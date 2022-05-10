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16 ядер в ноутбуках. Intel анонсировала 55-ваттные мобильные процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-HX)

16 ядер в ноутбуках. Intel анонсировала 55-ваттные мобильные процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-HX)

Intel официально представила новые процессоры Intel Core HX 12-го поколения на мероприятии Intel Vision, подтвердив утечки. Это самые мощные и энергоемкие процессоры для ноутбуков, чем другие продукты Intel.

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Эти чипы предназначены как для геймеров, так и для создателей контента: скоро мы увидим их в ноутбуках и мобильных рабочих станциях, и они могут похвастаться более высокой производительностью и полной свободой разгона как ядер, так и оперативной памяти.

Intel уже предлагала семейство H с базовым TDP 45 Вт для ноутбуков, но эти новые процессоры идут на шаг дальше и предлагают базовый TDP 55 Вт, что означает больше мощности на всех уровнях.

16 ядер в ноутбуках. Intel анонсировала 55-ваттные мобильные процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-HX)

Представленные процессоры имеют до 16 ядер (8 производительных, 8 эффективных) и до 24 потоков. Самые мощные ядра работают на базовой частоте 2,3 ГГц, но могут подниматься до 5 ГГц. В случае эффективных ядер максимальная базовая частота составляет 1,8 ГГц, а их частота в турбо-режиме достигает 3,6 ГГц в зависимости от модели процессора.

Хотя базовый TDP составляет 55 Вт, если разогнать все ядра на максимум и задействовать интегрированный GPU, то потребление может достичь 157 Вт.

16 ядер в ноутбуках. Intel анонсировала 55-ваттные мобильные процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-HX)

Новые чипы также поддерживают до 128 ГБ памяти, будь то DDR4 (до 3200 МГц) или DDR5 (до 4800 МГц). Также поддерживается память с коррекцией ошибок (ECC), что актуально для некоторых особо профессиональных сценариев.

Самое главное, что все чипы разблокированы с завода, что позволяет разгонять их. Эта опция присутствует даже в случае с DDR5.

Получили чипы и поддержку стандарта PCIe 5.0, хотя на данный момент существует очень мало периферийных устройств – всего несколько твердотельных накопителей, которые используют преимущества этого стандарта. Как и ожидалось, имеется поддержка Wi-Fi 6/6E.

16 ядер в ноутбуках. Intel анонсировала 55-ваттные мобильные процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-HX)

По данным Intel, производительность этих микропроцессоров может быть на 65% выше, чем у их предшественников, но здесь они говорят о внутреннем тестировании, которое важно подтвердить независимым анализом.16 ядер в ноутбуках. Intel анонсировала 55-ваттные мобильные процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-HX)

По данным Intel, ожидается, что в этом году крупные OEM-производители выпустят более 10 моделей рабочих станций и игровых систем с процессорами Intel Core HX 12-го поколения, включая системы от Dell, HP и Lenovo.

Intel раскрыла детали о чипах Core 12-го поколения (Alder Lake) для тонких и легких ноутбуков — они выйдут в марте


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