Характеристики инженерного образца гетерогенного CPU Intel Alder Lake-S для настольной платформы LGA1700 — 16 ядер, 24 потока, частоты до 3,4-4,6 ГГц при TDP 228 Вт

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Главный редактор веб-издания Igor’s Lab Игор Валлосек опубликовал технические характеристики инженерного образца одного из будущих настольных CPU Intel семейства Alder Lake-S — Core-1800.

В конце марта вышли настольные CPU Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) для массовой платформы LGA1200, которые должны стать последними 14-нм десктопными CPU Intel. На смену им придут Alder Lake-S — те самые долгожданные 10-нанометровые настольные CPU, чей релиз изначально планировался на 2016 год.

Процессоры Alder Lake-S будут производиться по новейшей технологии 10-нм SuperFin, которая сейчас используется для выпуска мобильных Tiger Lake. Они также будут выделяться гетерогенной структурой — высокопроизводительные ядра с архитектурой Golden Cove будут сочетаться с энергоэффективными ядрами Gracemont. Этот подход Intel ранее опробовала на мобильных чипах Lakefield.

Кроме того, они получат новое конструктивное исполнение LGA1700 и ознаменуют переход к оперативной памяти стандарта DDR5 и интерфейсу PCI Express 5.0. Под Alder Lake-S создается серия чипсетов Intel 600 с потенциальным флагманским Z690. По неофициальным данным, материнских плат с разъемом LGA1700 хватит минимум на три поколения CPU.

Опубликованные редактором Igor’s Lab технические характеристики относятся к инженерному образцу Alder Lake-S степпинга B0, который сейчас тестируется во внутренних лабораториях Intel.

Инженерный образец CPU Core-1800 располагает 16 ядрами, объединенными по схеме «8+8». То есть, восемь высокопроизводительных Golden Cove и восемь энергоэффективных Gracemont. Технология многопоточной обработки данных Hyper-Threading будет поддерживаться только старшими ядрами. То есть, максимально CPU сможет одновременно обрабатывать до 24 потоков данных.

Базовая частота — 1800 МГц. Видимо, отсюда и название (зачастую цифры в цифробуквенных индексах отражают именно рабочие частоты). В режиме Turbo Boost частота энергоэффективных ядер Gracemont может повышаться до 3,4 ГГц, а старшие ядра Golden Cove могут разгоняться до 4,0-4,6 ГГц в зависимости от нагрузки. При этом энергопотребление может варьироваться от штатных 125 Вт до 228 Вт (TDP PL2, пиковое максимальное потребление).

Проблемный 10-нм узел для Intel, как известно, играет второстепенную роль, что неудивительно, учитывая, что TSMC и Samsung в 2022 году уже должны перейти на 3 нм. В Intel возлагают большие надежды на следующий 7-нм техпроцесс, который должен стать краеугольным камнем технологий компании в 2023 году, когда начнется массовая поставка соответствующей продукции. На недавнем мероприятии компания подтвердила планы по выпуску потребительских CPU Intel Meteor Lake на 7-нм техпроцессе.

Остается вспомнить, что AMD, имеющая немалый опыт в разработке гетерогенных процессоров, уже вовсю готовит ответ чипам Alder Lake.