Патч 1.2 для Cyberpunk 2077. Полный (и очень длинный!) список изменений — в нем около 500 различных исправлений
19 марта CD Projekt RED раскрыла первые детали грядущего крупного обновления 1.2 для Cyberpunk 2077, а сейчас на сайте появился полный список изменений и улучшений.
Обновлено: Патч версии 1.2 вышел на ПК и консолях, а для Stadia он выйдет позже на этой неделе.
Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 is coming soon! Here’s a list of the most notable changes coming in this update:https://t.co/wNRJL2mwj9 pic.twitter.com/Fc2lU1474W
— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 29, 2021
Изначально CD Projekt RED планировала выпустить второй крупный патч для Cyberpunk 2077 в феврале, но из-за хакерской атаки и размера самого апдейта отложила его выход на вторую половину марта. Конретную даты релиза патча, который должен окончательно починить игру, разработчики не называют, обещая выпустить его «скоро».
Cказать, что этот список весьма внушителен, — это ничего не сказать. В нем насчитывается около 500 различных изменений и улучшений, касающихся геймплея, квестов, открытого игрового мира, интерфейса, графики, звука и прочих аспектов. Возможно, после выхода патча Sony вернет Cyberpunk 2077 в PlayStation Store — игру убрали из магазина еще в конце 2020 года в ответ на массовые жалобы игроков на никудышнее качество.
Полный список изменений, которые вошли в патч 1.2 для Cyberpunk 2077
- Значительно увеличено расстояние, на котором появляются полицейские при совершении игроком преступления.
- В настройки управления добавлен ползунок «Чувствительность управления транспортом». С его помощью можно снизить скорость смены направления на всех транспортных средствах и устройствах ввода. В первую очередь это предназначено для тех, кто пользуется клавиатурой.
- Код, отвечающий за смену направления транспорта, отрегулирован так, чтобы низкая или очень высокая частота кадров не влияла на плавность управления. В первую очередь это изменение будет заметно на базовых консолях старого поколения.
- У всего транспорта появилась функция раскачки и поворота. Используйте левый джойстик, клавиши A/D и W/S или Shift/Ctrl слева, чтобы раскачать или развернуть застрявшее транспортное средство и продолжить путь.
- У некоторых машин отрегулирована модель вождения. Управлять ими и менять направление движения стало проще.
- Исправлена ошибка, из-за которой при использовании импланта «Берсерк» прицел двигался сам по себе.
- Отрегулирована скорость стрельбы с вертолёта в ходе задания «Любовь как мотив».
- Полицейские машины больше не исчезают в тот момент, когда Ви садится в машину Керри в ходе задания «Буря и натиск».
- Исправлена ошибка, из-за которой система запуска снарядов восстанавливалась мгновенно.
- Союзники больше не реагируют на столкновение с ними.
- Исправлена ошибка, из-за которой схваченные противники произносили реплики как при столкновения с игроком.
- Имплант «Зетатех Сандевистан (вер. 1)» теперь корректно замедляет время.
- Больше нельзя избежать урона, нажав на кнопку скольжения перед падением с большой высоты.
- Больше нельзя добивать гражданских руками гориллы.
- Исправлена ошибка, из-за которой машины при столкновении могли оттолкнуть Ви слишком далеко.
- Если Ви теперь поднимет труп, на котором есть предмет для задания, этот предмет будет автоматически добавлен в снаряжение.
- Исправлена ошибка, связанная с некорректными реакциями пешеходов, убегающих от транспортного средства игрока.
- Выполнив захват или подняв противника, который горит или находится под эффектом ЭМИ, Ви теперь тоже получит соответствующий эффект.
- Улучшен алгоритм подключения через личный порт к погрузчикам.
- Исправлена ошибка, из-за которой Ви могло перенести далеко вперёд при уклонении сразу после окончания действия «Керезникова».
- Исправлена ошибка, из-за которой противники, погибшие под действием скрипта «Плавление синапсов», не падали на землю.
- Исправлена ошибка, из-за которой в бою с Сасквоч некорректно действовал взлом протокола.
- Исправлена ошибка, из-за которой Пласида нельзя было обезвредить скрытной атакой.
- Длительный урон от скрипта «Замыкание» больше не будет добивать поверженных противников.
- Усыпляющие боеприпасы и скрипт «Сброс настроек» больше не действуют на киберпсихопатов и мини-боссов.
- Исправлена ошибка, из-за которой скрипты иногда блокировались при ускорении восстановления более чем на 100%.
- Ви больше не может использовать расходуемые предметы в неподходящих ситуациях.
- Ассортимент одежды в магазинах теперь должен лучше соответствовать району, где расположен магазин.
- Кошачий корм, без которого нельзя забрать домой Нибблса, теперь можно купить в продуктовых магазинах города.
- Предмет для сброса очков способностей «Форматирование» теперь можно купить по сниженной цене.
- Уменьшено количество компонентов высокого качества, требуемых для создания культовых предметов.
- Исправлена ошибка, из-за которой при выходе из машины, припаркованной у стены, можно было застрять в пустом здании.
- Данные при сканировании ави «Милитех Мантикора» теперь отображаются корректно.
- Исправлена подсказка «Закрыто []» на запертых дверях машин.
- Исправлена ошибка, из-за которой машина заводилась, если положить в багажник труп.
- Исправлена ошибка анимации верхней части тела персонажей за рулём во время поворотов.
- Урон от рук гориллы увеличен на 20%.
- Снижены цены на документацию деталей оптики «Кироси».
- Уменьшена эффективность персонажей с револьверами.
- Исправлена ошибка, из-за которой разборка части предметов приносила столько же опыта, сколько принесла бы разборка всех предметов.
- Разборка гранат теперь приносит корректное число обычных и необычных компонентов.
- Выдвижная лестница при её опускании больше не убивает Ви, если стоять прямо под ней.
- Исправлена ошибка, из-за которой противники застревали в дверях и их нельзя было убить.
- Исправлена ошибка, из-за которой персонажи слишком часто запинались о других персонажей.
- Оказавшись в безопасной зоне, Ви теперь автоматически убирает заряженную гранату.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые сбитые пешеходы переносились в другое место.
- Способность «Трансмиграция» становится доступной на 20-м, а не на 16-м уровне взлома протокола. Если вы уже открыли эту способность, но ещё не получили 20-й уровень, то способность будет заблокирована, а потраченные на неё очки способностей восстановлены.
- Ви больше не будет погибать при столкновении с машиной после открытия способности «Скала».
- Исправлена ошибка, из-за которой оружие могло стать невидимым, если игрок сменил его в снаряжении два раза подряд.
- Исправлена ошибка, из-за которой при определённых обстоятельствах не открывалось достижение «Бесплодные земли».
- Исправлена и усовершенствована навигация в ходе разных заданий.
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе заказа «Любимец Вакако» не срабатывала одна из лазерных ловушек.
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Преступление: Улыбка судьбы» враги не реагировали на приближение игрока.
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе заказа «Жадность наказуема» точка доступа проваливалась в текстуру.
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе заказа «Жадность наказуема» иногда нельзя было взаимодействовать с одной из лазерных ловушек.
