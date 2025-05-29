Отмененная Black Panther: первые концепт-арты показывают Ваканду и битву Т’Чаллы с Азари

EA продолжает волну ликвидаций — на этот раз под руку компании попала Black Panther с ее студией Cliffhanger Games. Поэтому нам остается посмотреть на слитые концепт-арты.

Во внутреннем письме президент EA Entertainment Лауры Миеле говорит, что эти шаги — часть более широкой стратегии фокусировки на ключевых направлениях. Компания отказывается от ряда проектов, чтобы направить внимание на лучшие возможности. Например, EA планирует сосредоточиться на Battlefield, The Sims, Скейт и Apex Legends. В работе остаются Iron Man от Motive и третья часть Star Wars: Jedi. Биоваровский Mass Effect также никуда не исчезает, как и мобильное направление.

А вот Black Panther стала той лицензированной IP, в которой компания была не уверена. О самой игре почти ничего не было известно с момента анонса в 2023-м. Ожидалось, что это будет сингловая приключенческая игра с открытым миром от разработчиков Middle-earth: Shadow of Mordor, но этого не произойдет.

EA has canceled their #BlackPanther game The developer Cliffhanger Games has also been shut down (via @IGN) pic.twitter.com/71XakfhbEX — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) May 28, 2025

Параллельно с новостью о закрытии проекта в сеть попали возможные концепт-арти Их опубликовал видеомонтажер, работавший над опросами по игре. На артах — локации Ваканды, вдохновленные фильмами. В одном из кадров видно ритуальный поединок между Т’Чаллой и его сыном Азари, который прерывает нападение корабля Скруллов, которые похищают Т’Чаллу. По неподтвержденной информации, Азари должен был стать одним из нескольких игровых героев.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Как говорит президент, несмотря на отмененную игру соглашение с Marvel не исчезает. Оно включало три игры: Iron Man, отмененную Black Panther и еще один неназванный проект. Согласно заявлению EA, «наше партнерство с Marvel остается прочным, и наше многогранное долгосрочное сотрудничество продолжается».

Но на отмене игры и закрытии Cliffhanger новости не заканчиваются. EA также сокращает часть персонала в мобильном и центральном подразделениях. Хотя компания не назвала точное количество сокращенных, источники IGN отмечают, что на этот раз речь идет о менее чем 300 человек. Именно столько уволили в прошлом месяце в Respawn и службе поддержки EA Fan Care. Некоторых специалистов EA пытается перевести на другие проекты внутри компании, как делали в предыдущие разы. В то же время согласно Game File, на март 2025 года EA даже увеличила общее количество работников на 800 человек по сравнению с тем же периодом в 2024-м.

За последние годы EA регулярно устраивает волны сокращений. В марте 2025-го уволили примерно 400 человек, включая 100 у Respawn, отменили игру Titanfall и еще один инкубационный проект. Ранее реструктуризировали BioWare, часть разработчиков перевели, часть — уволили. В 2024 году ушло 670 человек, в 2023 — 50 из BioWare и еще часть из Codemasters. В целом в компании последние годы идет сложная внутренняя перестройка.

Еще один тревожный сигнал для работников — обязательное возвращение в офисы. Это решение уже вызвало беспокойство у тех, кто до сих пор работал удаленно: люди переживают, как это повлияет на их должности. Количество новых сокращений, причины именно этого раунда и возможность дальнейших увольнений EA не комментирует.

Источник: IGN