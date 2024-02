«Оппенгеймер» получил семь наград кинопремии BAFTA. Победа «20 дней в Мариуполе» и другие победители

На церемонии награждения британской киноакадемии BAFTA, которую вел шотландский актер Дэвид Теннант, главный победитель — «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, который получил сразу семь наград. «20 дней в Мариуполе» номинировался дважды, но сумел стать лучшим только лучшим документальным фильмом.

Среди побед «Оппенгеймера» — награда за лучшую мужскую роль для Киллиана Мерфи, награда за лучшую мужскую роль второго плана для Роберта Дауни-младшего, награда за лучшую режиссуру для Кристофера Нолана и лучший фильм.

Черно-комедийная научно-фантастическая лента «Бедняги» (POOR THINGS) Йоргоса Лантимоса была номинирована 11 раз, и получила пять трофеев, в том числе одну награду для Эммы Стоун за лучшую женскую роль. Фильм Джонатана Глейзера «Зона интереса» (THE ZONE OF INTEREST) был отмечен трижды из девяти номинаций.

Зато криминальная драма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» (KILLERS OF THE FLOWER MOON), которая также имела девять номинаций, осталась без победы, как и «Барби» и «Маэстро», передаёт Hollywood Reporter.

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

ANATOMY OF A FALL Мари-Анж Лучиани, Дэвид Тион

THE HOLDOVERS Марк Джонсон

KILLERS OF THE FLOWER MOON Дэн Фридкин, Даниэль Лупи, Мартин Скорсезе, Брэдли Томас

OPPENHEIMER Кристофер Нолан, Чарльз Ровен, Эмма Томас

POOR THINGS Эд Гини, Йоргос Лантимос, Эндрю Лоу, Эмма Стоун

ГЛАВНАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

ФАНТАЗИЯ БАРРИНО The Color Purple

САНДРА ГЮЛЛЕР Anatomy of a Fall

КЭРИ МАЛИГАН Maestro

ВИВИАН ОПАРА Rye Lane

МАРГО РОББИ Barbie

ЭММА СТОУН Poor Things

ИСПОЛНИТЕЛЬ ГЛАВНОЙ РОЛИ

БРЕДЛИ КУПЕР Maestro

КОЛМАН ДОМИНГО Rustin

ПОЛ ДЖАМАТТИ The Holdovers

БАРРИ КЕГАН Saltburn

КИЛЛИАН МЕРФИ Oppenheimer

ТЭО Ю Past Lives

EE RISING STAR AWARD (за которую голосовала общественность)

ФИБИ ДАЙНЕВОР

АЙО ЭДЕБИРИ

ЯКОБ ЭЛОРДИ

МИА МАККЕННА-БРЮС

СОФИ ВИЛЬДЕ

РЕЖИССЕР

ALL OF US STRANGERS Эндрю Хэй

ANATOMY OF A FALL Жюстин Триет

THE HOLDOVERS Александр Пейн

MAESTRO Брэдли Купер

OPPENHEIMER Кристофер Нолан

THE ZONE OF INTEREST Джонатан Глейзер

МАКИЯЖ И ПРИЧЕСКИ

KILLERS OF THE FLOWER MOON Кей Георгиу, Томас Неллен

MAESTRO Сиан Григг, Кей Георгиу, Казу Хиро, Лори МакКой-Белл

NAPOLEON Яна Карбони, Франческо Пегоретти, Сатиндер Чамбер, Джулия Вернон

OPPENHEIMER Луиза Абель, Хайме Ли Макинтош, Джейсон Хамер, Ахоу Мофид

POOR THINGS Надя Стейси, Марк Кулье, Джош Уэстон

ДИЗАЙН КОСТЮМОВ

BARBIE Жаклин Дюрран

KILLERS OF THE FLOWER MOON Жаклин Уэст

NAPOLEON Дэйв Кроссман, Джанти Йейтс

OPPENHEIMER Эллен Мироник

POOR THINGS Холли Уотдингтон

ВЫДАЮЩИЙСЯ БРИТАНСКИЙ ФИЛЬМ

ALL OF US STRANGERS Эндрю Хэй, Грэм Бродбент, Пит Чернин, Сара Харви

HOW TO HAVE SEX Молли Мэннинг Уокер, Эмили Лео, Ивана МакКиннон, Константинос Контовракис

NAPOLEON Ридли Скотт, Марк Хаффем, Кевин Дж.

