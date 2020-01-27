Ждите в марте-апреле. Подтверждены сроки выхода новых процессоров Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S и Comet Lake-H)





На недавней выставке CES 2020 компания AMD среди других новинок представила долгожданные 7-нм мобильные APU Ryzen 4000 (семейство Renoir) — в марте-апреле на рынок начнут выходить первые ноутбуки. Компания Intel, как известно, ответила высокопроизводительными мобильными процессорами Comet Lake-H, которые примкнут к семейству Intel Core 10-го поколения и заменят собой текущую серию чипов Intel Core 9-го поколения (Coffee Lake Refresh-H). Источник раздобыл эксклюзивные данные о сроках выхода Intel Core 10-го поколения и не только мобильных Comet Lake-H.

Согласно свежим данным, в середине марта Intel планирует полноценный анонс новых процессоров Core десятого поколения, причем одновременно дебютируют мобильные чипы H-серии и настольные модели S-серии.

Важно подчеркнуть, что в случае S-серии источник прямо не указывает поколение, колеблясь между 14-нанометровыми процессорами Comet Lake и 10-нанометровыми Ice Lake. Вот только за последнее время никаких новостей, указывающих на скорый выпуск новых 10-нанометровых мобильных CPU, а тем более настольных моделей не было. Так что здесь можно с большой долей уверенности говорить именно о Comet Lake-H и Comet Lake-S. Тем более, что это в точности согласуется с предыдущими утечками.

Говоря о высокопроизводительных мобильных чипах Comet Lake-H, архитектура и техпроцесс останутся прежними, а частоты немного возрастут. То есть, от нынешних чипов Coffee Lake Refresh-H они будут мало чем отличаться.

Что же касается настольных Comet Lake-S, первоначально их анонс ожидался на CES 2020. О них благодаря утечкам нам тоже известно почти все. Представители нового семейства Comet Lake-S останутся на техпроцессе 14 нм, хотя это будет его улучшенная версия 14 нм++, нарастят число ядер — до десяти в топовых моделях — и частоты, а также перейдут на новый разъем — LGA 1200 вместо LGA 1151, дебютировавшего только в 2015 году.

Остается добавить, что середина марта — это когда чипы будут анонсированы полноценно. Это не означает, что они сразу же поступят в продажу. Более вероятно, что фактические продажи начнутся спустя несколько недель, то есть в апреле. Эти сроки согласуются с более ранними утечками.

Источник: WCCFTech