- Теперь, если разбить окно в ходе заказа «Короткая цепь», находящиеся рядом персонажи это заметят.
- Теперь нужный противник корректно вступает в рукопашный бой с Ви в ходе заказа «Добро пожаловать в Америку, товарищ».
- Исправлено поведение киберпсихопата в начале боя в ходе задания «Приступ киберпсихоза: Дом на холме».
- Игрок больше не падает с высоты и не застревает при столкновении с ави в ходе задания «Организованная преступность: Противоположности притягиваются».
- Исправлена ошибка, из-за которой отслеживаемые метки иногда пропадали с мини-карты.
- Исправлена ошибка, из-за которой у Ви в руках могла оказаться не та граната, если швырнуть несколько гранат одну за другой.
- Исправлена ошибка с недоступным вариантом взлома протокола в ходе задания «Организованная преступность: Новый босс — новые правила».
- Исправлено поведение Ривера Уорда, когда он следует за игроком в ходе задания «Охота на охотника».
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Пассажир» враги на месте падения ави не нападали на игрока издалека.
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Последняя игра в спасателей» один из «мусорщиков» не предупреждал остальных, обнаружив тело.
- Джеки больше не произносит реплики, предназначенные для скрытного передвижения, непосредственно перед началом боя в ходе задания «Пропуск в высшую лигу».
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе заказа «Прощай, Найт-Сити» ближайшие противники не реагировали на взрыв мины.
- Панам теперь занимает другую позицию для стрельбы в бою со «стилетами» в ходе задания «На перепутье».
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Красота не умирает» Бестия бездействовала после поездки на лифте в Арасака-тауэр.
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Низвержение в Мальстрём» иногда нельзя было использовать детонатор на фабрике «Олл фудс».
- Джеки теперь корректно опустошает обойму, прежде чем перезарядить оружие в ходе задания «Последняя игра в спасателей».
- Киберпсихопат теперь корректно реагирует на атаки игрока в дальнем бою в ходе задания «Приступ киберпсихоза: Второй шанс».
- Исправлено использование союзниками укрытий.
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Не звоните Солу» машина Панам могла взлететь в воздух.
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Пропуск в высшую лигу» такси Деламейна могло взлететь в воздух, отъезжая от «Посмертия».
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Королева автострад: городской центр» машины соперников иногда переносились вперёд, а игрок оказывался на последнем месте.
- Машина теперь оказывается в нужном месте, если пропустить поездку с Джошуа в дайнер «Пайз» в ходе задания «Уличное правосудие».
Задания
- Больше нельзя уничтожить плакаты заранее и лишиться возможности выполнить задание «Босс умер, да здравствует босс».
- Задание «Страсти» теперь корректно обновляется, если Ви покинет студию раньше времени.
- Исправлена ошибка с невозможностью достать оружие на ферме «Поппи» в ходе задания «Охота на охотника».
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Босс умер, да здравствует босс» иногда нельзя было выполнить после захвата члена банды.
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Низвержение в Мальстрём» нельзя было выполнить, если Дум-Дум погибал одновременно с последним противником.
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Низвержение в Мальстрём» нельзя было выполнить, если игрок нападал на «Мальстрём» до входа на фабрику «Олл фудс».
- Деньги с чипа «Милитеха» теперь можно перевести себе, если в ходе задания «Низвержение в Мальстрём» взломать чип, но не использовать его.
- В пентхаус из задания «Взгляд с высоты» больше нельзя попасть раньше времени.
- Задание «Приступ киберпсихоза: Кровавый ритуал» теперь корректно запускается вне зависимости от того, как игрок приближается к месту выполнения задания.
- Такэмура больше не пропадает из окна видеозвонка в ходе задания «Пассажир».
- Исправлена ошибка, из-за которой Бестия повторяла одну и ту же реплику в ходе задания «Красота не умирает».
- Исправлена ошибка, из-за которой можно было застрять в «Посмертии» рядом с Бестией в ходе задания «На перепутье».
- Исправлена ошибка, из-за которой мистер Хэндс не звонил после выполнения задания «Двойная жизнь».
- Исправлена ошибка, из-за которой Тедди, Кэрол и Кэссиди повторяли одни и те же движения, если игрок перезапускал игру во время последней беседы в задании «Масло в огонь».
- Исправлена ошибка, из-за которой не исчезало окно видеозвонка после прекращения разговора с Реджиной на месте одного из заданий серии «Приступ киберпсихоза».
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «На перепутье» иногда нельзя было выполнить, если встретиться с Панам во время видеозвонка с ней.
- Панам теперь корректно произносит последнюю реплику в ходе задания «Дорога за горизонт».
- Больше нельзя забраться в такси Деламейна в Пустошах, сидя на мотоцикле, что могло привести к вылету из игры или к невозможности перейти к виду от первого лица.
- Больше нельзя вывести «Василиск» за пределы места выполнения задания «Укрощение василиска».
- Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было взаимодействовать с Панам, если игрок воспользовался быстрым перемещением в конце задания «Укрощение василиска».
- Фрэнк больше не будет прерывать свои звонком беседу с кочевниками рядом с «Василиском» в ходе задания «Укрощение василиска».
- Боб и Митч больше не проходят сквозь двери грузовика, когда садятся в него в ходе задания «Не звоните Солу».
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок переставал получать звонки, доставив грузовики на место и сразу же покинув лагерь кочевников в ходе задания «Не звоните Солу».
- Кочевники больше не застревают у ворот гнезда нетраннеров в Арасака-тауэр в ходе задания «Обитель зла».
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок переставал получать звонки, покинув железнодорожную станцию в ходе задания «Не звоните Солу».
- Исправлены ошибки, из-за которых Джеки мог не появиться у ворот фабрики «Олл фудс» в ходе задания «Низвержение в Мальстрём».
- Больше нельзя покинуть «Дзингудзи» во время боя и лишиться возможности выполнить задание «Кто сторожит сторожей».
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли выполнить задание «Сюрприз!», если звонили Нэнси из «Тотентанца» или покидали клуб во время выполнения задания.
- Исправлена ошибка, из-за которой в клубе «Тотентанц» пропадала музыка, если выйти оттуда и вернуться.
- Исправлена ошибка, из-за которой Дум-Дум мог не появиться у входа в «Тотентанц» в задании «Новый поворот».
- Вид виллы Денни больше не будет меняться на глазах игрока в ходе задания «Сюрприз!».
- Больше нельзя перевести драку в перестрелку рядом с игровыми автоматами в баре «Эль койоте кохо» в ходе задания «Этюд в розовых тонах». (Вот Индиана Джонс бы расстроился.)
- Войдя в ходе задания «Два товарища» в квартиру Барри во второй раз, теперь можно открыть дверь изнутри.
- Задание «Два товарища» будет автоматически провалено, если игрок нарушит закон на глазах у полицейских.
- Чтобы выполнить цель «Попробовать поговорить с Барри через несколько часов» в ходе задания «Два товарища», теперь нужно отойти от квартиры Барри и вернуться через несколько часов.
- Когда Альдекальдо переезжают в новый лагерь или покидают Найт-Сити, на месте их старого лагеря теперь не будет оставаться никаких следов.
