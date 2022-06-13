От Starfield до Overwatch 2: все анонсы и трейлеры игр с презентации Xbox & Bethesda Games Showcase

Поздно вечером 12 июня состоялась грандиозная совместная онлайн-трансляция Xbox & Bethesda Games Showcase, посвященная предстоящим играм, которые выйдут на Xbox и ПК в ближайшие 12 месяцев — во время полуторачасового стрима прозвучало более 30 анонсов игр от партнеров и внутренних студий Xbox. В частности, показали первый геймплей Starfield и Redfall, наконец анонсировали дату релиза долгожданной экшен-RPG Diablo IV, рассказали детали относительно новой Forza Motorsport и многое другое. Если вдруг пропустили мероприятие, мы собрали главные новости и трейлеры с презентации вместе.

Redfall

Redfall — один из самых больших и ожидаемых эксклюзивов Xbox, недавно переехавший на первую половину 2023 года. Напомним, это кооперативный экшен в открытом мире об охотниках на вампиров от команды Arkane Austin, известной по Prey и Dishonored. Игроки смогут выбирать персонажей с уникальными способностями, чтобы собрать команду и отразить городок под названием Редфолл в штате Массачусетс. Во время стрима впервые показали настоящий геймплей — в ролике можно увидеть несколько локаций, где разворачиваются события игры, а также несколько сражений. Кроме того, разработчики продемонстрировали несколько разных видов вампиров и четырех грабельных персонажей — Джейкоба, Реми, Девиндера и Лайла. Каждый из них будет иметь свои уникальные способности.

Redfall войдет в каталог Xbox Game Pass.

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Hollow Knight: Silksong

Наконец команда Team Cherry открыла занавес и показала немного больше своего долгожданного платформер-экшена, который выйдет на консоли Xbox, Switch и ПК (о PlayStation пока речь не идет). Игра также будет доступна в Game Pass.

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High On Life

Следующая игра Squanch Games и Джастина Ройланда (соавтор «Река и Морти»). Это шутер от первого лица, который выходит в октябре Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. Также игра появится в каталоге Xbox Game Pass в день релиза.

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Игры Riot Games в Game Pass

Riot Games (разработчик League of Legends и Valoran) сообщила о сотрудничестве с Xbox и переносит многие свои игры в каталог Game Pass для ПК и мобильных устройств.

A Plague Tale: Requiem

Продолжение приключенческой игры от Asobo Studios о сестре и брате – Амиции и Гуго – во Франции XIV века. Игра выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК – и сразу будет доступна в Game Pass.

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Forza Motorsport

Для любителей автогонок Xbox представила следующую игру в известной серии. Она выйдет весной 2023 на консолях Xbox и ПК. Также она будет доступна в Game Pass. В видео ниже разработчики раскрыли немало подробностей об особенностях новой части и показали кадры геймплея. В целом выглядит перспективно, поэтому ждем.

Flight Simulator 40th Anniversary

Расширенная версия симулятора гражданской авиации выйдет в ноябре на консолях Xbox и PC. Обновление по случаю 40-летия будет включать вертолеты, глайдеры и другую технику. Кроме того, Flight Simulator получит бесплатный тематический DLC, который принесет технику из Halo и она также пополнит каталог Game Pass.

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Overwatch 2

PvP-режим в ожидаемом продолжении командного шутера Blizzard будет бесплатным. Игра выйдет в раннем доступе 4 октября. Релиз состоится одновременно на ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.

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Ara: History Untold

Новая пошаговая историческая гранд-стратегия от студии Oxide Games, в свое время подарившая нам Ashes of the Sungularity.

The Elder Scrolls Online: High Isle

Будущее расширение TES получило новый трейлер незадолго до релиза, который запланирован на 21 июня.

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Fallout 76: The Pitt

Контентное обновление онлайн игры от BGS планируют выпустить в сентябре 2022-го. Он покажет территорию, на которой когда-то находился Питтсбург.

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Forza Horizon 5: Hot Wheels

Новое дополнение с десятью автомобилями и возможностью строить трассы в соответствующем стиле будет выпущено 19 июля.

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Ark 2

Помните, на The Game Awards 2020 показывали кинематографический трейлер сиквела survival-экшена, где главную роль (охотника на динозаврах) играет звезда «Форсажа» Вин Дизель. Так вот игра все еще разрабатывается – вот вам еще один короткий трейлер будущего симулятора выживания. Игра выйдет на Xbox Series X|S и ПК, а также сразу появится в Game Pass.

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Scorn

Приключенческая видеоигра в жанре «биопанк» от первого лица, вдохновленный работами художника Ганса Руди Гигера, выйдет 21 октября на Xbox Series X, ПК и сразу появится в Game Pass.

