Опубликован рендер предполагаемого смартфона Meizu 16S Pro: изогнутый дисплей, тройная камера, сканер отпечатков пальцев под экраном

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Meizu направила в китайские сертификационные органы два новых смартфона. Они получили модельные номера M973Q и M928Q. Судя по имеющейся информации, версия M973Q является улучшенной модификацией устройства Meizu 16s. Она поступит на рынок под названием Meizu 16s Pro.

Кроме того, в сеть просочился рендер Meizu 16s Pro, раскрывающий дизайн новинки. Если верить этому изображению, то данный аппарат оснащён изогнутым дисплеем без выреза в верхней части. При этом боковые рамки очень маленькие. Нижняя и верхняя рамки тоже небольшие, даже с учётом наличия фронтальной камеры в верхней части корпуса. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. На задней панели разместился тройной модуль камеры, он имеет вертикальную ориентацию. Под модулем камеры разместилась кольцеобразная вспышка

Из других источников удалось узнать, что смартфон Meizu 16s Pro поддерживает быструю зарядку с передачей 24 Вт энергии. Кроме того, были раскрыты некоторые характеристики камеры. Главный модуль камеры выполнен на базе 48-мегапиксельного сенсора Sony IMX586. Дополнительно сообщалось о наличии 20-мегапиксельного модуля с телефото объективом.

Пока что нет информации о сроках официальной презентации и ориентировочной цене смартфона Meizu 16s Pro. Учитывая пройденную сертификацию, скорее всего, продажи начнутся уже в скором времени.

Источник: gizmochina