- Больше нельзя лишиться возможности вступить в бой во время поездки по стройке на «Василиске» в ходе задания «Линия фронта».
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Звуки музыки» не запускалось корректно, если заключительная сцена задания «Новый поворот» заканчивалась слишком быстро.
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Новый поворот» иногда нельзя было выполнить, если игрок слишком быстро оказывался в лифте клуба «Тотентанц» с Нэнси.
- Теперь цель при просмотре первого брейнданса в ходе задания «Охота на охотника» указана более чётко.
- Задание «Красный пророк» теперь будет провалено автоматически, если провалить задание «По следам прошлого».
- Больше нельзя разбить телевизор в «Дайнере Тома». Если игрок разбил его до установки патча, он будет снова показывать новости, чтобы можно было выполнить задание «Вечный сон».
- Исправлена редкая ошибка, из-за которой в ходе задания «Дары космоса» в капсуле не оказывалось картины.
- Больше нельзя застрять в воде, покидая электростанцию в ходе задания «Уходя, гасите свет».
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Дары космоса» нельзя было выполнить, если в капсуле появлялось сразу несколько картин.
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Оседлавшие бурю» нельзя было выполнить, если покинуть место выполнения задания после инструктажа и вернуться обратно.
- Задание «Приступ киберпсихоза: Дым над водой» больше не появляется повторно в журнале после выполнения.
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Красный пророк» нельзя было взаимодействовать с роутером, если покинуть место выполнения задания и вернуться.
- Исправлена ошибка, из-за которой невидимая стена в мастерской Джуди не давала выполнить задание «Кукольный домик».
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Звуки музыки»иногда нельзя было выполнить, если игрок, не договорив с Нэнси, уходил в туалет принимать таблетку.
- Теперь в ходе задания «Кто сторожит сторожей» лейтенант «Макс-така» заговорит с Ви, даже если киберпсихопат был убит до прибытия «Макс-така» в «Дзингудзи».
- В ходе задания «Низвержение в Мальстрём» больше нельзя одновременно договориться с бандитами мирно и вступить с ними в бой.
- Джеки больше не застревает на фабрике «Олл фудс», если вы добираетесь до выхода скрытно, минуя сражение с Ройсом.
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «По ком звонит колокол» нельзя было добраться до ресторана «Угли» на лифте.
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Цельсь, пли!» можно было остаться без телефона и оружия, если выйти из тира до разговора с Уилсоном.
- Джесси больше не пропадает при выходе из машины, если игрок слишком долго добирался до рипера в ходе задания «Гарантия наслаждения».
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Гарантия наслаждения» машина игрока проваливалась под карту после столкновения с белым фургоном.
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок переставал получать звонки, если уходил от монаха без медитации в ходе любого из четырёх заданий серии «Встреча со стихиями».
- Исправлена ошибка, из-за которой Деламейн иногда не звонил в ходе задания «Реинтеграция».
- Уничтожение такси Деламейна в Норт-Оуке больше не блокирует разговор с монахом в ходе задания «Третья встреча со стихиями».
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Стражи беспорядка» зависало на цели «Поговорить с Джефферсоном».
- Исправлена ошибка, из-за которой иногда нельзя было начать другие второстепенные задания, если покинуть место выполнения задания «Цепная реакция».
- Теперь Майко умирает, если столкнуть её с мегабашни H8 в ходе задания «Дворцовый переворот».
- Джуди больше не следует повсюду за игроком, если покинуть место выполнения задания «Неисправность» до входа в студию брейнданса.
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Кукольный домик» можно было застрять в одной из кабинок.
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Я, автомат» иногда нельзя было выполнить, если игрок не поговорил с Бренданом немедленно после его разговора с девушкой.
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Тайные удовольствия» нельзя было поговорить с Фингерсом, пробравшись в его офис через окно.
- Исправлена ошибка, из-за которой были недоступны некоторые реплики в разговоре с Панам перед тем, как сесть в «Василиск» в ходе задания «Укрощение василиска».
- Задание «Приступ киберпсихоза: Талион» теперь будет корректно отмечено на карте.
- Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было начать другие задания, если покинуть место выполнения задания «Королева автострад» до того, как Клэр сядет в свою машину.
- Исправлена ошибка, из-за которой задания «Королева автострад: Санто-Доминго» и «Кто не с нами» могли оказаться запущенными одновременно, что приводило к неполадкам.
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Последняя игра в спасателей» «Траума тим» не прибывала на балкон, если игрок ускорял сцену с Сандрой Дорсетт в ванне.
- Добавлена вещественная награда за выполнение всех заданий с киберпсихопатами. Её можно забрать в офисе Реджины.
- Исправлена ошибка, из-за которой Такэмура иногда не звонил, если в одиночку проводил разведку местности в ходе задания «На мягких лапах».
- Исправлена ошибка, из-за которой можно было застрять на крыше клиники Фингерса.
- Исправлена ошибка, из-за которой после выполнения задания «Вечный сон» не начинались новые сюжетные задания.
- Значок «Предмет для задания» теперь корректно исчезает с одежды Джонни после получения достижения «Потрясающе!».
- Больше нельзя лишиться возможности попасть в кинотеатр «Серебряный пиксель» в ходе задания «Старая драма».
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Старая драма»иногда нельзя было выполнить, если промотать время в ходе его выполнения.
- Бестия больше не пропадает, если игрок слишком долго не принимает таблетки в ходе задания «Старая драма».
- Исправлена ошибка, из-за которой Бестия не выходила из машины, доехав до «Серебряного пикселя» в ходе задания «Старая драма».
- Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было продолжить другие сюжетные задания после выполнения задания «Квартира №303».
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок не мог заговорить с Тео в ходе задания «Я, автомат».
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Приступ киберпсихоза: Крик в пустоту» не засчитывалось, если убить киберпсихопата до окончания звонка от Реджины. У тех, кто уже выполнил задание, оно будет завершено автоматически.
- Цель «Поговорить с Кирком» в ходе задания «Лёгкие деньги» теперь будет корректно отмечена на карте.
- Разговор с Джонни больше не запускается повторно после загрузки автосохранения, созданного на «Эбунике» в ходе задания «По следам прошлого».
- Исправлена ошибка, из-за которой Грейсона иногда нельзя было убить в ходе задания «По следам прошлого», если встретиться с ним на нижней палубе «Эбунике» или напасть издалека.
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок не мог покинуть место выполнения задания «По следам прошлого» на машине.
- Исправлены дёрганые движения Бестии при допросе Грейсона в ходе задания «По следам прошлого».
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок не мог убить Грейсона во время допроса, если тот не получил урона во время боя в ходе задания «По следам прошлого».
- Перед первой поездкой на панцере теперь можно поговорить с Митчем и выполнить соответствующую дополнительную цель в ходе задания «Семью не выбирают».
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Семью не выбирают» иногда зависало на разговоре с ветеранами.
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок мог вступить в бой с Ройсом, находясь вне фабрики «Олл фудс», и лишиться возможности выполнить задание «Низвержение в Мальстрём».
