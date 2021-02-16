Первая ступень Falcon 9 не смогла сесть на морскую платформу после вывода спутников Starlink на орбиту, прервав самую длинную серию из 24 последовательных успешных посадок





Рано утром 16 февраля SpaceX успешно вывела на орбиту восемнадцатую партию из 60 спутников Starlink. При этом первую ступень Falcon 9, для которой это был уже шестой полет, не удалось вернуть — она, судя по трансляции, промахнулась мимо плавучей платформы. Зато удалось вернуть половину головного обтекателя. Прямая трансляция запуска велась на YouTube-канале SpaceX.

Нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 спроектирована таким образом, что может повторно использоваться до 10 раз с минимальным межполетным обслуживанием и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени. SpaceX уже многократно использовала первые ступени Falcon 9 для последующих запусков: в общей сложности 25 ступеней использовались по несколько раз, а одна ступень летала в космос восемь раз (F9 B5 B1051 во время миссии Starlink 16 v1.0). Несмотря на существенную экономию, до сих пор доподлинно неизвестно, сколько запусков на практике способна выдержать одна первая ступень. Но вполне вероятно, что 10-й запуск одной и той же Falcon 9 состоится уже в этом году.

Во время этого запуска с миссией Starlink 19 v1.0 использовалась первая ступень с номенклатурным номером B1059, которая уже пять раз успешно слетала в космос и вернулась (ранее она использовалась в миссиях CRS-19, CRS-20, Starlink-8, SAOCOM-1B, NROL-108). Однако шестой запуск стал для нее последним — сесть на плавучую платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане ей не удалось, ступень, судя по трансляции (момент с 8:01 на видео), промазала и упала в океан. Как ранее неоднократно говорились, при такой степени износа всегда есть риск неудачи, поэтому компания использует такие ступени только для собственных миссий. В то же время забавно, что сейчас уже неудачная посадка удивляет больше, чем успешная. Само собой, SpaceX проведет расследование, чтобы досконально изучить ситуацию и выявить точную причину неудачи.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/apZ7oTOvNk — SpaceX (@SpaceX) February 16, 2021

На успех миссии это никак не повлияло — вторая ступень вывела 60 спутников Starlink на орбиту (через пару недель они доберутся до целевых орбит с помощью собственных двигателей на эффекте Холла, работающих на криптоне, и приступят к работе), а половинку полностью нового носового обтекателя, которую тоже планируется использовать повторно, удалось вернуть.

Yeah. Active fairing half recovered though. — Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2021

С этим запуском орбитальная группировка спутников Starlink увеличилась до 1133 штук. Из них более 1000 штук — эксплуатационные модели версии 1.0. На прошлой неделе из документации FCC мы узнали, что три месяца бета-теста Starlink привлек более 10 тысяч абонентов. Последние обновления и все ключевые факты по проекту можно узнать из нашего предыдущего материала.