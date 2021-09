Осенняя презентация Microsoft, посвященная новым устройствам Surface, пройдет 22 сентября

Традиционная осенняя презентация Microsoft, посвященная анонсу новых устройств Surface, в этом году пройдет 22 сентября — только что редмондский гигант разослал журналистам приглашения на виртуальный ивент.

You’re invited.

Learn more about the #MicrosoftEvent: https://t.co/tpK3TB8Xxb

— Microsoft (@Microsoft) September 1, 2021