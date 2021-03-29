Патч 1.2 для Cyberpunk 2077. Полный (и очень длинный!) список изменений — в нем около 500 различных исправлений

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19 марта CD Projekt RED раскрыла первые детали грядущего крупного обновления 1.2 для Cyberpunk 2077, а сейчас на сайте появился полный список изменений и улучшений.

Обновлено: Патч версии 1.2 вышел на ПК и консолях, а для Stadia он выйдет позже на этой неделе.

Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 is coming soon! Here’s a list of the most notable changes coming in this update:https://t.co/wNRJL2mwj9 pic.twitter.com/Fc2lU1474W — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 29, 2021

Изначально CD Projekt RED планировала выпустить второй крупный патч для Cyberpunk 2077 в феврале, но из-за хакерской атаки и размера самого апдейта отложила его выход на вторую половину марта. Конретную даты релиза патча, который должен окончательно починить игру, разработчики не называют, обещая выпустить его «скоро».

Cказать, что этот список весьма внушителен, — это ничего не сказать. В нем насчитывается около 500 различных изменений и улучшений, касающихся геймплея, квестов, открытого игрового мира, интерфейса, графики, звука и прочих аспектов. Возможно, после выхода патча Sony вернет Cyberpunk 2077 в PlayStation Store — игру убрали из магазина еще в конце 2020 года в ответ на массовые жалобы игроков на никудышнее качество.

Полный список изменений, которые вошли в патч 1.2 для Cyberpunk 2077