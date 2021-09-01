Осенняя презентация Microsoft, посвященная новым устройствам Surface, пройдет 22 сентября

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Традиционная осенняя презентация Microsoft, посвященная анонсу новых устройств Surface, в этом году пройдет 22 сентября — только что редмондский гигант разослал журналистам приглашения на виртуальный ивент.

В приглашении Microsoft говорится, что речь пойдет об «устройствах и Windows 11». Microsoft объявила дату следующей крупной презентации новинок Surface на следующий день после того, как раскрыла дату релиза Windows 11 — ОС выпустят 5 октября, а владельцы Windows 10 смогут обновиться до новой версии бесплатно. В целом обновление линейки Surface — абсолютно логичный шаг.

На презентации ожидается анонс второго поколения двухэкранного Android-смартфона Surface Duo — фото прототипа устройства попали в сеть в прошлом месяце. Также компания может показать преемника Surface Book 3 — ранее Windows Central сообщал, что Microsoft в итоге может отказаться от Surface Book 4 и выпустить Surface Laptop Pro или что-то наподобие этой подели. Это связано с тем, что Microsoft, по слухам, решила переделать свой высокопроизводительный ноутбук и перейти на несъемный 14-дюймовый дисплей.

Кроме того, буквально на днях в сети появились спецификации планшета Surface Go 3 (обновление Surface Go 2 2020 года) — одна из версий оснащается 4 ГБ ОЗУ и CPU Intel Pentium Gold 6500Y.

В начале 2021 года Microsoft выпустила Surface Pro 7 Plus, но только для корпоративного и образовательного сегмента. Не исключено, что 22 сентября нам покажут новую потребительскую модель планшета Surface Pro. Тем более что на тизере показан как раз Surface Pro.