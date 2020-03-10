От €129 за младший Core i3-10100T (4/8) до €504 за топовый Core i9-10900K (10/20). Ориентировочные цены на новые настольные CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S)





Мы уже много писали о новых настольных процессорах Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S), но вот данных о ценах пока не было, не считая нескольких ранних появлений в каталогах зарубежных онлайн-ритейлеров. Устранить этот пробел помогло испанское издание El Chapuzas Informatico, опубликовавшее последнюю и самую важную часть пазла — ориентировочные европейские цены всего модельного ряда новых процессоров Intel. И теперь все, кто присматривался к обновлению, могут оценить ситуацию и принять решения касательно обновления.

Итак, технические характеристики и цены грядущих модельного ряда Comet Lake-S и нынешних процессоров Coffee Lake Refresh-H мы для большего удобства свели в таблицах:

Процессор Количество ядер/потоков Частота (Базовая/Boost), ГГц Видеоядро Поддерживаемая

память Объем кэш-памяти L3, МБт TDP, Вт Цена Core i9-9900K 8 / 16 3,6 / 5,0 UHD 630 DDR4-2666 16 95 $488 Core i9-9900KF 8 / 16 3,6 / 5,0 — DDR4-2666 16 95 $463 Core i7-9700K 8 / 8 3,6 / 4,9 UHD 630 DDR4-2666 12 95 $374 Core i7-9700KF 8 / 8 3,6 / 4,9 — DDR4-2666 12 95 $349 Core i7-9700 8 / 8 3,0 / 4,7 UHD 630 DDR4-2666 12 95 $323 Core i7-9700F 8 / 8 3,0 / 4,7 — DDR4-2666 12 65 $298 Core i5-9600K 6 / 6 3,7 / 4,6 UHD 630 DDR4-2666 9 95 $262 Core i5-9600KF 6 / 6 3,7 / 4,6 — DDR4-2666 9 95 $237 Core i5-9500 6 / 6 3,0 / 4,4 UHD 630 DDR4-2666 9 65 $192 Core i5-9500F 6 / 6 3,0 / 4,4 DDR4-2666 9 65 $167 Core i5-9400 6 / 6 2,9 / 4,1 UHD 630 DDR4-2666 9 65 $182 Core i5-9400F 6 / 6 2,9 / 4,1 — DDR4-2666 9 65 $157 Core i3-9350K 4 / 4 4,0 / 4,6 UHD 630 DDR4-2666 8 91 $173 Core i3-9350KF 4 / 4 4,0 / 4,6 — DDR4-2666 8 91 $148 Core i3-9100 4 / 4 3,6 / 4,2 UHD 630 DDR4-2400 6 65 $122 Core i3-9100F 4 / 4 3,6 / 4,2 — DDR4-2400 6 65 $97

Модельный ряд процессоров Intel Core 9-го поколения (Coffee Lake Refresh-H)

Процессор Количество ядер/потоков Частота (Базовая/Boost), ГГц Turbo Boost Max 3.0 (два самых быстрых ядра), ГГц Объем кэш-памяти L3, МБ TDP, Вт Цена Core i9-10900K 10 / 20 3,7 / 5,1 5,2 20 125 €504 Core i9-10900KF 10 / 20 3,7 / 5,1 5,2 20 125 €475 Core i9-10900 10 / 20 2,8 / 5,0 5,1 20 65 €452 Core i9-10900F 10 / 20 2,8 / 5,0 5,1 20 65 €425 Core i9-10900T 10 / 20 1,9 / Н/Д Н/Д 20 35 €452 Core i7-10700K 8 / 16 3,8 / 5,0 5,1 16 125 €389 Core i7-10700KF 8 / 16 3,8 / 5,0 5,1 16 125 €362 Core i7-10700 8 / 16 2,9 / 4,7 4,8 16 65 €335 Core i7-10700F 8 / 16 2,9 / 4,7 4,8 16 65 €308 Core i7-10700T 8 / 16 2,0 / Н/Д Н/Д 16 35 €335 Core i5-10600K 6 / 12 4,1 / 4,8 – 12 125 €263 Core i5-10600KF 6 / 12 4,1 / 4,8 – 12 125 €236 Core i5-10600 6 / 12 3,3 / 4,8 – 12 65 €222 Core i5-10600T 6 / 12 2,4 / Н/Д – 12 35 €222 Core i5-10500 6 / 12 3,1 / 4,5 – 12 65 €200 Core i5-10500T 6 / 12 2,3 / Н/Д – 12 35 €200 Core i5-10400 6 / 12 2,9 / 4,3 – 12 65 €190 Core i5-10400F 6 / 12 2,9 / 4,3 – 12 65 €163 Core i5-10400T 6 / 12 2,0 / Н/Д – 12 35 €190 Core i3-10320 4 / 8 3,8 / 4,6 – 8 65 €162 Core i3-10300 4 / 8 3,7 / 4,4 – 8 65 €151 Core i3-10300T 4 / 8 3,0 / Н/Д – 8 35 €151 Core i3-10100 4 / 8 3,6 / 4,3 – 8 65 €129 Core i3-10100T 4 / 8 3,0 / Н/Д – 8 35 €129

Модельный ряд процессоров Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S)

Как уже неоднократно отмечалось, новые Core 10-го поколения будут мало отличаться от текущих Core 9-го поколения — они сохранят старый 14-нанометровый техпроцесс и старую архитектуру Skylake, но переберутся на новый сокет LGA 1200 (пока, LGA 1151 (2015 год)), и нарастят число физических ядер до десяти (в топовых моделях). Но вот что радует, так это цены, за что нужно благодарить AMD.

Новые 14-нм процессоры Intel Core 10-го поколения нацелены на конкуренцию с успешными 7-нм CPU AMD Ryzen 3000, дебютировавшими почти год назад. К слову, чипы Ryzen 3000 сейчас предлагаются в зарубежных онлайн-магазинах по сниженным ценам, например, 12-ядерный Ryzen 9 3900X (именно он будет конкурентом будущего 10-ядерного флагмана Core i9-10900K) можно найти за $400, тогда как в украинской рознице цены начинаются от 12,5 тыс.

Официальный дебют новой массовой платформы Intel LGA1200 и процессоров Core 10-го поколения ожидается в конце апреля.

Источник: El Chapuzas Informatico