- Исправлена ошибка, из-за которой дверь в бар «Лиззис» переставала открываться, если игрок отходил от неё в ходе задания «Шерше ля фам».
- Исправлена ошибка, из-за которой звонок Вакако через журнал во время разговора с Джуди лишал игрока возможности завершить оба разговора.
- Мисти больше не может погибнуть от шальной пули в ходе задания «До встречи в посмертии».
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Оседлавшие бурю» нельзя было выполнить, если игрок забирал и разбирал винтовку «Надзор», прежде чем Панам отдавала её Ви.
- Исправлена ошибка, из-за которой поездка в лагерь «духов» становилась недоступной, если игрок покидал место выполнения задания «Оседлавшие бурю».
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Оседлавшие бурю» иногда нельзя было выполнить, если игрок сохранял и загружал игру, покидая лагерь «духов» через туннель.
- Цель задания «Оседлавшие бурю» теперь корректно обновляется, если игрок сразу лезет в туннель искать Сола.
- В ходе задания «Оседлавшие бурю» теперь можно сразу направиться в лагерь, не дожидаясь Панам.
- Больше нельзя запустить уже проваленное задание «Отпусти меня, глубина», вернувшись на место выполнения задания и прыгнув в воду.
- Скиппи теперь корректно ведёт подсчёт убитых и поверженных врагов вне зависимости от ваших имплантов и модификаций. Разговоры со Скиппи будут более динамично сочетаться с действиями игрока.
- Теперь можно использовать оружие на всей территории парковки за отелем «Батти».
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок не мог заговорить с полицейскими в начале задания «Два товарища».
- Задание «Два товарища» теперь будет автоматически провалено, если полицейские увидят, как Ви тащит тело.
- Исправлена ошибка, из-за которой куртка становилась недоступной, если игрок забирал и разбирал её до разговора с Кирком в ходе задания «Лёгкие деньги».
- Теперь Мама Брижитт всегда отвечает на звонок Ви в ходе задания «Человеческий фактор».
- Другие звонки больше не могут прервать звонок Пласида в ходе задания «Распознавание образов».
- Исправлена ошибка, из-за которой убитый в ходе задания «Низвержение в Мальстрём» Дум-Дум мог оказаться в «Тотентанце» и начать бой с Ви, не давая тем самым выполнить задание «Новый поворот» .
- Исправлена ошибка, из-за которой охранники не отходили от лифта в ходе задания «По ком звонит колокол», если игрок подошёл к нему в первый раз, а потом отошёл.
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок не мог выбрать место назначения, сев в ави в ходе задания «Меж двух огней».
- Больше нельзя преждевременно уйти с баскетбольной площадки у бара «Лиззис» в ходе задания «Меж двух огней».
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок не мог двигаться, проиграв бой с Лосихой в ходе задания «Кровь и кость».
- Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было поговорить с Джеки после установки имплантов у Виктора в ходе задания «Город мечты».
- Исправлена ошибка, из-за которой мальстрёмовцы не появлялись, если игрок в ходе задания «Новый поворот» попадал в комнату Нэнси любым иным путём, кроме как следуя за Патрицией.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые умения иногда становились недоступны, если в ходе задания «Стражи беспорядка» доехать до места с Ривером, а потом уйти.
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Новый поворот» Нэнси исчезала, когда её выводили из «Тотентанца».
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Новый поворот» лифт в «Тотентанце» останавливался на втором этаже, а не на первом, если игрок взаимодействовал с его панелью.
- В ходе задания «Реинтеграция» Деламейн теперь звонит только один раз, а не каждый раз, когда Ви приближается к потерянному такси.
- Исправлена ошибка, из-за которой в квартире «мусорщиков» в ходе задания «Трансцендентный опыт» терялись предметы или не всё снаряжение корректно убиралось.
- В ходе задания «Скрытая истина» больше нельзя уничтожить машину с таинственными заговорщиками и тем самым лишиться возможности забрать чип.
- Больше нельзя убить Гэри после убийства кочевников и лишиться возможности выполнить задание «Скрытая истина». Страница задания в журнале будет обновлена.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли поговорить с Мисти в её магазине, если начинали выполнять задание «Шут из Найт-Сити» в ходе задания «До встречи в посмертии».
- Выполнение задания «Анатомия убийства» теперь даёт дополнительный опыт.
- Увеличен размер взятки от Лиама в ходе задания «Сыгранная роль».
- Внесены прочие улучшения и исправления.
Открытый мир
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Реинтеграция: Ранчо Коронадо» нельзя было выполнить, если уничтожить всех фламинго до появления соответствующей цели.
- Сидя за рулём, Ви больше не может въехать внутрь здания сквозь текстуру и провалиться под карту из-за ошибок системы коллизий.
- Разрушаемые объекты больше не становятся неразрушаемыми после загрузки сохранения.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые заявки на расследование не засчитывались после того, как игрок забирал нужные предметы.
- Исправлена ошибка, из-за которой иногда не открывались достижения за выполнение всех заказов и закрытие всех заявок в районе.
- Провал заказа «Без фиксера» больше не препятствует получению достижения «Бесплодные земли».
- Исправлена ошибка, из-за которой закрытые заявки на расследование иногда не засчитывались в прогресс достижения «Городские джунгли».
- Исправлена ошибка, из-за которой заказ «Без фиксера» не завершался, когда игрок забирал дополнительную награду.
- Исправлена ошибка, из-за которой иногда нельзя было загрузить вирус на компьютер в ходе заказа «Дефицит эмпатии».
- Больше нельзя частично выполнить заказ «Шалости советницы Коул» до звонка фиксера.
- Исправлена ошибка, из-за которой заказ «Побег гепарда» иногда нельзя было выполнить, если Хванбо застревал в машине.
- Исправлена ошибка, из-за которой иногда нельзя было заговорить с Анной Хэмилл в ходе заказа «Девушка из Ламанчи».
- Исправлена ошибка, из-за которой бой иногда не прерывал разговор с Анной Хэмилл в ходе заказа «Девушка из Ламанчи».
- Исправлена ошибка, из-за которой в видеозвонках иногда пропадали реплики.
- Исправлена ошибка, из-за которой терялась способность двигаться после выполнения заказа «Короткая цепь».
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе заказа «Всевидящее око» пропадала возможность взаимодействовать с фургоном до его возвращения, от чего заказ нельзя было выполнить.
- Больше нельзя лишиться возможности выполнить заказ «Безысходность», если забрать лекарства сразу после входа в комнату капрала Хэра.
- Больше нельзя лишиться возможности выполнить заказ «Месть за сына», если Логан погибнет во время звонка от Муамара «Эль Капитана» Рейеса.
- Исправлена ошибка, из-за которой бой иногда не прекращался, пока Ви не одолеет всех противников в месте выполнения заказа.
- В ходе заказа «Тепло, ещё теплее» больше нельзя остановить машину фиксера на проезжей части и лишиться возможности выполнить заказ.
- В ходе заказа «Свободная пресса» Макс Джонс больше не покидает свой кабинет раньше времени, если Ви выстрелит по турелям.
- В ходе заказа «Фиксер, наёмник, солдат, шпион» охранники больше не застревают в лифте.
