Пакистан вводит налог на видеокарты в зависимости от объема памяти

В Пакистане при покупке видеокарты к цене добавляются налог с продаж и подоходный налог (всего около 36%). Это может значительно увеличить конечную стоимость, из-за чего многие импортные графические процессоры заявлены по гораздо более низкой цене.

Чтобы решить эту проблему, Пакистан вводит новый налог, который оценивает стоимость видеокарт на основе объема их памяти. При этом неважно, какая именно модель ввозится и есть ли в этом смысл. Такой шаг упростит сбор налогов, и в какой-то степени уравновесит занижение стоимости.

В целом объем памяти является хорошим показателем производительности видеокарты, но во многих случаях он приводит к неверным оценкам. Так, странно было бы видеть RTX 3070 8 ГБ с более низкой ценой, чем RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти, или Radeon RX 6500XT с 8 ГБ той же стоимости, что и RTX 3070.

Таможенники должны будут сообщать точные названия моделей импортируемых видеокарт, что может привести к дальнейшему пересмотру этой оценки. Если кто-то намеренно не заменит этикетку или даже всю упаковку, оценить стоимость видеокарты относительно легко. Также цены можно сверять по иностранным агрегаторам.

Источник: INCPak