Память DRAM и NAND будет дешеветь, видеокарты и процессоры подорожают на 5-20% — TrendForce

Последний отчет TrendForce показывает, что спотовые цены на память DRAM и NAND вряд ли будут дорожать — наоборот, могут сложиться условия для снижения цены. Во-первых, на рынке сформировался большой запас. Во-вторых, как оказалось, действия китайского правительства в борьбе с контрабандой восстановленной памяти ощутимо влияют на цену памяти.

Спотовые цены DRAM продолжают падать, в противовес контрактным ценам. Слабые рынки потребительских товаров способствуют снижению цен, поскольку производителям аппаратного обеспечения не нужно больше памяти, чем они уже имеют Другим важным фактором, способствующим падению, является подавление контрабанды на китайском рынке, что привело к дальнейшему падению цен на восстановленные (reballed) микросхемы DRAM.

С конца мая средняя спотовая цена чипа DDR4 1Gx8 2666 MT/s снизилась на 2,54%, с падением с $1,881 до $1,835 лишь за прошедшую неделю. Хотя снижение может показаться незначительным, оно является последовательным.

Спотовый рынок флэш-памяти NAND испытывает снижение транзакции из-за достаточного уровня запасов у производителей SSD, что препятствует восстановлению спроса, несмотря на снижение цен спотовыми поставщиками. Это уже привело к длительному расхождению между спотовыми и контрактными ценами. Кроме того, существует неопределенность относительно потенциального спроса на пополнение запасов в третьем квартале 2024 года. Спотовая цена пластины 3D TLC NAND на 512 Гбит на этой неделе упала на 0,57%, до $3,309.

Недавно Kioxia прекратил сокращать производство своей памяти 3D NAND и собирается нарастить выпуск для увеличения доли рынка. Сам по себе этот шаг может иметь серьезные последствия для предложения и цены 3D NAND. TrendForce не ожидает возобновления роста цен в краткосрочной перспективе.

Также TrendForce сообщаетчто в связи с расходами, связанными с расширением за рубежом и ростом цен на электроэнергию, а также с высоким спросом TSMC планирует поднять цены на свои передовые техпроцессы. Производство чипов 3 нм может подорожать на 5%.

Онлайн-курс "Business English for HR" від Vocabulaba. Прокачайте професійну HR-англійську.Навчіться он- і офбордити кандидатів у кроскультурних командах, а також грамотно проводити ділове листування. Детальніше про курс

Технологические линии TSMC N5, N4 (5 нм и 4 нм) и N3 (3 нм) работают на полную. Они используются для создания практически всех ведущих процессоров искусственного интеллекта, HPC, персональных компьютеров и смартфонов, которые продаются по высокой цене, как горячие пирожки. Ожидается, что загрузка мощностей контрактного производителя микросхем превысит 100% во второй половине года, а высокий спрос, по прогнозам, сохранится до 2025 года, ожидает TrendForce.

Спрос на чипы TSMC N3 является чрезвычайно высоким, производство полностью забронировано основными клиентами, включая Эппл (для чипов M4 и SM18) и NVIDIA до 2026 года. Как следствие, в следующем году TSMC планирует повысить стоимость N3 на 5%, а цены на продвинутую упаковку — на 10-20%. Как основной поставщик техпроцесса 3 нм, TSMC может повысить цены для расширения производства и потому, что это позволяет рынок.

Вероятно, NVIDIA переведет увеличение расходов на своих партнеров или конечных пользователей. Хотя повышение цены на видеокарты на 5% может показаться небольшим, однако это десятки долларов для топовых видеокарт. Поскольку каждый в цепочке поставок хочет получить добавленную стоимость, подорожание для конечных покупателей может быть значительным.

Онлайн-курс "Business English for HR" від Vocabulaba. Прокачайте професійну HR-англійську.Навчіться он- і офбордити кандидатів у кроскультурних командах, а також грамотно проводити ділове листування. Детальніше про курс

Источник: Tom`s Hardware

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.