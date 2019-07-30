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MediaTek анонсировала линейку мобильных процессоров Helio G90 для игровых смартфонов

MediaTek анонсировала линейку мобильных процессоров Helio G90 для игровых смартфонов

MediaTek анонсировала линейку мобильных процессоров Helio G90 для игровых смартфонов


Как и ожидалось, компания MediaTek официально анонсировала линейку мобильных процессоров Helio G90, ориентированных на применение в игровых смартфонах. Тем самым компания пытается вернутся в сегмент высокопроизводительных решений, хотя в последнее время она предлагала чипы лишь бюджетного и среднего уровней.

Линейка чипсетов MediaTek Helio G90 включает решения, обладающие производительностью и функциями, предназначенными для самых современных игр. Процессоры Helio G90 и Helio G90T представляют собой 8-ядерные решения. Они включают ядра Cortex-A76 с частотой до 2,05 ГГц для ресурсоёмких задач и Cortex-A55 для базовых задач. Также в наличии имеется GPU Mali-G76 с частотой до 800 МГц. Новинки поддерживают до 10 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 64-мегапиксельную одиночную камеру, а также конфигурации из двух (24 Мп + 16 Мп), трёх и четырёх камер. В части фотографических возможностей также заявлена поддержка ночной съёмки, распознавание лиц с применением искусственного интеллекта, запись видео с частотой 240 кадров в секунду.

Об игровой ориентации говорит встроенная поддержка технологии HyperEngine, которая призвана улучшить игровой опыт пользователя. Она включает целый комплекс решений, которые позволяют устранить задержки, повысить качество изображения, обеспечить плавность движений в игре, обеспечить стабильность сетевого подключения. Чип позволит использовать LTE соединение, если в работе Wi-Fi наблюдаются проблемы. Также возможно использование двух диапазонов Wi-Fi и сохранение стабильного потребления данных при поступлении телефонного вызова. MediaTek также обещает низкую задержку при обработке сенсорного ввода, более высокую приоритетность для ресурсов обработки игровых приложений и движок обработки изображения, который поддерживает визуальные эффекты HDR10.

Компания MediaTek пока не раскрывает информацию о различиях между моделями процессоров Helio G90 и Helio G90T. Скорее всего, их функциональные блоки работают на различных максимальных частотах. Также не уточняется, когда на рынок поступят готовые смартфоны на базе новых чипсетов. Новинки изготавливаются на базе 12-нанометрового технологического процесса.

Источник: Engadget

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