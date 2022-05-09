Ryzen 7000 (Raphael) на Zen4 для настольных ПК выйдут в сентябре 2022 года, а HEDT-процессоры Threadripper 7000 получат до 96 ядер Zen4

AMD готовит к выходу новые процессоры для настольных ПК, основанные на микроархитектуре Zen4. Чипы с кодовым именем Raphael будут выпущены в сентябре.

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Основанные на сокете LGA1718 (AM5) с энергопотреблением 65 Вт и выше, они будут включать поддержку технологии памяти PCIe Gen5 и DDR5. Пока AMD не озвучивает никакой другой информации.

Новый сегмент продуктов для ноутбуков Extreme Gaming будет называться «Dragon Range». AMD не делает заявлений о количестве ядер, утверждая только, что оно будет самым высоким для мобильного игрового процессора. Скорей всего он будет поддерживать до 16 ядер.

Процессор Raphael также будет иметь встроенную графику. Это тот же путь, что и Intel с Alder Lake-HX, которая также является мобильной серией настольных компьютеров.

Несмотря на то, что кодовое название и дата выпуска серии Threadripper 7000 не упоминаются в «дорожной карте», источники уверяют, что AMD выпустит эти процессоры, но не в 2022 и 2023 годах. Те же источники уверяют, что процессор получит 96 ядер, что на 50% больше, чем у текущей серии.

А для ноутбуков AMD готовит серию Ryzen 7000 с кодовым названием Phoenix. Согласно утечкам, Phoenix будет иметь iGPU RDNA 3, который будет конкурировать с текущими видеокартами NVIDIA для ноутбуков, такими как RTX 3060M.

Эти APU будут поставляться с архитектурой Zen 4, поддержкой PCI-Express 5.0, LPDDR5 оперативной памяти и TDP между 35 и 45 Вт. Принимая во внимание, что микроархитектура Phoenix интегрирует менее мощный iGPU (по крайней мере, теоретически), довольно удивительно найти такие низкие цифры в ваттах.

Phoenix GPU≈3060m 60W — Greymon55 (@greymon55) May 8, 2022

iGPU этих «маломощных» процессоров Ryzen будет иметь мощность, эквивалентную тому, что мы сейчас наблюдаем у ноутбука NVIDIA RTX 3060M в версии Max-Q и 60 Вт потребления. Другими словами, AMD отказывается от архитектуры RDNA 2 и переходит сразу к RDNA 3, чтобы превзойти Intel и ее новые LP Xe.

Еще один момент, на который обращает внимание источник, что Phoenix будет поставляться с 16-24 CU, хотя добавление RDNA 3 должно быть уменьшено до 8-12 ядер. Еще один известный инсайдер прокомментировал возможную производительность, измеряемую в терафлопсах: мощность может варьироваться в пределах 4-5 терафлопс.