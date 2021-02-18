Перебои в энергоснабжении в Техасе вынудили Samsung приостановить фабрику по производству полупроводниковых чипов

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Компания Samsung была вынуждена временно приостановить производство чипов на своей фабрике в Остине, штат Техас. Причиной тому стало отключение энергоснабжения в штате после зимней бури Uri. Сообщается, что буря оставила без электричества около 200 000 техасцев.

Энергетическая компания Austin Energy попросила Samsung отключить энергопотребление на своей фабрике по выпуску полупроводниковой продукции. Благодаря своевременному уведомлению чипмейкер смог предпринять необходимые технологические меры, чтобы не повредить десятки тысяч кремниевых пластин, производимых на фабрике. Незапланированное отключение электроэнергии может привести к миллионным убыткам. На фабрике в Остине производятся чипы по нормам 14-нанометрового технологического процесса.

Остин является домом для нескольких крупных производителей, включая NXP Semiconductors и Infineon Semiconductors. Компьютеры Apple Mac Pro также производятся в Остине. Вероятно, всё местное промышленное производство было приостановлено из-за стихийного бедствия и перебоев в энергоснабжении.

Источник: gsmarena