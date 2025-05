Отмененная Black Panther: первые концепт-арты показывают Ваканду и битву Т’Чаллы с Азари

EA продолжает волну ликвидаций — на этот раз под руку компании попала Black Panther с ее студией Cliffhanger Games. Поэтому нам остается посмотреть на слитые концепт-арты.

Во внутреннем письме президент EA Entertainment Лауры Миеле говорит, что эти шаги — часть более широкой стратегии фокусировки на ключевых направлениях. Компания отказывается от ряда проектов, чтобы направить внимание на лучшие возможности. Например, EA планирует сосредоточиться на Battlefield, The Sims, Скейт и Apex Legends. В работе остаются Iron Man от Motive и третья часть Star Wars: Jedi. Биоваровский Mass Effect также никуда не исчезает, как и мобильное направление.

А вот Black Panther стала той лицензированной IP, в которой компания была не уверена. О самой игре почти ничего не было известно с момента анонса в 2023-м. Ожидалось, что это будет сингловая приключенческая игра с открытым миром от разработчиков Middle-earth: Shadow of Mordor, но этого не произойдет.