- В ходе заказа «Гнездо кукушки» больше нельзя застрять за стойкой в фойе больницы.
- В ходе заказа «Свободная пресса» больше нельзя поговорить с Максом Джонсом, применив к нему скрипт «Замыкание».
- В ходе заказа «Женщина из Ламанчи» больше нельзя вступить в бой с Анной Хэмилл, находясь этажом ниже.
- Исправлена ошибка, из-за которой струя иногда не исчезала, после того как прохожий закончил мочиться и отошёл.
- Испуганные прохожие больше не застревают на проезжей части.
- Если теперь прохожего заденет машина, он испугается и убежит.
- Добавлен новый вариант анимации прохожих, убегающих от транспортного средства.
- Исправлена ошибка, из-за которой на экранах игровых автоматов в салоне патинко на Чпок-стрит не отображались игры.
- В нескольких заданиях добавлена недостающая анимация при открытии дверей.
- Улучшена анимация при открытии дверей силой.
- Добавлены недостающие подсказки у лифтов, где требуются права доступа.
- Сделан ряд улучшений и исправлений, связанных с погружением в мир игры во время выполнения заказов и встреч с персонажами.
Дизайн сцен
- Больше нельзя лишиться возможности выполнить задание «Квартира №303», дважды выбрав реплику корпората в разговоре с Ханако в убежище.
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Старые друзья» иногда нельзя было выполнить, если игрок приходил к Вакако раньше Такэмуры.
- Такэмура больше не переносится к салону Вакако, если игрок отказывается ехать туда вместе с ним в ходе задания «Старые друзья».
- Исправлена ошибка обзора при выходе из машины в ходе задания «Начало конца».
- Исправлена ошибка, из-за которой иногда нельзя было воспользоваться лестницей в комнате охраны в ходе задания «На мягких лапах».
- Джеки больше не исчезает при входе в лифт, если мирно договориться с мальстрёмовцами в ходе задания «Низвержение в Мальстрём».
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Стражи беспорядка» Ривер Уорд не выпускал из рук пистолет, спасая Ви от заражённого брейнданса.
- В ходе задания «Новый поворот» Дум-Дум больше не идёт по воздуху, сопровождая Ви к Ройсу.
- Ривер Уорд больше не проходит сквозь раму дверей лифта в ходе задания «Стражи беспорядка».
- В ходе задания «Низвержение в Мальстрём» оружие Джеки больше не исчезает, когда Ви сбивает Ройса с ног.
- У игрока больше не будет оружия в романтической сцене с Джуди в ходе задания «Отпусти меня, глубина».
- Майко больше не проходит сквозь диван в ходе задания «Дворцовый переворот».
- Исправлена ошибка, из-за которой в заключительной сцене задания «Новая заря» появлялось две пары солнцезащитных очков.
- Исправлена ошибка, из-за которой заказ «Клятва Гиппократа» иногда нельзя было выполнить, если игрок вводил пациенту синтетическую кровь.
- В польской версии игры исправлена ошибка, из-за которой в субтитрах в ходе задания «Отпусти меня, глубина» отображался текст для отладки.
- Исправлена ошибка, из-за которой в заключительной сцене задания «Новая заря» появлялось две гитары.
- Исправлена ошибка обзора в ходе задания «Красота не умирает».
- Исправлены повреждённые текстуры наркомана в клубе «Атлантида» в ходе задания «Красота не умирает».
- У капрала Хэра исправлена анимация скольжения в ходе заказа «Безысходность».
- Унифицировано расстояние, на котором можно разговаривать с Джуди во время задания «Отпусти меня, глубина».
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Отпусти меня, глубина» можно было поговорить со стоящей на пирсе Джуди, находясь при этом под водой.
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе заказа «Последнее подключение» рипер Чарльз всё время улыбался без причины.
- Исправлена анимация Джуди в случае, если Ви отказывается остаться в хижине в ходе задания «Отпусти меня, глубина».
- Исправлена ошибка, из-за которой убийство водителя фургона в ходе задания «Уличное правосудие» приводило к провалу цели.
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Далеко от дома» нельзя было выполнить, потому что ходьба на беговой дорожке не заканчивалась.
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Далеко от дома» появлялось два планшета.
- Исправлена ошибка, из-за которой после погони в ходе задания «Оседлавшие бурю» Сол не выпускал из рук винтовку.
- Исправлена ошибка, из-за которой Панам некорректно держала бутылку виски, произнося тост в ходе задания «Оседлавшие бурю».
- Исправлены недостающие элементы диалога и их некорректное расположение в интерфейсе во время разговора с Панам в ходе задания «Оседлавшие бурю».
- Исправлена ошибка обзора при выходе из фургона в ходе задания «Оседлавшие бурю».
- Теперь в некоторые важные моменты появляется эффект глубины резкости.
- Добавлен недостающий личный порт в ходе задания «Пассажир».
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Пассажир» личный порт Хелльмана мог висеть в воздухе.
- Исправлено наложение друг на друга реплик Ви и Панам в ходе задания «Пассажир».
- Исправлена ошибка, из-за которой стакан Бестии в ходе задания «На перепутье» оказывался не на том месте во всех версиях игры, кроме англоязычной.
- Добавлена анимация сенсорного экрана в машине Панам в ходе заданий «Уходя, гасите свет» и «Пассажир».
- В ходе задания «На перепутье» из руки персонажа в «Посмертии» больше не исчезает телефон.
- Персонажи в кукольном доме больше не стоят в позе в виде буквы Т в ходе задания «Кукольный домик».
- Тедди больше не переносится вдаль от заброшенной железнодорожной станции в ходе задания «Не звоните Солу».
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «На перепутье» иногда нельзя было выполнить, если игрок прикрывал Панам во время встречи с «Шестой улицей».
- Когда у машины садится аккумулятор в ходе задания «На перепутье», её фары теперь гаснут.
- Сол больше не проходит сквозь машину Панам в ходе задания «Линия фронта».
- Исправлена анимация обзора игрока в ходе задания «Уходя, гасите свет».
- Исправлена анимация Панам в сцене, когда она берёт оружие, чтобы сбить ави в ходе задания «Пассажир».
- Исправлена визуальная проблема клинков богомола после столкновения со столбом в ходе задания «Вечный сон».
- Исправлена ошибка обзора после взаимодействия с ящиком в полицейской лаборатории в ходе задания «Охота на охотника».
- Cолдаты, не имевшие оружия в сцене с появлением Смэшера в ходе задания «Любовь как мотив», теперь будет вооружены.
- Теперь нерабочая турель, которую видно во время полёта к Арасака-тауэр в ходе задания «Любовь как мотив», работает корректно.
- Исправлена ошибка, из-за которой во время приближения к Арасака-тауэр в ходе задания «Любовь как мотив» Бестия оказывалась не в том месте.
- Исправлена ошибка, из-за которой Спайдер Мёрфи пропадала после прыжка с вертолёта в ходе задания «Любовь как мотив».
- Виктор больше не переносится на стул, если в ходе задания «Город мечты» игрок покидает клинику, не сев в кресло.
- Исправлена ошибка обзора во время поездки к мегабашне в ходе задания «Последняя игра в спасателей».
