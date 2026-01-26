Отмененный римейк Prince of Persia был готов на 99%, — инсайдер

Отмененный римейк Prince of Persia: Sands of Time был почти полностью готов, говорит инсайдер. Ubisoft закрыла проект на финишной прямой.

Пользователь xj0nathan, который ранее неоднократно сливал точную информацию о внутренних проектах компании, говорит о готовности игры на 99,99%. По его словам, команде оставалось исправить лишь несколько ошибок, когда решение об отмене было принято. Римейку не повезло попасть под волну реорганизации Ubisoft. Компания отменила шесть проектов, после чего пережила потерю 34% стоимости акций за день.

Инсайдер также показал обновленого Принца. Он назвал качество финального результата одной из самых главных проблем и ключевой причиной закрытия проекта. Сам герой выглядит хуже, чем в концепт-арты, которые ранее попадали в сеть.

«Взгляните на эту красотку», — шутит инсайдер.

Внутри Ubisoft не было единого мнения о состоянии игры. Журналист Том Хендерсон видел внутренние отчеты QA с противоположными оценками: от «игра выглядит хорошо» до «это полная катастрофа». Ранее экс-разработчик Ubisoft рассказал, что в команде царил страх, отделы не могли договориться и были постоянные переработки. В конце концов студия не знала, что делать с этим проектом.

«Но я не понимаю, почему они ее не продадут: если игра уже готова, то можно хотя бы частично отбить затраты на разработку! Или же она действительно настолько слабая и работает с багами», — пишут пользователи.

В обсуждениях юзеры предполагали, что причиной стал второй вариант. Это лишь догадки, но, возможно, студия оценила очередные репутационные потери и волну хейта, поэтому решила избежать рисков.

Несмотря на то, что в 2024 году разработка якобы продвигалась нормально, Ubisoft в итоге решила не вкладывать больше ресурсов в римейк. Кроме проблем с качеством, добавилось финансовое давление и общая нестабильность внутри компании.

