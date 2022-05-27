Ответ на Ryzen 7000 — процессоры Intel Core13-го поколения (Raptor Lake-S) ожидаются в октябре 2022 года

Известный обзорщик и автор утечек Enthusiastic Citizen опубликовал на сайте Bilibili планы по выпуску платформ Intel на 2022 год.

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Согласно утечке, предстоящая платформа HEDT от Intel имеет кодовое имя «Fishhawk Falls» и выйдет в октябре. Wccftech предполагает, что новые HEDT получат до 24 ядер, а премиум-семейство – до 56 ядер. У них будет архитектура ядра Golden Cove.

В данных Bilibili указано, что новинки получат название Xeon W3400/2400, а не станут продолжением Core-X. Возможно чипмейкер намерен нацелить их на потребителей Threadripper PRO. Издание Videocardz предполагает, что продавать процессоры с увеличенным количеством ядер и большей мощностью уже не имеет смысла, так как основные серии процессоров уже и так имеют достаточное количество ядер.

Источник Videocardz дополнительно пишет, что 13-е поколение процессоров Core Raptor Lake выйдет в октябре для материнских плат, которые уже есть на рынке, и новой high-end платформы Z790.

Эти процессоры сохранят гибридную конструкцию, при этом производительные P-Cores обновят до платформы Raptor Cove, а экономичные E-Core получат лишь небольшое улучшение в кеше. Утечка показывает, что увеличится и количество ядер – 24 ядра и 32 потока (8 P-Cores + 16 E-Cores). При этом тактовые частоты достигнут 5,8 ГГц. Эти процессоры также смогут поддерживать как DDR4, так и DDR5.

Источники утверждают, что в 2023 году выйдут новые материнские платы, в том числе – H770 и B760, которые поддерживают DDR4. В них появятся слоты PCIe Gen 5.0 M.2.

Затем Wccftech сравнивает характеристики будущих процессоров AMD и Intel в сводной таблице.

Процессоры от AMD должны выйти в сентябре 2022 года, и они будут включать поддержку технологии памяти PCIe Gen5 и DDR5.