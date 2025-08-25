Первая материнская плата Intel Panther Lake — фото и характеристики

Массовый выпуск процессоров Intel Panther Lake не ожидается до следующего года, но OEM-производители уже некоторое время работают над устройствами на базе этой архитектуры.

В этом случае плату официально показала DFI, производитель известной серии LanParty. Очевидно, на фото материнская плата для ПК формата Mini-ITX. Процессор, размещенный в ней, действительно напоминает чипы Panther Lake, которые Intel уже демонстрировала на многих мероприятиях.

Согласно описанию, эта материнская плата поддерживает TDP процессоров до 25 Вт — очевидно, речь идет о моделях с низким потреблением энергии. Вероятно, она предназначена для мини-ПК или встраиваемых систем, если учесть нетипичный набор и размещение разъемов. Плата имеет слоты M.2 для хранения данных и модемов беспроводной связи, а также два слота DDR5 SODIMM. Она поддерживает до 128 ГБ памяти DDR5 с частотой 6400 МГц или 7200 МГц.

Для подключения дисплеев в наличии один DP++, один HDMI 2.0, один USB Type-C и один разъем M2A. По крайней мере один из слотов для хранения данных поддерживает PCIe Gen5 x4, остальные предназначены для модулей 4G/5G или Bluetooth/Wi-Fi.

Система также имеет целых три порта Ethernet, все поддерживают скорость 2,5 GbE. Поддержка EXT-OOB указывает на промышленное назначение платы. Это объясняет раннюю информацию о ней, поскольку компании, обслуживающие этот сектор рынка, часто принимают заказы за месяцы до начала поставок и не всегда придерживаются общих эмбарго.

Источник: VideoCardz