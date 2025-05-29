Отмененная Black Panther: первые концепт-арты показывают Ваканду и битву Т’Чаллы с Азари

EA продолжает волну ликвидаций — на этот раз под руку компании попала Black Panther с ее студией Cliffhanger Games. Поэтому нам остается посмотреть на слитые концепт-арты.
Во внутреннем письме президент EA Entertainment Лауры Миеле говорит, что эти шаги — часть более широкой стратегии фокусировки на ключевых направлениях. Компания отказывается от ряда проектов, чтобы направить внимание на лучшие возможности. Например, EA планирует сосредоточиться на Battlefield, The Sims, Скейт и Apex Legends. В работе остаются Iron Man от Motive и третья часть Star Wars: Jedi. Биоваровский Mass Effect также никуда не исчезает, как и мобильное направление.
А вот Black Panther стала той лицензированной IP, в которой компания была не уверена. О самой игре почти ничего не было известно с момента анонса в 2023-м. Ожидалось, что это будет сингловая приключенческая игра с открытым миром от разработчиков Middle-earth: Shadow of Mordor, но этого не произойдет.
EA has canceled their #BlackPanther game
The developer Cliffhanger Games has also been shut down
(via @IGN) pic.twitter.com/71XakfhbEX
— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) May 28, 2025
Параллельно с новостью о закрытии проекта в сеть попали возможные концепт-арти Их опубликовал видеомонтажер, работавший над опросами по игре. На артах — локации Ваканды, вдохновленные фильмами. В одном из кадров видно ритуальный поединок между Т’Чаллой и его сыном Азари, который прерывает нападение корабля Скруллов, которые похищают Т’Чаллу. По неподтвержденной информации, Азари должен был стать одним из нескольких игровых героев.
Как говорит президент, несмотря на отмененную игру соглашение с Marvel не исчезает. Оно включало три игры: Iron Man, отмененную Black Panther и еще один неназванный проект. Согласно заявлению EA, «наше партнерство с Marvel остается прочным, и наше многогранное долгосрочное сотрудничество продолжается».
Но на отмене игры и закрытии Cliffhanger новости не заканчиваются. EA также сокращает часть персонала в мобильном и центральном подразделениях. Хотя компания не назвала точное количество сокращенных, источники IGN отмечают, что на этот раз речь идет о менее чем 300 человек. Именно столько уволили в прошлом месяце в Respawn и службе поддержки EA Fan Care. Некоторых специалистов EA пытается перевести на другие проекты внутри компании, как делали в предыдущие разы. В то же время согласно Game File, на март 2025 года EA даже увеличила общее количество работников на 800 человек по сравнению с тем же периодом в 2024-м.
За последние годы EA регулярно устраивает волны сокращений. В марте 2025-го уволили примерно 400 человек, включая 100 у Respawn, отменили игру Titanfall и еще один инкубационный проект. Ранее реструктуризировали BioWare, часть разработчиков перевели, часть — уволили. В 2024 году ушло 670 человек, в 2023 — 50 из BioWare и еще часть из Codemasters. В целом в компании последние годы идет сложная внутренняя перестройка.
Еще один тревожный сигнал для работников — обязательное возвращение в офисы. Это решение уже вызвало беспокойство у тех, кто до сих пор работал удаленно: люди переживают, как это повлияет на их должности. Количество новых сокращений, причины именно этого раунда и возможность дальнейших увольнений EA не комментирует.
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Источник: IGN
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