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «По ком звонит колокол» не запускался соответствующий диалог, когда игрок гладит кота. (Ви теперь правильно называет кота, даже если Мисти не отвечает.)
- Теперь после выполнения задания «Теория Большого взрыва» Керри по пути к машине будет напевать свою песню.
- Исправлена реакция Ви на решение Джонни в ходе задания «Дезинтеграция».
- В польской версии игры исправлена синхронизация с анимацией Адама Смэшера в ходе задания «Дезинтеграция». (Теперь он топает как положено.)
- Исправлено поведение дрона перед часовней в ходе задания «Потерянный рай».
- Исправлены мелкие неполадки сцены в кабинете Майко в ходе задания «Кукольные страсти».
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Мальчик с пистолетом» иногда нельзя было выполнить, если во время ужина поднять руку не в тот момент.
- Исправлено расстояние, на котором можно сесть в ави в ходе задания «Меж двух огней».
- Добавлен недостающий персонаж, которого выбрасывают из туалета в ходе задания «Коктейль „Сильверхенд“».
- В японскую версию игры добавлена сцена, пропущенная ранее в задании «Коктейль „Сильверхенд“».
- Игрок больше не может уехать без Джонни, впервые сев в «Порше» в ходе задания «По следам прошлого». (А то ему обидно будет!)
- В ходе задания «Беседы о революции» теперь корректно сбрасывается уровень глубины резкости после выхода из квартиры Джуди.
- В ходе задания «Двойная жизнь» теперь корректно восстанавливается исходное значение угла обзора, когда Ви садится, чтобы поговорить с Джонни после просмотра брейндансов.
- Исправлена лицевая анимация во всех сценах в игре, где Ви опирается на зеркало.
- Разговор с Такэмурой в начале задания «Старые друзья» теперь можно прервать и возобновить.
- Исправлена ошибка, из-за которой Джонни иногда не мог подключиться к точке доступа в ходе задания «Любовь как мотив».
- Исправлена ошибка, из-за которой взаимодействие с Митчем было недоступно, если пропустить разговор в ходе задания «Семью не выбирают».
- В ходе задания «Пассажир» больше нельзя застрять в сидячем положении после подключения к машине Панам.
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Любовь как мотив» иногда нельзя было выполнить из-за невозможности управлять турелью.
- Добавлена исчезнувшая семейная фотография в сцене с Ханако в ходе задания «Аудиенция».
- Исправлена ошибка с сигаретой детектива Хана в ходе задания «Стражи беспорядка».
- Персонажи больше не переносятся к игроку во время видеозвонка.
- Исправлен ряд ошибок, из-за которых на Ви была не та одежда при виде от третьего лица.
- Исправлен ряд ошибок в эротических сценах.
- Улучшена система, обрабатывающая прерывание сцен.
- Исправлена ошибка, из-за которой нужный персонаж не подходил к мосту в ходе задания «Как достать звезду с неба».
- Исправлена ошибка, из-за которой Джуди вставала со стула между просмотром брейндансов в ходе задания «Двойная жизнь».
- Восстановлен ряд пропавших анимаций у важных персонажей во время видеовставок.
- Реплики диалогов теперь перестают воспроизводиться, если прервать разговор.
- Исправлен ряд ошибок, возникающих, когда персонажи садятся в транспортное средство.
- У Джеки исправлены поза и положение рук на руле мотоцикла в ходе задания «Низвержение в Мальстрём».
Окружение и уровни
- Задание «Бунраку» больше не зависает на цели «Обезвредить нападающих».
- Больше нельзя застрять во взлетающем ави, стоя на трубах в ходе задания «Организованная преступность: Противоположности притягиваются».
- Исправлена ошибка, из-за которой два терминала быстрого перемещения не были отмечены на карте.
- Исправлен ряд ошибок, из-за которых персонажи некорректно вели себя в бою, например не переходили в нужный режим боя или застревали на месте.
- Исправлен ряд ошибок, из-за которых персонажи не реагировали на присутствие Ви или не вступали в бой.
- Исправлен ряд ошибок, из-за которых персонажи проходили сквозь объекты окружения.
- Исправлен ряд ошибок, из-за которых предметы, которые можно взять, пропадали или оказывались не теми.
- Исправлен ряд ошибок, из-за которых невозможно было взять предметы.
- Исправлен ряд ошибок в функционировании устройств, таких как камеры, турели и мины.
- Исправлена ошибка, из-за которой «Василиск» мог провалиться под карту возле входа в «Микоси».
- Исправлена ошибка, из-за которой лейтенант Моуэр с большой вероятностью могла погибнуть от столкновения, отчего задание «Анатомия убийства» нельзя было выполнить.
- Исправлена ошибка, из-за которой было слишком сложно получить доступ к компьютеру в дальней части заправки в ходе задания «Пассажир».
- Исправлена опечатка в надписи «Leaving Night City».
- Исправлены повреждённые текстуры строительных лесов в Виста-дель-Рей.
- Исправлен ряд ошибок, из-за которых можно было провалиться под карту, пройдя сквозь текстуру или попав в пробел между текстурами.
- Исправлен ряд ошибок, из-за которых можно быть застрять в текстуре.
- Исправлен ряд ошибок, из-за которых можно было преждевременно попасть в то или иное место и лишиться возможности выполнить некоторые задания.
- Исправлен ряд ошибок, из-за которых объекты окружения исчезали или оказывались не на своём месте.
- Исправлен ряд ошибок, из-за которых объекты окружения висели в воздухе.
- Исправлен ряд ошибок, из-за которых объекты окружения появлялись или меняли внешний вид на глазах у игрока.
- Исправлен ряд ошибок, из-за которых можно было заглянуть внутрь объектов окружения.
- Исправлен ряд ошибок, из-за которых в крытых помещениях шёл дождь.
- Исправлен ряд ошибок, из-за которых можно было столкнуться с невидимыми объектами.
- Исправлен ряд ошибок, из-за которых не загружались текстуры с высоким разрешением.
Графика, звук, анимация
- Убитые персонажи больше не шевелятся.
- Усовершенствована прорисовка текстур на большом расстоянии.
- Исправлены визуальные недочёты, возникающие при быстром перемещении и переходе от одной сцены к другой.
- Улучшен внешний вид некоторых элементов под водой.
- Произведён ряд улучшений качества деталей у материалов.
- Исправлена некорректная поза Ви во время езды на мотоцикле.
- Усовершенствованы источники света внутри помещений и на улице.
- Усовершенствовано качество земли на средних и минимальных настройках.
- Теперь, когда Ви разбивает зеркало, на нём останется трещина.
- Исправлена ошибка, из-за которой при приближении камеры иногда появлялись розовые частицы.
- Визуально улучшено разрушение растительности.
- Исправлен визуальный недочёт, из-за которого тротуары у берега иногда покрывались прямоугольниками.
- Когда Ви садится в машину, больше не появляются засвеченные элементы растительности.
- Исправлена ошибка, из-за которой иногда исчезали разрушенные предметы.
- Нижняя часть халата Керри теперь корректно прикреплена к телу.
- Исправлено положение рук Ви на руле во время вождения.
