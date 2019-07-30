MediaTek анонсировала линейку мобильных процессоров Helio G90 для игровых смартфонов





Как и ожидалось, компания MediaTek официально анонсировала линейку мобильных процессоров Helio G90, ориентированных на применение в игровых смартфонах. Тем самым компания пытается вернутся в сегмент высокопроизводительных решений, хотя в последнее время она предлагала чипы лишь бюджетного и среднего уровней.

Линейка чипсетов MediaTek Helio G90 включает решения, обладающие производительностью и функциями, предназначенными для самых современных игр. Процессоры Helio G90 и Helio G90T представляют собой 8-ядерные решения. Они включают ядра Cortex-A76 с частотой до 2,05 ГГц для ресурсоёмких задач и Cortex-A55 для базовых задач. Также в наличии имеется GPU Mali-G76 с частотой до 800 МГц. Новинки поддерживают до 10 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 64-мегапиксельную одиночную камеру, а также конфигурации из двух (24 Мп + 16 Мп), трёх и четырёх камер. В части фотографических возможностей также заявлена поддержка ночной съёмки, распознавание лиц с применением искусственного интеллекта, запись видео с частотой 240 кадров в секунду.

Об игровой ориентации говорит встроенная поддержка технологии HyperEngine, которая призвана улучшить игровой опыт пользователя. Она включает целый комплекс решений, которые позволяют устранить задержки, повысить качество изображения, обеспечить плавность движений в игре, обеспечить стабильность сетевого подключения. Чип позволит использовать LTE соединение, если в работе Wi-Fi наблюдаются проблемы. Также возможно использование двух диапазонов Wi-Fi и сохранение стабильного потребления данных при поступлении телефонного вызова. MediaTek также обещает низкую задержку при обработке сенсорного ввода, более высокую приоритетность для ресурсов обработки игровых приложений и движок обработки изображения, который поддерживает визуальные эффекты HDR10.

Компания MediaTek пока не раскрывает информацию о различиях между моделями процессоров Helio G90 и Helio G90T. Скорее всего, их функциональные блоки работают на различных максимальных частотах. Также не уточняется, когда на рынок поступят готовые смартфоны на базе новых чипсетов. Новинки изготавливаются на базе 12-нанометрового технологического процесса.

Источник: Engadget