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От €129 за младший Core i3-10100T (4/8) до €504 за топовый Core i9-10900K (10/20). Ориентировочные цены на новые настольные CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S)

От €129 за младший Core i3-10100T (4/8) до €504 за топовый Core i9-10900K (10/20). Ориентировочные цены на новые настольные CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S)

От €129 за младший Core i3-10100T (4/8) до €504 за топовый Core i9-10900K (10/20). Ориентировочные цены на новые настольные CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S)


Мы уже много писали о новых настольных процессорах Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S), но вот данных о ценах пока не было, не считая нескольких ранних появлений в каталогах зарубежных онлайн-ритейлеров. Устранить этот пробел помогло испанское издание El Chapuzas Informatico, опубликовавшее последнюю и самую важную часть пазла — ориентировочные европейские цены всего модельного ряда новых процессоров Intel. И теперь все, кто присматривался к обновлению, могут оценить ситуацию и принять решения касательно обновления.

Итак, технические характеристики и цены грядущих модельного ряда Comet Lake-S и нынешних процессоров Coffee Lake Refresh-H мы для большего удобства свели в таблицах:

ПроцессорКоличество ядер/потоковЧастота (Базовая/Boost), ГГцВидеоядроПоддерживаемая
память		Объем кэш-памяти L3, МБтTDP, ВтЦена
Core i9-9900K8 / 163,6 / 5,0UHD 630DDR4-26661695$488
Core i9-9900KF8 / 163,6 / 5,0DDR4-26661695$463
Core i7-9700K8 / 83,6 / 4,9UHD 630DDR4-26661295$374
Core i7-9700KF8 / 83,6 / 4,9DDR4-26661295$349
Core i7-97008 / 83,0 / 4,7UHD 630DDR4-26661295$323
Core i7-9700F8 / 83,0 / 4,7DDR4-26661265$298
Core i5-9600K6 / 63,7 / 4,6UHD 630DDR4-2666995$262
Core i5-9600KF6 / 63,7 / 4,6DDR4-2666995$237
Core i5-95006 / 63,0 / 4,4UHD 630DDR4-2666965$192
Core i5-9500F6 / 63,0 / 4,4DDR4-2666965$167
Core i5-94006 / 62,9 / 4,1UHD 630DDR4-2666965$182
Core i5-9400F6 / 62,9 / 4,1DDR4-2666965$157
Core i3-9350K4 / 44,0 / 4,6UHD 630DDR4-2666891$173
Core i3-9350KF4 / 44,0 / 4,6DDR4-2666891$148
Core i3-91004 / 43,6 / 4,2UHD 630DDR4-2400665$122
Core i3-9100F4 / 43,6 / 4,2DDR4-2400665$97

 

Модельный ряд процессоров Intel Core 9-го поколения (Coffee Lake Refresh-H)

ПроцессорКоличество ядер/потоковЧастота (Базовая/Boost), ГГцTurbo Boost Max 3.0 (два самых быстрых ядра), ГГцОбъем кэш-памяти L3, МБTDP, ВтЦена
Core i9-10900K10 / 203,7 / 5,15,220125€504
Core i9-10900KF10 / 203,7 / 5,15,220125€475
Core i9-1090010 / 202,8 / 5,05,12065€452
Core i9-10900F10 / 202,8 / 5,05,12065€425
Core i9-10900T10 / 201,9 / Н/ДН/Д2035€452
Core i7-10700K8 / 163,8 / 5,05,116125€389
Core i7-10700KF8 / 163,8 / 5,05,116125€362
Core i7-107008 / 162,9 / 4,74,81665€335
Core i7-10700F8 / 162,9 / 4,74,81665€308
Core i7-10700T8 / 162,0 / Н/ДН/Д1635€335
Core i5-10600K6 / 124,1 / 4,812125€263
Core i5-10600KF6 / 124,1 / 4,812125€236
Core i5-106006 / 123,3 / 4,81265€222
Core i5-10600T6 / 122,4 / Н/Д1235€222
Core i5-105006 / 123,1 / 4,51265€200
Core i5-10500T6 / 122,3 / Н/Д1235€200
Core i5-104006 / 122,9 / 4,31265€190
Core i5-10400F6 / 122,9 / 4,31265€163
Core i5-10400T6 / 122,0 / Н/Д1235€190
Core i3-103204 / 83,8 / 4,6865€162
Core i3-103004 / 83,7 / 4,4865€151
Core i3-10300T4 / 83,0 / Н/Д835€151
Core i3-101004 / 83,6 / 4,3865€129
Core i3-10100T4 / 83,0 / Н/Д835€129

Модельный ряд процессоров Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S)

Как уже неоднократно отмечалось, новые Core 10-го поколения будут мало отличаться от текущих Core 9-го поколения — они сохранят старый 14-нанометровый техпроцесс и старую архитектуру Skylake, но переберутся на новый сокет LGA 1200 (пока, LGA 1151 (2015 год)), и нарастят число физических ядер до десяти (в топовых моделях). Но вот что радует, так это цены, за что нужно благодарить AMD.

Новые 14-нм процессоры Intel Core 10-го поколения нацелены на конкуренцию с успешными 7-нм CPU AMD Ryzen 3000, дебютировавшими почти год назад. К слову, чипы Ryzen 3000 сейчас предлагаются в зарубежных онлайн-магазинах по сниженным ценам, например, 12-ядерный Ryzen 9 3900X (именно он будет конкурентом будущего 10-ядерного флагмана Core i9-10900K) можно найти за $400, тогда как в украинской рознице цены начинаются от 12,5 тыс.

AMD Ryzen 9 3900X (100-100000023BOX)
Процессоры на
от 12 500 грн
Предложений: 68
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Официальный дебют новой массовой платформы Intel LGA1200 и процессоров Core 10-го поколения ожидается в конце апреля.

Источник: El Chapuzas Informatico

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