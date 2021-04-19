Пара чипов AMD EPYC Milan установила новый рекорд в Cinebench и на 52% опередила связку их двух топовых конкурентов Intel Ice Lake Xeon





Представленные в прошлом месяце серверные процессоры AMD EPYC Milan уже успели установить около 120 новых мировых рекорда в различных целевых приложениях, таких как высокопроизводительные вычисления, облачные вычисления и корпоративные рабочие нагрузки.

Отметим, варианты этих чипов появятся и в настольном сегменте в качестве моделей Threadripper для настольных ПК высокого класса. И уже сейчас можно составить представление о том, чего можно ожидать от таких процессоров. Недавно с помощью своего процессора EPYC Milan компания побила мировой рекорд в тесте Cinebench, а это уже позволяет оценить потенциал чипов в рендеринге.

AMD провела тестирование процессоров EPYC Milan 7763 в тесте Cinbench R23. Напомним, этот серверный чип стоимостью $7980 основан на архитектуре Zen 3, содержит 64 вычислительных ядра, поддерживает 128 потоков инструкций, работает на базовой частоте 2,45 ГГц, а повышенная частота составляет 3,5 ГГц. В тесте использовалась двухпроцессорная конфигурация, что даёт в совокупности 128 вычислительных ядер и 256 потоков инструкций.

Ради интереса мы также провели несколько тестов на новых флагманских 40-ядерных чипах Intel Ice Lake Xeon, чтобы увидеть, как они сочетаются не только с новым рекордом AMD, установленным для серверных чипов, но и с одним процессором AMD Threadripper. Два процессора AMD EPYC Milan 7763 набрали в тесте Cinbench R23 результат в 113631 балл. Предыдущий мировой рекорд составлял 105570 баллов. AMD утверждает, что для теста использовалась референсная серверная конфигурация с обычным воздушным охлаждением. Поэтому в системе не было никаких специальных приспособлений или разгона. Во время тестового прогона система достигла пиковых значений температуры 85 градусов Цельсия и энергопотребления 403 Вт.

Авторы сайта Tomshardware попытались выяснить, чем же сможет ответить на это конкурент. Они собрали двухпроцессорную конфигурацию на базе новейших серверных процессоров Intel Xeon 8380 (Ice Lake Xeon). Это наиболее актуальные и производительные версии серверных процессоров Intel, хотя они и уступают решениям AMD, если сравнивать цифры напрямую. Intel Xeon 8380 изготавливается по нормам10-нанометрового технологического процесса, содержит 40 вычислительных ядер, работает на штатной частоте 2,3 ГГц и поддерживает повышенную частоту 3,2 ГГц. Цена чипа сопоставима со стоимостью AMD EPYC Milan 7763 и составляет $8099. Тестовая конфигурация также использовала воздушное охлаждение.

Конфигурация из двух процессоров AMD EPYC Milan 7763 оказалась в тесте Cinbench R23 примерно на 52% производительнее, чем конфигурация из двух Intel Xeon 8380. Пиковое энергопотребление на уровне 403 Вт в случае процессоров AMD, вероятно, относится только к процессорам (или даже к одному процессору). Система на базе чипов Intel Xeon Platinum 8380 показала совокупное энергопотребление (включая 512 ГБ ОЗУ и другие компоненты) в 1154 Вт.

Также добавим, энтузиаст воспользовался жидким азотом и разогнал одиночный процессор Threadripper 3990X настолько, что одиночный чип продемонстрировал в тесте Cinebench R23 более высокий результат, чем два процессора Xeon Platinum 8380. Хотя на штатных частотах и при использовании воздушного охлаждения он уступает двум процессорам Intel.

Кроме того, авторы ресурса Tomshardware провели тестирование ряда других процессоров в многоядерном тесте Cinebench R20. Результаты представлены на следующем графике. Они демонстрируют, что 64-ядерный процессор AMD Threadripper 3990X стоимостью $3990 при штатных условиях работы опережает связку из двух наиболее производительных серверных процессоров Intel Xeon предыдущего поколения, цена которых составляет около $20 тыс.

Источник: Tomshardware