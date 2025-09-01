Новости Игры 01.09.2025 comment views icon

Первые 15 минут геймплея Skyblivion: "Лучше ремастера"

Моддеры наконец показали первые 15 минут Skyblivion — местами римейк выглядит лучше официального ремастера Oblivion, говорят фанаты.

Модеры из TESRenewal разрабатывают Skyblivion на движке Skyrim последние десять лет. Многие пользователи годами ждали хоть какой-то информации о моде — и вот наконец мы получили знакомое вступление со встречей с Уриэлем Септимом в тюрьме, побег сквозь канализацию и выход в открытый мир Сиродила. Все это показали во время Creation Mod Con 2025.

Команда полностью переосмыслила начало игры, например, NPC получили обновленные модели. С другой стороны интерфейс классов и знаков переделали так, чтобы было видно влияние выбора на развитие навыков, а система отпирания замков теперь сочетает классическую мини-игру Oblivion с элементами The Elder Scrolls Online. Пещеры стали более детализированными — с наскальными рисунками гоблинов и открытыми потолками, соединяющими подземелья с поверхностью.

Обновленный интерфейс Skyblivion / TESRenewal

Моддеры подчеркивают: Skyblivion — именно римейк, а не ремастер этого года. Это означает, что появятся новые подземелья, биомы, оружие, броня, механики и существенные графические изменения. Хотя графика официального ремастера впечатляет — здесь команда вложила немало возможностей.

«Чувак, выглядит намного круче, чем ремастер — это точно. Ярко и ностальгично, продолжай в том же духе!» — пишут в комментариях.

В отличие от официального Oblivion Remastered от Bethesda, Skyblivion использует всю базу модов Skyrim — более 100 000. В демонстрации уже можно было увидеть SkyUI. Это делает проект еще более привлекательным для фанатов, ведь он фактически выходит сразу с многолетней поддержкой моддерского сообщества. Вместе с тем возможно моддеры избегут ужасных проблем с оптимизацией, которая в Oblivion Remastered касается любой платформы и очень раздражает.

Разработка все еще продолжается. TESRenewal ищет опытных NavMesh-специалистов, дизайнеров интерфейса и авторов квестов, чтобы завершить работу. Несмотря на неожиданный релиз Oblivion Remastered, Bethesda не стала препятствовать проекту и даже пригласила разработчиков Skyblivion в штаб-квартиру. Студия дала официальное разрешение работать дальше.

Skyblivion — часть TES Renewal Project, который также включает Skywind (римейк Morrowind). Он движется медленнее, но уже имеет геймплейную демонстрацию с линейкой заданий. Skyblivion он выйдет бесплатно в 2025 году — в комментариях некоторые предполагали, что это произойдет ближе к Рождеству.

Источник: GameRant

