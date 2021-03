Патч 1.2 для Cyberpunk 2077. Полный (и очень длинный!) список изменений — в нем около 500 различных исправлений

19 марта CD Projekt RED раскрыла первые детали грядущего крупного обновления 1.2 для Cyberpunk 2077, а сейчас на сайте появился полный список изменений и улучшений.

Обновлено: Патч версии 1.2 вышел на ПК и консолях, а для Stadia он выйдет позже на этой неделе.

Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 is coming soon! Here’s a list of the most notable changes coming in this update:https://t.co/wNRJL2mwj9 pic.twitter.com/Fc2lU1474W

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 29, 2021