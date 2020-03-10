От €129 за младший Core i3-10100T (4/8) до €504 за топовый Core i9-10900K (10/20). Ориентировочные цены на новые настольные CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S)
Мы уже много писали о новых настольных процессорах Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S), но вот данных о ценах пока не было, не считая нескольких ранних появлений в каталогах зарубежных онлайн-ритейлеров. Устранить этот пробел помогло испанское издание El Chapuzas Informatico, опубликовавшее последнюю и самую важную часть пазла — ориентировочные европейские цены всего модельного ряда новых процессоров Intel. И теперь все, кто присматривался к обновлению, могут оценить ситуацию и принять решения касательно обновления.
Итак, технические характеристики и цены грядущих модельного ряда Comet Lake-S и нынешних процессоров Coffee Lake Refresh-H мы для большего удобства свели в таблицах:
|Процессор
|Количество ядер/потоков
|Частота (Базовая/Boost), ГГц
|Видеоядро
|Поддерживаемая
память
|Объем кэш-памяти L3, МБт
|TDP, Вт
|Цена
|Core i9-9900K
|8 / 16
|3,6 / 5,0
|UHD 630
|DDR4-2666
|16
|95
|$488
|Core i9-9900KF
|8 / 16
|3,6 / 5,0
|—
|DDR4-2666
|16
|95
|$463
|Core i7-9700K
|8 / 8
|3,6 / 4,9
|UHD 630
|DDR4-2666
|12
|95
|$374
|Core i7-9700KF
|8 / 8
|3,6 / 4,9
|—
|DDR4-2666
|12
|95
|$349
|Core i7-9700
|8 / 8
|3,0 / 4,7
|UHD 630
|DDR4-2666
|12
|95
|$323
|Core i7-9700F
|8 / 8
|3,0 / 4,7
|—
|DDR4-2666
|12
|65
|$298
|Core i5-9600K
|6 / 6
|3,7 / 4,6
|UHD 630
|DDR4-2666
|9
|95
|$262
|Core i5-9600KF
|6 / 6
|3,7 / 4,6
|—
|DDR4-2666
|9
|95
|$237
|Core i5-9500
|6 / 6
|3,0 / 4,4
|UHD 630
|DDR4-2666
|9
|65
|$192
|Core i5-9500F
|6 / 6
|3,0 / 4,4
|DDR4-2666
|9
|65
|$167
|Core i5-9400
|6 / 6
|2,9 / 4,1
|UHD 630
|DDR4-2666
|9
|65
|$182
|Core i5-9400F
|6 / 6
|2,9 / 4,1
|—
|DDR4-2666
|9
|65
|$157
|Core i3-9350K
|4 / 4
|4,0 / 4,6
|UHD 630
|DDR4-2666
|8
|91
|$173
|Core i3-9350KF
|4 / 4
|4,0 / 4,6
|—
|DDR4-2666
|8
|91
|$148
|Core i3-9100
|4 / 4
|3,6 / 4,2
|UHD 630
|DDR4-2400
|6
|65
|$122
|Core i3-9100F
|4 / 4
|3,6 / 4,2
|—
|DDR4-2400
|6
|65
|$97
Модельный ряд процессоров Intel Core 9-го поколения (Coffee Lake Refresh-H)
|Процессор
|Количество ядер/потоков
|Частота (Базовая/Boost), ГГц
|Turbo Boost Max 3.0 (два самых быстрых ядра), ГГц
|Объем кэш-памяти L3, МБ
|TDP, Вт
|Цена
|Core i9-10900K
|10 / 20
|3,7 / 5,1
|5,2
|20
|125
|€504
|Core i9-10900KF
|10 / 20
|3,7 / 5,1
|5,2
|20
|125
|€475
|Core i9-10900
|10 / 20
|2,8 / 5,0
|5,1
|20
|65
|€452
|Core i9-10900F
|10 / 20
|2,8 / 5,0
|5,1
|20
|65
|€425
|Core i9-10900T
|10 / 20
|1,9 / Н/Д
|Н/Д
|20
|35
|€452
|Core i7-10700K
|8 / 16
|3,8 / 5,0
|5,1
|16
|125
|€389
|Core i7-10700KF
|8 / 16
|3,8 / 5,0
|5,1
|16
|125
|€362
|Core i7-10700
|8 / 16
|2,9 / 4,7
|4,8
|16
|65
|€335
|Core i7-10700F
|8 / 16
|2,9 / 4,7
|4,8
|16
|65
|€308
|Core i7-10700T
|8 / 16
|2,0 / Н/Д
|Н/Д
|16
|35
|€335
|Core i5-10600K
|6 / 12
|4,1 / 4,8
|–
|12
|125
|€263
|Core i5-10600KF
|6 / 12
|4,1 / 4,8
|–
|12
|125
|€236
|Core i5-10600
|6 / 12
|3,3 / 4,8
|–
|12
|65
|€222
|Core i5-10600T
|6 / 12
|2,4 / Н/Д
|–
|12
|35
|€222
|Core i5-10500
|6 / 12
|3,1 / 4,5
|–
|12
|65
|€200
|Core i5-10500T
|6 / 12
|2,3 / Н/Д
|–
|12
|35
|€200
|Core i5-10400
|6 / 12
|2,9 / 4,3
|–
|12
|65
|€190
|Core i5-10400F
|6 / 12
|2,9 / 4,3
|–
|12
|65
|€163
|Core i5-10400T
|6 / 12
|2,0 / Н/Д
|–
|12
|35
|€190
|Core i3-10320
|4 / 8
|3,8 / 4,6
|–
|8
|65
|€162
|Core i3-10300
|4 / 8
|3,7 / 4,4
|–
|8
|65
|€151
|Core i3-10300T
|4 / 8
|3,0 / Н/Д
|–
|8
|35
|€151
|Core i3-10100
|4 / 8
|3,6 / 4,3
|–
|8
|65
|€129
|Core i3-10100T
|4 / 8
|3,0 / Н/Д
|–
|8
|35
|€129
Модельный ряд процессоров Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S)
Как уже неоднократно отмечалось, новые Core 10-го поколения будут мало отличаться от текущих Core 9-го поколения — они сохранят старый 14-нанометровый техпроцесс и старую архитектуру Skylake, но переберутся на новый сокет LGA 1200 (пока, LGA 1151 (2015 год)), и нарастят число физических ядер до десяти (в топовых моделях). Но вот что радует, так это цены, за что нужно благодарить AMD.
Новые 14-нм процессоры Intel Core 10-го поколения нацелены на конкуренцию с успешными 7-нм CPU AMD Ryzen 3000, дебютировавшими почти год назад. К слову, чипы Ryzen 3000 сейчас предлагаются в зарубежных онлайн-магазинах по сниженным ценам, например, 12-ядерный Ryzen 9 3900X (именно он будет конкурентом будущего 10-ядерного флагмана Core i9-10900K) можно найти за $400, тогда как в украинской рознице цены начинаются от 12,5 тыс.
Официальный дебют новой массовой платформы Intel LGA1200 и процессоров Core 10-го поколения ожидается в конце апреля.
Источник: El Chapuzas Informatico