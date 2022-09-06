Оригинальная реклама God of War Ragnarök с Риком и Морти — украинский дубляж (AdrianZP и Pad0n)

Вчера Adult Swim и PlayStation выпустили очень достойную коммерческую рекламу God of War Ragnarök с Риком и Морти — в ней Рик становится Кратосом и вместе с Морти в образе Атрея отправляется в Девять миров, чтобы завоевать топор Левиафана и другие неанонсированные «апгрейды». А теперь известные мастера украинского дубляжа AdrianZP и Pad0n адаптировали эту рекламу для украинских зрителей, которые одновременно знакомы с мультсериалом Adult Swim и франшизой God of War. Что из этого вышло, смотрите сами.

Рик и Морти God of War Ragnarök (Дубляж Українською)

Рик и Морти God of War Ragnarök (Оригинал на английском)

4 сентября на Adult Swim стартовал шестой сезон взрослого мультсериала «Год и Морти», а следующие сезоны создатели шоу обещают выпусками ежегодно (без двухлетних перерывов), а релиз горячо ожидаемой God of War Ragnarök запланирован на 9 ноября 2022 года — продолжение хита 2 приключения Кратоса и его сына Атрея выйдет одновременно на PS4 и PS5.