THE OLD OAK Кен Лоуч, Ребекка О’Брайен, Пол Лаверти

POOR THINGS Йоргос Лантимос, Эд Гини, Эндрю Лоу, Эмма Стоун, Тони Макнамара

RYE LANE Рейн Аллен-Миллер, Ивонн Исимемеме Ибазебо, Дэмиан Джонс, Нэйтан Брайон, Том Мелия

SALTBURN Изумруд Фэннелл, Джози Макнамара, Марго Робби

SCRAPPER Шарлотта Риган, Тео Барроуклаф

WONKA Пол Кинг, Александра Дербишир, Дэвид Гейман, Саймон Фарнаби

THE ZONE OF INTEREST Джонатан Глейзер, Джеймс Уилсон, Ева Пущинская

БРИТАНСКАЯ КОРОТКОМЕТРАЖНАЯ АНИМАЦИЯ

CRAB DAY Росс Стрингер, Бартош Станиславек, Александра Сикулак

VISIBLE MENDING Саманта Мур, Тилли Бэнкрофт

WILD SUMMON Карни Ариэли, Сол Фрид, Джей Вулли

БРИТАНСКИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

FESTIVAL OF SLAPS Абду Сиссе, Шери Дарбон, Джордж Тельфер

GORKA Джо Вайланд, Алекс Джефферсон

JELLYFISH AND LOBSTER Ясмин Афифи, Элизабет Руфаи

SUCH A LOVELY DAY Саймон Вудс, Полли Стоукс, Эмма Нортон, Кейт Фиббс

YELLOW Эльхам Эхсас, Дина Мусави, Азим Бхати, Яннис Манолопулос

ПРОДАКШН-ДИЗАЙН

BARBIE Сара Гринвуд, Кэти Спенсер

KILLERS OF THE FLOWER MOON Джек Фиск, Адам Уиллис

OPPENHEIMER Рут де Йонг, Клэр Кауфман

POOR THINGS Шона Хит, Джеймс Прайс, Жужа Михалек

THE ZONE OF INTERESTКрис Одди, Йоанна Мария Кусь, Катажина Сикора

ЗВУК

FERRARI Анджело Бонанни, Тони Ламберти, Энди Нельсон, Ли Орлофф, Бернард Вайзер

MAESTRO Ричард Кинг, Стив Морроу, Том Озанич, Джейсон Рудер, Дин Зупанчич

MISSION: IMPOSSIBLE — DEAD RECKONING PART ONE Крис Бердон, Джеймс Х. Мейтер, Крис Манро, Марк Тейлор

