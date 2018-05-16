Парк самоуправляемых автомобилей Apple превысил 50 единиц

Компания Apple более чем в 2 раза увеличила свой парк самоуправляемых автомобилей с начала нынешнего года. Об этом свидетельствуют данные Департамента транспортных средств Калифорнии.

С момента получения разрешения на тестирование самоуправляемых автомобилей компания Apple постепенно увеличивает количество таких транспортных средств. Изначально на дороги были выведены 3 таких автомобиля. В январе этого года их насчитывалось уже 27. А сейчас Apple тестирует 55 самоуправляемых автомобилей.

В программе тестирования примут участие 83 водителя. На текущий момент у Apple имеется разрешение на испытания только под надзором людей, которые в случае необходимости смогут перенять управление. Для проведения тестирования полностью самоуправляемых версий компании необходимо будет получить дополнительное разрешение у Департамента транспортных средств Калифорнии. Отметим, подобное разрешение на тестирование автомобилей без человеческого надзора в прошлом месяце получила компания Waymo. Кроме того, за таким разрешением обратилась и ещё одна компания, но её название пока не разглашается.

Источник: Engadget