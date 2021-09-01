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Осенняя презентация Microsoft, посвященная новым устройствам Surface, пройдет 22 сентября

Осенняя презентация Microsoft, посвященная новым устройствам Surface, пройдет 22 сентября

Осенняя презентация Microsoft, посвященная новым устройствам Surface, пройдет 22 сентября


Традиционная осенняя презентация Microsoft, посвященная анонсу новых устройств Surface, в этом году пройдет 22 сентября — только что редмондский гигант разослал журналистам приглашения на виртуальный ивент.

В приглашении Microsoft говорится, что речь пойдет об «устройствах и Windows 11». Microsoft объявила дату следующей крупной презентации новинок Surface на следующий день после того, как раскрыла дату релиза Windows 11 — ОС выпустят 5 октября, а владельцы Windows 10 смогут обновиться до новой версии бесплатно. В целом обновление линейки Surface — абсолютно логичный шаг.

На презентации ожидается анонс второго поколения двухэкранного Android-смартфона Surface Duo — фото прототипа устройства попали в сеть в прошлом месяце. Также компания может показать преемника Surface Book 3 — ранее Windows Central сообщал, что Microsoft в итоге может отказаться от Surface Book 4 и выпустить Surface Laptop Pro или что-то наподобие этой подели. Это связано с тем, что Microsoft, по слухам, решила переделать свой высокопроизводительный ноутбук и перейти на несъемный 14-дюймовый дисплей.

Кроме того, буквально на днях в сети появились спецификации планшета Surface Go 3 (обновление Surface Go 2 2020 года) — одна из версий оснащается 4 ГБ ОЗУ и CPU Intel Pentium Gold 6500Y.

В начале 2021 года Microsoft выпустила Surface Pro 7 Plus, но только для корпоративного и образовательного сегмента. Не исключено, что 22 сентября нам покажут новую потребительскую модель планшета Surface Pro. Тем более что на тизере показан как раз Surface Pro.

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