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Flintlock: The Siege of Dawn

Экшн-RPG в открытом мире от Kepler Interactive и A44 Games. В центре сюжета – девушка-воин Нор и ее спутник Энки. Это приключенческая игра в фэнтезийном мире, где сосуществуют магия и примитивное огнестрельное оружие. Игра выйдет на ПК, PlayStation, Xbox и Game Pass в начале 2023 года.

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Minecraft Legends

Экшн-стратегия по Minecraft выйдет в 2023 году на Xbox и PlayStation, а также на ПК и Nintendo Switch. Также игра, разрабатываемая Mojang Studios и Blackbird Interactive, появится в Game Pass.

Lightyear Frontier

Симулятор фермы с открытым миром, крафтингом и кооперативом выйдет весной 2023 на консолях Xbox, ПК и в Game Pass.

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Gunfire Reborn

Приключенческая многоуровневая игра с элементами ролевой игры, Roguelite и FPS с огнестрельным оружием и магическими заклинаниями выйдет в октябре 2022 года на Xbox Series X|S и ПК. Также игра на старте появится у Game Pass.

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The Last Case of Benedict Fox

Индиметрирование о детективе, который сосуществует с демоном, который в него вселился. Игра отличается удивительным визуальным стилем, вдохновленным работами Тима Бертона, выйдет весной 2023 года на Xbox Series X|S и ПК. Она тоже сразу появится в Game Pass.

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As Dusk Falls

Кинематографический приключенческий остросюжетный детектив с сюжетом, развитие которого зависит от действий и решений игрока, от независимой студии INTERIOR/NIGHT выйдет 19 июля.

Naraka Bladepoint

Ранее анонсированная «Королевская битва» от NetEase на 60 игроков выйдет на Xbox 23 июня.

Pentiment

Сюжетная приключенческая игра от знаменитой студии Obsidian Entertainment. Ее разработку возглавляет Джош Сойер, геймдиректор Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity. Это будет средневековый детектив в Баварии XVI века с оригинальным визуальным стилем, напоминающим иллюстрации к манускриптам той эпохи. Главным героем истории выступит подмастер Андреас Малер.

Grounded

Симулятор выживания с кооперативом от Obdisian выйдет в сентябре на консолях Xbox, PC и Game Pass.

Ereban: Shadow Legacy

Ereban – это новый стелс-платформер от инди-студии Baby Robot Games. Игра расскажет историю девушки Аяны, которая является последней представительницей древней расы. Игра выйдет на Xbox Series X|S, Xbox One и ПК в 2023 году. Также ее сразу же получат подписчики Game Pass.

Diablo IV

Blizzard показала кинематографический трейлер, посвященный некроманту, и подтвердила, что игра выйдет в 2023 году. Также разработчики показали четыре минуты геймплей.

Sea of Thieves

Rare показала музыкальный трейлер, в котором назвала дату старта седьмого сезона игры – 21 июля. Также разработчики сообщили, что игра преодолела рубеж в 30 миллионов игроков.

Ravenlok

Новая игра в стиле «Алиса в стране чудес» от Echo Generation выйдет в 2023 году на консолях Xbox и ПК. Также она сразу же появится в Game Pass.

Cocoon

Платформер-головоломка соавторов Inside. Выйдет в 2023 году на Xbox и в Game Pass.

Wo Long: Fallen Dynasty

Новая (мрачная) игра от Team Ninja выйдет в начале 2023 года на Xbox Series X, Xbox One, ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5. Она также появится в Game Pass.

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Persona 3 Portable, Persona 4 Golden и Persona 5 Royal на ПК и Xbox

Atlus выпустит на ПК и Xbox три игры серии, а первой выйдет Persona 5 Royal – 21 октября. Позже выйдут Persona 4 Golden и Persona 3 Portable. Каждая из игр Persona будет доступна подписчикам Game Pass.

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Сотрудничество с Kojima Productions

Microsoft объявила о сотрудничестве с известным разработчиком Хидео Кодзимой и его студией Kojima Productions. Геймдизайнер будет использовать облачные технологии Microsoft для создания игры, «которую всегда мечтал сделать». Пока никаких других деталей по проекту нет. Название пока держится в секрете.

Starfield

Как и ожидалось, Bethesda показала геймплей Starfield — амбициозную космическую RPG, над которой работает около 450 работников BGS под руководством Тодда Говарда. Демонстрацию геймплея провел сам Тодд Говард — в видео можно увидеть отдельные фрагменты с исследованием планет и космических баз, собиранием ресурсов и крафтингом предметов, перестрелками с пиратами, а также возможности кастомизации персонажа (его систему прокачки и дерево умений). Игрокам обещают полную свободу действий — они смогут не только модифицировать оружие и экипировку, но и построить собственный космический корабль из отдельных модулей и набрать для него команду.

Starfield по-прежнему запланирован на первое полугодие 2023 года — точная дата пока не сообщается.

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Полная запись трансляции Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 в 4K