От 73 дюймов при 2K до 292 дюймов при 8K. Интерьерные модульные телевизоры Samsung The Wall Luxury на Paris Fashion Week [Фотогалерея]

Буквально на днях мы рассказывали о телевизорах Samsung The Frame и The Serif, которые выделяются в первую очередь оригинальным дизайном, что позволяет моделям этих серий гармонировать с любым интерьером. Но кроме The Frame и The Serif в семействе интерьерных телевизоров Samsung есть еще одна очень видная серия модульных телевизоров — The Wall Luxury, дебютировавшая на прошлогодней выставке CES 2018. В июне Samsung формально расширила линейку «вверх», представив модель с экраном диагональю 292 дюйма разрешением 8K. Теперь мы можем оценить гигантские телевизоры The Wall Luxury на живых фото.

Модульные телевизоры Samsung The Wall Luxury можно было увидеть на вчерашнем открытии Paris Fashion Week. Сейчас экраны представлены в таких крупных торговых центрах, как Harrods в Великобритании. Кроме того, уже завтра, 25 сентября, они будут демонстрироваться на выставке Monaco Yacht Show (MYS), где собираются самые авторитетные производители яхт, дизайнеры и поставщики предметов роскоши.

В The Wall Luxury применяется технология MicroLED. На выбор доступно несколько моделей различающихся размером и разрешением экрана: от 73 дюймов разрешением 2K и 146 дюймов при разрешении 4K вплоть до 292 дюймов при разрешении 8K.

Толщина корпуса телевизоров The Wall Luxury оставляет всего 3 см, а рамки вокруг экрана очень тонкие. Кроме того, эти самые рамки сменные, что позволяет подобрать подходящий под интерьер комнаты вариант. Еще одна особенность — специальный режим цифровой фоторамки, в котором на экран выводятся фото или изображения.

В телевизорах The Wall Luxury используется графический движок Quantum Processor Flex, оптимизирующий картинку в зависимости от разных условий. Также они выделяются поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+. Пиковая яркость — 2000 кд/кв.м, а кадровая частота — 120 Гц.

Источник: Samsung