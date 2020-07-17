Пандемия коронавируса привела к существенному росту количества подписчиков и доходов стримингового сервиса Netflix





Сервис Netflix отчитался о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы во втором квартале 2020 года. В условиях пандемии коронавирусной инфекции, когда люди были вынуждены были оставаться дома и искать дополнительные возможности для развлечений, Netflix смог существенно нарастить свою базу подписчиков.

Так, во втором квартале у Netflix количество платных подписчиков возросло на 10,09 млн, что существенно превышает прогнозы аналитиков (8,26 млн). Соответственно, доходы компании также оказались выше прогнозов аналитиков – $6,15 млрд против $6,08 млрд. Однако показатель прибыли на каждую акцию оказался меньше ожидания аналитиков – $1,59 против $1,81. Причиной тому стала единоразовая выплата в Калифорнии, связанная с налоговым кредитом на исследования и разработку.

Для сравнения, прирост количества платных подписчиков во втором квартале 2019 года исчислялся 2,7 млн. Доход компании в отчётном периоде увеличился на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, пандемия коронавирусной инфекции благотворно повлияла на показатели Netflix.

Вместе с тем, позитивный эффект от влияния пандемии на сервис подошёл к концу. В Netflix ожидают, что прирост количества новых платных подписчиков в третьем квартале сократится до 2,5 млн, что более чем в 2 раза ниже ожиданий аналитиков (5,27 млн). Это расхождение привело к падению стоимости акций компании на 9% вскоре после публикации прогноза. Компания также ожидает, что её доход в третьем квартале составит около $6,33 млрд, что также меньше ожиданий аналитиков ($6,40 млрд). Но показатель прибыли на каждую акцию в самой компании ожидают на более высоком значении, чем аналитики – $2,09 против $2,01. В письме акционерам руководство компании заявило, что «рост замедляется, поскольку потребители оставляют позади первоначальный шок из-за Covid и социальных ограничений».

Дополнительно в Netflix отмечают, не ожидают существенного влияния пандемии на перечень доступного в 2020 году контента. Нынешние временные спады в процессе подготовки нового контента будут компенсированы и в результате общее количество оригинального контента в следующем году будет даже больше, чем в 2020 году. Компания уже достигла существенного прогресса в возобновлении производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вовсе полностью не прекращала производство в Корее.

Наконец, компания рассказала о перестановках в руководстве. Тед Сарандос был повышен с должности директора по контенту до поста совместного генерального директора. При этом он также сохранит предыдущую должность и присоединится к совету директоров. Главный продукт-менеджер Грег Питерс займёт дополнительную должность главного операционного директора.

Источник: cnbc