- Теперь Ви корректно высовывается из окна машины во время погони.
- Исправлена ошибка, из-за которой модель персонажа во время езды на мотоцикле могла выглядеть повреждённой.
- Исправлена ошибка детализации у секс-работников на Чпок-стрит.
- Исправлен ряд ошибок синхронизации речи и движений губ.
- Исправлен ряд ошибок, из-за которых персонажи стояли в позе в виде буквы Т.
- Камера больше не инвертируется, когда Ви подпрыгивает, находясь под каким-то объектом.
- Улучшено перемещение камеры, когда Ви садится в транспортное средство.
- Исправлена ошибка, из-за которой у персонажей могли дублироваться некоторые предметы.
- Убитые персонажи больше не кричат.
- Джеки больше не кричит «Хороший выстрел!», когда Ви убивает противника в режиме скрытности.
- Эффект горения больше не применяется раз за разом, когда игрок стоит в огне.
- Исправлены ошибки анимации персонажей после пропуска поездки.
- Исправлено мерцание звёзд на водной глади в одной из сцен.
- Местность в Пустошах больше не исчезает на большом расстоянии.
- Отрегулировано освещение элементов города, видимых на расстоянии. Теперь они выглядят реалистичнее.
- Исправлена ошибка с чёрными прицелами у оружия во время погони в ходе задания «Оседлавшие бурю».
- Улучшено качество графики Чёрного заслона и «Микоси».
- Исправлена ошибка с некорректными погодными условиями после загрузки сохранения или выхода в главное меню.
- Теперь голографические элементы на одежде некоторых персонажей отображаются корректно.
- На матовом стекле больше нет эффекта дрожания.
- Исправлена ошибка, из-за которой в верхней части экрана иногда появлялась белая линия, когда игрок находился в киберпространстве.
Интерфейс
- Исправлена ошибка, из-за которой реклама на тротуарах отображалась некорректно.
- Произведён ряд визуальных обновлений и усовершенствований рекламы.
- Исправлен ряд визуальных недочётов в инструктаже перед заданиями.
- Обновлена раскладка арабского языка в инструктаже перед заданиями.
- Обновлены значки гранат в соответствии с типом наносимого урона.
- Исправлен ряд визуальных недочётов при отображении значков.
- Исправлен ряд визуальных недочётов на панелях интерфейса, в том числе в журнале, на карте и на сканере.
- Исправлена ошибка, из-за которой игра вставала на паузу, если игрок читал содержимое чипа непосредственно из контейнера с добычей.
- Исправлен ряд ошибок, приводивших к зависаниям и вылетам игры, когда игрок надевал и снимал куртку Джонни.
- Добавлены подсказки с нужными клавишами во время ходьбы на беговой дорожке в ходе задания «Далеко от дома».
- Исправлена ошибка, из-за которой по ссылкам в базе данных нельзя было попасть на нужную запись.
- Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было принимать видеозвонки вручную.
- Больше нельзя лишиться возможности проходить игру, если сесть в транспортное средство и тут же открыть его меню.
- Теперь шкала здоровья отображается и во время автомобильной погони.
- Улучшена производительность на панели снаряжения.
- Исправлена ошибка, из-за которой у персонажей иногда отображался минимальный уровень угрозы вне зависимости от фактического уровня.
- Исправлен ряд ошибок с подсказками о клавишах.
- Исправлен ряд ошибок на панели создания персонажа.
- Произведён ряд исправлений и улучшений на панели создания предметов.
- Исправлен ряд ошибок, из-за которых некорректно отображался требуемый уровень в меню улучшения.
- Добавлена возможность создавать больше одного предмета за раз.
- Исправлена ошибка, из-за которой при предварительном просмотре перед улучшением предмета показывались одни и те же значения.
- В описание созданных предметов добавлен значок «Создано».
- Исправлен ряд ошибок, связанных с панелью имплантов.
- Произведён ряд усовершенствований ввода с кнопок направления движения.
- Исправлен ряд ошибок, связанных с элементами интерфейса.
- Исправлен ряд ошибок на панелях снаряжения и рюкзака.
- Исправлена ошибка, из-за которой в информации об оружии, которое можно взять, иногда отображалось, что оно наносит 0 ед. урона в секунду.
- Исправлен некорректный значок предмета одежды, который отображается, когда игрок забирает предметы с тела в ходе заказа «Серийные самоубийства».
- Произведён ряд исправлений и улучшений в главном меню и на панели настроек.
- Исправлена ошибка, из-за которой у некоторых легендарных предметов при замене модификаций могла появиться пустая ячейка модификации.
- Теперь ячейки модификации недоступны, если у вас нет подходящих модификаций.
- Оптимизированы панель создания предметов и окно отображения вещей.
- Описание характеристики «Сила» в меню персонажа больше не должно выходить за границы окна.
- Визуальный эффект вложения очков характеристики в меню персонажа больше не исчезает после наведения указателя на дерево способностей.
- Исправлен ряд недочётов в функциональности и интерфейсе сканера.
- Добавлена возможность включить и отключить сравнительное описание предметов.
- Исправлен ряд ошибок, связанных со стоимостью обратной покупки предметов, и улучшена производительность на панели покупки и продажи.
- Исправлена ошибка, из-за которой игра могла зависнуть, если игрок в ходе задания «На перепутье» заказал у Клэр выпивку и сразу выбрал вариант «Подождать, пока Бестия позвонит».
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Аудиенция» можно было погибнуть в момент перехода к следующей сцене, из-за чего задание нельзя было выполнить.
- Исправлена ошибка, из-за которой прицел оружия не исчезал, когда игрок заканчивал целиться или убирал оружие.
- Исправлена ошибка, из-за которой на экране мог появиться отладочный текст, если ускорить или пропустить список авторов.
- Обновлён список авторов.
- Исправлена ошибка с некорректно работавшей текстовой локализацией рекламы при её сканировании.
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «По ком звонит колокол» подсвеченные реплики в разговоре с Джонни иногда не были видны после разговора с Ханако и спуска на лифте.
- Исправлена ошибка, из-за которой после восстановления настроек по умолчанию все настройки иногда в действительности переключались на минимальные, начиная со второго запуска игры.
- Исправлены ошибки с повреждёнными символами в разных языковых версиях игры.
- Сделан ряд исправлений и улучшений при обработке ввода с устройств.
- Сделан ряд улучшений производительности и стабильности интерфейса.
- Эпические и легендарные предметы, которые можно забрать у поверженных врагов, теперь лучше видно на мини-карте.
- Теперь у неполученных заказов корректно отображается уровень угрозы.
- Исправлена ошибка с непредусмотренной анимацией шкалы здоровья после загрузки сохранения.
- Исправлена ошибка, из-за которой описания предметов могли оставаться на экране после их закрытия.
- Исправлена ошибка, из-за которой вместо суммарной цены нескольких предметов отображалась цена за один предмет.
- Исправлены ошибки, связанные с изменением уровня сложности в меню.
- Теперь окно «Мои награды» в главном меню исчезает при переходе в режим стриминга.
- Исправлена ошибка, из-за которой на основной карте были видны повреждённые здания.
