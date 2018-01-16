Перенос анонса LG G7 обусловлен спонтанным решением главы компании полностью переделать флагман

На прошлой неделе в ходе пресс-конференции на CES 2018 новоиспеченный главный исполнительный директор и вице-председатель LG Electronics Чо Сон Чжин гордо заявил, что компания теперь будет выпускать новые смартфоны «когда это будет необходимо», а не гнаться за конкурентами. Новые данные проливают свет на возможную истинную причину изменений в стратегии производителя.

Как сообщает ресурс The Investor, ссылаясь на анонимного сотрудника LG, причиной сдвига в графике и переносе анонса нового флагмана, который еще может выйти на рынок под именем LG G7, несмотря на слухи о ребрендинге, является спонтанное решение главы закрыть старый проект и начать разработку устройства с нуля. Якобы это решение CEO принял на той же выставке CES, после чего отдал команде, курирующей разработку, соответствующее распоряжение полностью переделать устройство.

С учетом всего этого становится очевидным, что анонса LG G7 на выставке MWC 2018, которая стартует в конце следующего месяца, можно не ждать. Последние слухи указывали, что LG G7 выйдет в марте-апреле, но источник утверждает, что компания сама еще не определила новые сроки и планирует сделать это до 16 февраля.

Что конкретно стало причиной этого решения не сообщается, но наиболее очевидным объяснением кажется отсутствие значимых новшеств, которые стали бы убедительным аргументом в пользу покупки аппарата LG вместо моделей конкурентов. Понятно, что более поздний выход LG G7 повлечет за собой изменения в графике выпуска новых моделей и LG V40 выйдет уже не осенью, а позже. При всем этом LG обещает выпускать больше новых моделей линеек G и V.

Источник: The Investor