Первое официальное изображение Redmi Note 8 Pro подтверждает 64-мегапиксельную четверную камеру, модуль NFC у смартфона… будет! [Обновлено: подтверждены характеристики]





Только вчера состоялась украинская премьера флагманского смартфона Xiaomi Mi 9T Pro, который уже несколько месяцев продается в Китае под другим именем (Redmi K20 Pro). Тем временем Redmi (суббренд Xiaomi) вовсю ведет подготовку к следующей крупной презентации, назначенной на 29 августа, посвященной анонсу первого телевизора Redmi TV и новой бюджетной линейки смартфонов Redmi Note 8, которая имеет все шансы стать успешнее нынешней Redmi Note 7 (за 7 месяцев серия разошлась тиражом более 20 млн штук). Сегодня вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг, как и обещал вчера, опубликовал на своей страничке в социальной сети Weibo новый тизер, коим оказалось первое рекламное изображение старшей модели Redmi Note 8 Pro.

Картинка подтверждает дату презентации смартфонов Redmi Note 8, а также демонстрирует крупным планом основную камеру старшей модели Redmi Note 8 Pro с главенствующим 64-мегапиксельным сенсором. Как видим, основной вертикальный блок, собранный из трех модулей, размещен по центру. В нем также нашлось место сканеру отпечатков пальцев. Справа от основного блока — дополнительный модуль, соседствующий со светодиодной вспышкой. Можно с уверенностью говорить о том, что это популярный нынче времяпролетной модуль ToF, широко использующийся в современных флагманах для более точного определения глубины сцены.

По предварительным данным, аппаратным базисом Redmi Note 8 Pro выступит SoC MediaTek Helio G90T, которая по производительности примерно ровня Snapdragon 730G.

Еще одна очень интересная деталь. Redmi, похоже, прислушалась к критике и собирается оснастить Redmi Note 8 Pro модулем NFC для бесконтактных платежей (вот доказательство). Сейчас все указывает на то, что в отличие от предшественника Redmi Note 7 Pro новая модель Redmi Note 8 Pro будет представлена на международном рынке. Кроме того, есть достоверная информация, что украинская премьера линейки Redmi Note 8 состоится практически сразу после китайской. Но точной даты у нас пока нет.

Что же, учитывая, что новые подробности о смартфонах Redmi Note 8 из официальных источников появляются каждый день, а иногда и по несколько раз на день, очевидно, что за эту неделю, которая остается до премьеры, мы узнаем все подробности.

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Официально подтверждено, что Redmi Note 8 Pro будет основан на чипе MediaTek Helio G90T. Также вице-президент Xiaomi в очередном тизере подтвердил для Redmi Note 8 Pro более емкий аккумулятор с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки, не пластиковый корпус, систему жидкостного охлаждения для обеспечения максимальной производительности под высокими нагрузками.

Источник: Gizmochina