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Пакистан вводит налог на видеокарты в зависимости от объема памяти

Пакистан вводит налог на видеокарты в зависимости от объема памяти

В Пакистане при покупке видеокарты к цене добавляются налог с продаж и подоходный налог (всего около 36%). Это может значительно увеличить конечную стоимость, из-за чего многие импортные графические процессоры заявлены по гораздо более низкой цене.

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Пакистан вводит налог на видеокарты в зависимости от объема памяти

Чтобы решить эту проблему, Пакистан вводит новый налог, который оценивает стоимость видеокарт на основе объема их памяти. При этом неважно, какая именно модель ввозится и есть ли в этом смысл. Такой шаг упростит сбор налогов, и в какой-то степени уравновесит занижение стоимости.

Пакистан вводит налог на видеокарты в зависимости от объема памяти

В целом объем памяти является хорошим показателем производительности видеокарты, но во многих случаях он приводит к неверным оценкам. Так, странно было бы видеть RTX 3070 8 ГБ с более низкой ценой, чем RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти, или Radeon RX 6500XT с 8 ГБ той же стоимости, что и RTX 3070.

Таможенники должны будут сообщать точные названия моделей импортируемых видеокарт, что может привести к дальнейшему пересмотру этой оценки. Если кто-то намеренно не заменит этикетку или даже всю упаковку, оценить стоимость видеокарты относительно легко. Также цены можно сверять по иностранным агрегаторам.

Источник: INCPak


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