OPPENHEIMER Вилли Бертон, Ричард Кинг, Кевин О’Коннелл, Гари А. Риццо

THE ZONE OF INTEREST Джонни Берн, Тарн Уиллерс

ОРИГИНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

KILLERS OF THE FLOWER MOON Робби Робертсон

OPPENHEIMER Людвиг Гёранссон

POOR THINGS Джерскин Фэндрикс

SALTBURN Энтони Уиллис

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE Дэниел Пембертон

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

20 ДНЕЙ В МАРИУПОЛЕ Мстислав Чернов, Рани Аронсон Рат

AMERICAN SYMPHONY Мэтью Хайнеман, Лорен Домино, Джоэдан Окунь

BEYOND UTOPIA Мадлен Гэвин, Рэйчел Коэн, Яна Эдельбаум

STILL: A MICHAEL J. FOX MOVIE Дэвис Гуггенхайм, Джонатан Кинг, Аннетта Марион

WHAM! Крис Смит

АДАПТИРОВАННЫЙ СЦЕНАРИЙ

ALL OF US STRANGERS Эндрю Хэй

AMERICAN FICTION Корд Джефферсон

OPPENHEIMER Кристофер Нолан

POOR THINGS Тони Макнамара

THE ZONE OF INTERESTДжонатан Глейзер

АКТРИСА ВТОРОГО ПЛАНА

ЭМИЛИ БЛАНТ Oppenheimer

ДАНИЭЛЬ БРУКС The Color Purple

КЛЕР ФОЙ All of Us Strangers

САНДРА ХЮЛЛЕР The Zone of Interest

РОЗАМУНД ПЕЙКSaltburn

ДА’ВАЙН ДЖОЙ РЭНДОЛЬФ The Holdovers

АКТЁР ВТОРОГО ПЛАНА

РОБЕРТ ДЕ НИРО Killers of the Flower Moon

РОБЕРТ ДАУНИ-МОЛОДШИЙ Оппенгеймер

ЯКОБ ЭЛОРДИ Saltburn

РАЙАН ГОСЛИНГ Barbie

ПАУЛЬ МЕСКАЛЬ All of Us Strangers

ДОМИНИК СЕССА The Holdovers

КИНЕМАТОГРАФИЯ

KILLERS OF THE FLOWERMOON Родриго Прието

MAESTRO Мэтью Либатик

OPPENHEIMER Хойт ван Хойтема

POOR THINGS Робби Райан

THE ZONE OF INTEREST Лукаш Зал

РЕДАКЦИЯ

ANATOMY OF A FALL Лоран Сенешаль

KILLERS OF THE FLOWER MOON Тельма Шунмейкер

OPPENHEIMER Дженнифер Ламе

POOR THINGS Йоргос Мавропсаридис

THE ZONE OF INTEREST Пол Уоттс

КАСТИНГ

ALL OF US STRANGERS Кэхлин Кроуфорд

ANATOMY OF A FALL Синтия Арра

THE HOLDOVERS Сьюзен Шопмейкер

HOW TO HAVE SEX Изабелла Одоффин

KILLERS OF THE FLOWER MOON Эллен Льюис, Рене Хейнс

ФИЛЬМ НЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

20 ДНЕЙ В МАРИУПОЛЕ Мстислав Чернов, Рейни Аронсон Рат

ANATOMY OF A FALL Жюстин Трие, Мари-Анж Лучиани, Дэвид Тион

PAST LIVES Селин Сонг, Дэвид Хинойоса, Памела Коффлер, Кристин Вашон

SOCIETY OF THE SNOW Х.А. Байона, Белен Атьенца

ЗОНА ИНТЕРЕСА Джонатан Глейзер

ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕБЮТ БРИТАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ, РЕЖИССЕРА И ПРОДЮСЕРА

BLUE BAG LIFE Лиза Селби (режиссер), Ребекка Ллойд-Эванс (режиссер, продюсер), Алекс Фрай (продюсер)

BOBI WINE: THE PEOPLE’S PRESIDENT Кристофер Шарп (режиссер) [также режиссер Мозес Бвайо].

EARTH MAMA Савана Лиф (сценарист, режиссер, продюсер), Ширли О’Коннор (продюсер), Мэдб Риордан (продюсер)

HOW TO HAVE SEX Молли Мэннинг Уокер (сценарист, режиссер)

IS THERE ANYBODY OUT THERE? Элла Глендинг (режиссер)

АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ

THE BOY AND THE HERON Хаяо Миядзаки, Тошио Судзуки

CHICKEN RUN: DAWN OF THE NUGGET Сэм Фелл, Лейла Хобарт, Стив Пеграм

ELEMENTAL Питер Сон, Дениз Рим

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE Хоаким Дос Сантос, Кэмп Пауэрс, Джастин К. Томпсон, Ави Арад, Фил Лорд, Кристофер Миллер, Эми Паскаль, Кристина Стейнберг

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

THE CREATOR Джонатан Буллок, Шармейн Чан, Ян Комли, Джей Купер

GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3 Тео Бялек, Стефан Черетти, Алексис Вайсброт, Гай Уильямс

MISSION: IMPOSSIBLE — DEAD RECKONING PART ONE Нил Корболд, Симона Коко, Джефф Сазерленд, Алекс Вуттке

NAPOLEON Генри Баджетт, Нил Корболд, Чарли Хэнли, Люк-Эвен Мартин-Фенуйе

POOR THINGS Саймон Хьюз

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ

ANATOMY OF A FALL Жюстин Трие, Артур Харари

BARBIE Грета Гервиг, Ноа Баумбах

THE HOLDOVERS Дэвид Хеминґсон

MAESTRO Брэдли Купер, Джош Сингер

PAST LIVES Селин Сонг

