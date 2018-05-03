Опубликованы живые фотографии смартфона Moto Z3 Play

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Мы уже видели качественные изображения смартфона Motorola Moto Z3 Play. Теперь пришел черед качественных «живых» фото.

Фотографии подтверждают то, что мы уже видели на ранних картинках. Таким образом, сомневаться в том, что смартфон будет выглядеть именно так, уже не приходится.

Как видим, новый Moto Z3 станет продолжателем идей существующей модели и даже сохранит совместимость со старыми модулями Moto Mods, но, следуя современным веяниям, получит полноэкранный дизайн и лишится кнопки Home. Сканер отпечатков пальцев переедет на боковую грань.

Утечка также подтверждает модельный номер нового Moto Z3 Play – XT1929. Кроме того, экземпляр на фото работает под управлением операционной системы Android 8.1.0 Oreo, причем с последним майским обновлением безопасности.

Напомним, аппарат получит SoC Snapdragon 636, 3/6 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ флэш-памяти, экран диагональю 6 дюймов разрешением 2160 х 1080 пикселей и аккумулятор емкостью 3000 мА•ч.

Анонс Moto Z3 Play ожидается в июне этого года.

Источник: gsmarena