- В настройках субтитров теперь можно выставить размер текста над персонажами.
- Исправлено множество ошибок в текстах игры.
- Исправлено множество ошибок стриминга интерфейса.
Стабильность и производительность
Здесь описаны изменения на всех платформах, однако большинство из них значительно сильнее затронут платформы прошлого поколения и платформы с более низкой производительностью.
- Повышена стабильность и улучшена производительность игрового движка и движка прорисовки. Это снизит вероятность внезапного вылета из игры.
- Оптимизирован и усовершенствован алгоритм использования памяти. Это снизит вероятность вылетов из игры.
- Ряд оптимизаций и улучшений теней, шейдеров, физики и систем, отвечающих за рабочие точки, появление объектов, сцены, анимацию (в том числе лицевую) и затенение.
- Исправлен алгоритм, по которому память обрабатывает таблицы значков интерфейса. Это снизит вероятность вылетов из игры из-за недостатка памяти, особенно во время долгих сеансов.
- Повышена стабильность интерфейса и исправлен ряд самых частых ошибок интерфейса, вызывающих вылеты из игры.
- Исправлен ряд ошибок, приводивших к вылетам из игры (в том числе связанных с меню настроек, загрузкой сохранений и использованием видеокарты).
- Произведён ряд улучшений производительности интерфейса.
- Исправлена ошибка, из-за которой при быстром зажатии кнопок на контроллере резко снижалась производительность, что приводило к появлению дубликатов предмета.
- Исправлена ошибка, из-за которой на устройствах с низкой производительностью жёсткого диска метки обнаружения на карте выглядели повреждёнными.
- Сделан ряд других улучшений производительности и стабильности.
Разное
- Исправлена ошибка, из-за которой уровень цензуры не соответствовал версии игры, приобретённой в отличном от Японии регионе, если у консоли в настройках региона была выбрана Япония или выставлен японский язык.
- В настройки интерфейса добавлена возможность скрыть метки потенциальных врагов.
- В настройки интерфейса добавлена возможность скрыть имена над персонажами.
- Теперь согласие на отправку телеметрических данных сохраняется в профиле пользователя и синхронизируется через облако.
- Усовершенствован алгоритм загрузки последней контрольной точки в случае, если нет сохранения.
- Исправлена ошибка, из-за которой возникал чёрный экран после смены уровня сложности через меню паузы.
- Улучшена навигация в различных меню с помощью стрелок и кнопок направления движения.
- Улучшена навигация в меню сохранения и загрузки.
- Исправлено описание кулаков в меню быстрого доступа.
- Исправлена ошибка, из-за которой иногда нельзя было выпрямиться или убрать прицел после выхода из транспортного средства.
- Исправлена ошибка, из-за которой игра иногда не сохранялась автоматически перед точкой невозврата, если запрыгнуть в зону точки невозврата или притащить туда тело.
- Теперь при возвращении в игру после титров изображение будет появляться более плавно.
- Игра больше не предлагает взять ещё один заказ, если нет сохранения перед точкой невозврата.
- Исправлена ошибка, из-за которой в уведомлении о переводе денег могла быть указана нулевая сумма, если непосредственно перед этим сохранить и загрузить игру.
- Исправлена ошибка, из-за которой у персонажей пропадало оружие после загрузки сохранения.
- Исправлена ошибка, из-за которой вышибала «Животных» мог следовать за Ви в клинику Виктора в ходе задания «Город мечты», если вступить в бой у магазина «Эзотерика Мисти».
- Исправлена ошибка, из-за которой монах мог вернуться на прежнее место, наступив на тело мальстрёмовца в ходе задания «Священное и мирское».
- Теперь Мисти корректно спускается с лестницы по пути в бар «Эль койоте кохо» в ходе задания «До встречи в посмертии».
- Из-за ошибки, приведшей к сбросу настроек, некоторым игрокам будет предложено ещё раз дать согласие на отправку телеметрических данных.
Изменения для ПК
- На видеокартах AMD включена трассировка лучей. Необходимы самые новые драйверы видеокарты.
- Для привязки действий теперь доступно ещё больше кнопок клавиатуры.
- Добавлена возможность привязать клавиши так, чтобы открывать и закрывать определённые панели одной и той же кнопкой.
- В настройки управления на ПК добавлен пункт, где можно отключить возможность уклонения на клавишах направления. В этом случае, чтобы уклониться, нужно будет дважды нажать кнопку приседа (по умолчанию это C).
- Теперь с помощью клавиатуры можно перейти в журнал с карты.
- В магазине Epic Games Store теперь доступны достижения.
- Добавлена папка mod для архивов с модами. Архивы могут называться как угодно. Теперь они хранятся в папке mod и больше не могут располагаться в папке patch.
- Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было заряжать гранаты после выхода из диалога нажатием клавиши Esc.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые элементы среды некорректно отображались на экранах с разрешением 8K.
- Исправлена ошибка, из-за которой при разрешении 8K пропадали элементы интерфейса.
- Исправлена ошибка, из-за которой при разрешении 4K и 5K UltraWide в определённой области меню не отображались описания способностей.
Изменения для консолей
- На PlayStation 4 исправлена ошибка, из-за которой выброшенные предметы иногда снова появлялись в снаряжении.
- На Xbox One исправлена ошибка, из-за которой во время сцены с концертом в ходе задания «Любовь как мотив» пропадал интерфейс Джонни.
- На PlayStation 4 Pro и Xbox One X исправлена ошибка, из-за которой при нажатии кнопки паузы срабатывало приближение.
- На Xbox One исправлена ошибка, из-за которой не загружалась панель лифта в ходе задания «Аудиенция».
- Усовершенствован алгоритм, настраивающий разрешение текстуры интерфейса в зависимости от платформы.
- На Xbox One исправлена ошибка, из-за которой игра могла зависнуть, если удалить сохранение и сразу нажать клавишу A.
- На Xbox One исправлена ошибка, из-за которой игра могла зависнуть во время смены профиля в главном меню.
- На Xbox One исправлена ошибка, из-за которой мог возникнуть чёрный экран при загрузке сохранения, когда Ви сидит в машине.
- Усовершенствован алгоритм использования памяти на Xbox.
- Усовершенствованы отражения.
- Исправлены ошибки отражения и временного сглаживания.
- На PlayStation 4 исправлены ошибки прорисовки при взаимодействии тумана с освещением.
- Сделан ряд улучшений при загрузке окружения и вводе/выводе.
- Сделан ряд улучшений при загрузке персонажей и транспорта.
- Исправлен ряд ошибок, приводивших к беспричинному зависанию игры.
- На PlayStation 4 исправлены ошибки, из-за которых иногда некорректно отображались обезглавленные тела.
- Исправлена ошибка, из-за которой можно было упасть в шахту лифта.
- На Xbox One исправлена ошибка, из-за которой игра зависала при выходе из учётной записи, когда на экране было сообщение об отключении геймпада.
- Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было выйти из меню настроек после внесения изменений.
- Фургон Клэр теперь стоит на своём месте в гараже в ходе задания «Королева автострад».
- На PlayStation 4 добавлен недостающий шейдер для поверхности воды.
И множество других исправлений и улучшений.