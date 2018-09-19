Опубликованы первые результаты тестирования самого доступного чипа на базе архитектуры Zen – APU Athlon 200GE

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Недавно компания AMD представила свой новый гибридный процессор APU Athlon 200GE семейства Raven Ridge для систем начального уровня. А теперь ресурс Techspot опубликовал результаты тестирования этого самого доступного чипа на базе архитектуры Zen.

Кратко напомним характеристики APU Athlon 200GE, который изготавливается по нормам 14-нанометрового технологического процесса. Это 2-ядерный чип, поддерживающий обработку 4 потоков инструкций. Процессор несёт на борту графическое ядро Radeon Vega 3, 5 МБ кэш-памяти и встроенный контроллер памяти DDR4-2933. Чип работает на штатной частоте 3,2 ГГц. Устройство обладает показателем TDP всего 35 Вт. Стоимость Athlon 200GE составляет всего $55. Такой чип ориентирован на применение в домашних системах, используемых студентами для браузинга, запуска офисных приложений, просмотра мультимедийного контента и даже запуска казуальных игр.

Для запуска более ресурсоёмких игр, таких как Fortnite, Star Wars Battlefront II, Counter-Strike Global Offensive, DOTA 2, Overwatch и др., требуется устанавливать разрешение графики на значении HD, а качество снижать до среднего или минимального. При этом процессор APU Athlon 200GE обеспечивает вполне комфортную частоту кадров на уровне 30-40 в секунду. При этом чип уверенно опережает конкурента в лице Intel Pentium G4560, который, к тому же, стоит дороже — $64. Ознакомиться с результатами тестов для каждой игры можно в следующих графиках.

В тестовых пакетах и реальных приложениях Athlon 200GE уже не всегда может опережать конкурента. Это можно увидеть в следующих графиках.

Зато новинка является очень экономичной, и под нагрузкой система на базе этого чипа потребляет меньше энергии, чем система на базе конкурента, хотя в состоянии покоя процессор AMD всё же проигрывает 2 Вт чипу Intel.

Умеренное энергопотребление и невысокий показатель рассеиваемой мощности позволяют использовать процессор APU Athlon 200GE даже с пассивной системой охлаждения. Например, при использовании пассивного кулера Arctic Apline AM4 этот чип нагревался до 34 градусов Цельсия в простое и до 74 градусов Цельсия под максимальной нагрузкой и при полном отсутствии воздушного потока.

Добавим, стоимость создания системы на базе APU Athlon 200GE окажется заметно ниже, чем на базе Pentium G4560. В первом случае процессор и материнская плата с чипсетом A320 будут стоить около $105. Для Pentium G4560 потребуется материнская плата на базе чипсета H310, а совокупная из стоимость составит уже около $130.

Источник: Techspot