Variety: Кристофер Нолан заработал на «Оппенгеймере» $100 млн — режиссер получил бонусы за победы на «Оскаре»

Конечный гонорар режиссера включает зарплату, премии, процент от кассовых сборов и бонус за награды на «Оскаре-2024».

Как отмечает Variety со ссылкой на собственные источники, конечный заработок Кристофера Нолана за «Оппенгеймера» приблизился к $100 млн.

Интересно, что бюджет самого фильма также составил $100 млн и Нолан, чтобы остаться в пределах этой суммы, уменьшил собственные гонорары за режиссуру, сценарии и продюсирование (хотя в конце концов выиграл значительно больше в конце).

После выхода на экраны в июле 2023 года байопик Universal о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере заработал в мировом прокате $958 млн — огромная сумма, учитывая рейтинг R и трехчасовую продолжительность. Также фильм должны запустить в повторный прокат в 1000 кинотеатрах в эти выходные, что потенциально позволит ему превысить отметку в $1 млрд заработков (поэтому Нолан получит дополнительный бонус).

Forbes ранее сообщал, что Universal в рамках договора о получении прав на «Оппенгеймера» согласилась дать Нолану 15% от первых сборов фильма — то есть выплаты будут поступать еще до момента, когда студия возместит свои расходы. Изначально режиссер якобы просил 20%, но запрос уменьшили до 15%, тогда как остальные 5% могли пойти Эмме Томас, жене Нолана и давнему партнеру-продюсеру.

«Оппенгеймер» в этом году триумфовал на «Оскаре», забрав сразу семь наград — кроме главной за «Лучший фильм», лента получила статуэтки за режиссуру, лучшие мужские роли первого и второго плана, а также технические (монтаж, саундтрек и операторскую работу). Кристофер Нолан, Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший получили первые «Оскары» в карьере.

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