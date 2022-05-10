16 ядер в ноутбуках. Intel анонсировала 55-ваттные мобильные процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-HX)

Intel официально представила новые процессоры Intel Core HX 12-го поколения на мероприятии Intel Vision, подтвердив утечки. Это самые мощные и энергоемкие процессоры для ноутбуков, чем другие продукты Intel.

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Эти чипы предназначены как для геймеров, так и для создателей контента: скоро мы увидим их в ноутбуках и мобильных рабочих станциях, и они могут похвастаться более высокой производительностью и полной свободой разгона как ядер, так и оперативной памяти.

Intel уже предлагала семейство H с базовым TDP 45 Вт для ноутбуков, но эти новые процессоры идут на шаг дальше и предлагают базовый TDP 55 Вт, что означает больше мощности на всех уровнях.

Представленные процессоры имеют до 16 ядер (8 производительных, 8 эффективных) и до 24 потоков. Самые мощные ядра работают на базовой частоте 2,3 ГГц, но могут подниматься до 5 ГГц. В случае эффективных ядер максимальная базовая частота составляет 1,8 ГГц, а их частота в турбо-режиме достигает 3,6 ГГц в зависимости от модели процессора.

Хотя базовый TDP составляет 55 Вт, если разогнать все ядра на максимум и задействовать интегрированный GPU, то потребление может достичь 157 Вт.

Новые чипы также поддерживают до 128 ГБ памяти, будь то DDR4 (до 3200 МГц) или DDR5 (до 4800 МГц). Также поддерживается память с коррекцией ошибок (ECC), что актуально для некоторых особо профессиональных сценариев.

Самое главное, что все чипы разблокированы с завода, что позволяет разгонять их. Эта опция присутствует даже в случае с DDR5.

Получили чипы и поддержку стандарта PCIe 5.0, хотя на данный момент существует очень мало периферийных устройств – всего несколько твердотельных накопителей, которые используют преимущества этого стандарта. Как и ожидалось, имеется поддержка Wi-Fi 6/6E.

По данным Intel, производительность этих микропроцессоров может быть на 65% выше, чем у их предшественников, но здесь они говорят о внутреннем тестировании, которое важно подтвердить независимым анализом.

По данным Intel, ожидается, что в этом году крупные OEM-производители выпустят более 10 моделей рабочих станций и игровых систем с процессорами Intel Core HX 12-го поколения, включая системы от Dell, HP и Lenovo.