Параметры энергопотребления настольных процессоров Intel Core 13-го поколения (Raptor Lake-S)





Подробностями о параметрах энергопотребления настольных процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-S) и Core 13-го поколения (Raptor Lake-S) поделился главный редактор веб-издания Igor’s Lab Игорь Валлосек.

В конце 2021 года Intel выведет на рынок платформу LGA1700 и процессоры Core 12-го поколения (Alder Lake-S) — те самые долгожданные 10-нанометровые настольные CPU, чей релиз изначально планировался на 2016 год. В июле процессорный гигант сменил схему именования техпроцессов, так что Alder Lake-S будут выпускаться по техпроцессу Intel 7 — они будут выделяться гетерогенной структурой (высокопроизводительные ядра с архитектурой Golden Cove будут сочетаться с энергоэффективными ядрами Gracemont), а также ознаменуют переход к оперативной памяти стандарта DDR5 и интерфейсу PCI Express 5.0. О ключевых особенностях Alder Lake-S мы уже рассказывали не раз. На смену Alder Lake-S во второй половине 2022 года придут чипыRaptor Lake-S — минорное обновление архитектуры с игровыми оптимизациями и наращиванием количества физических ядер до 24 единиц. После Raptor Lake-S ожидаются чипы Meteor Lake (Core 14-го поколения) на техпроцессе Intel 4 (бывший 7 нм) и вторым поколением технологии упаковки Foveros, которая позволит объединять три кристалла (CPU c x86-ядрами, GPU и интегрированный северный мост).

Переходя к сути новости, требования к энергопотреблению делятся на три сегмента: 125 Вт, 65 Вт и 35 Вт. То есть, флагманские «камни» Raptor Lake должны сохранять тот же TDP, что и Alder Lake. Но роль PL4 (Power Limit 4) изменится — этот параметр сменит «сторону» и станет Reactive вместо Proactive. На практике это означает, что SoC сможет достигать более высоких частот. Но эффект от достижения PL4 останется прежним — включение защиты от перегрузки. На пределе процессор сможет работать до 10 мс и PL4 выступает единственным способом контроля его абсолютной пиковой мощности.

Параметры энергопотребления настольных процессоров Intel Raptor Lake в сравнении с Alder Lake

Из приведенных выше сравнительных таблиц можно узнать, что в Raptor Lake увеличится лимит максимального тока ICCMAX, наибольший интерес вызывают параметры PL1/PL2 и PL4. Напомним, PL1 — потребление процессора при работе с базовой тактовой частотой, которое обычно соответствует TDP. В то же время PL2 — это предел мощности, ограниченный во времени показателем Tau в секундах. Именно PL2 дает более-менее точное представление о мощности и производительности. Так, в Raptor Lake показатель PL2 варьируются в пределах от 241 до 253 Вт, но только для сегмента Performance. В то же время для Baseline он не изменился (188 Вт). Что интересно, PL4 сократили с 359 Вт до 314 Вт для Core 13-го поколения (Raptor Lake-S).

Для моделей Raptor Lake с 65-Вт TDP также установлены более высокие значения PL2 — от 202 до 219 Вт для Performance и 133 Вт (по сравнению со 126 Вт) для Baseline. Лимит PL4 при этом снизили до 277/179 Вт соответственно.

Что же касается 35-ваттных моделей, PL2 Performance ограничен значением 106 Вт при PL4 152 Вт — на 25 Вт выше, чем у Alder Lake.

Одновременно Игорь Валлосек поделился подробностями о конфигурациях некоторых процессоров Alder Lake-S, включая 8C+8C и 6C+0С: