Ремастер Oblivion лагает уже через 15 минут игры на PS5 и ПК — со временем это ухудшается

Oblivion Remastered имеет серьезные проблемы с производительностью на всех консолях — не вывозит даже PS5 Pro

Новое техническое тестирование показало, что худшее начинается после длинной сессии. То есть чем больше работает Oblivion Remastered — тем больше страданий мы имеем. Частота кадров падает уже после 15 минут игры без пауз, и единственный способ это исправить — перезагрузить игру.

Обозреватели Digital Foundry протестировали ремастер на PlayStation и Xbox. Результат неутешительный: даже в режиме производительности игра не держит стабильные 60 FPS, а с каждой минутой становится лишь хуже. Это происходит из-за утечки памяти, которая накапливается во время длительной игры без перезапусков.

Новая загрузка сохранений помогает — как только вы перезапускаете игру и загружаете сейв, FPS резко возрастает. Но такое «исправление» разрушает любое погружение, особенно если приходится регулярно перезагружаться в моменте. Да и будем честны, что перезагружать игру каждые 15 минут — невозможно. Проще тогда просто не открывать игру. К тому же Oblivion может аварийно завершить работу, если вы несколько раз подряд загружаете одну и ту же точку.

Проблемы производительности проявляются независимо от консоли. Снижение FPS, заикания и фризы происходят в одних и тех же местах на PS5, Xbox Series X/S и даже на PS5 Pro. И хоть на последней видно заметно более высокое разрешение, реального прироста производительности или визуального качества нет.

В режиме производительности на PS5 Pro игра выдает разрешение 1620p в меню или в подземельях, но падает до 1188p в открытых локациях. В режиме качества все стабильнее: разрешение держится ближе к 1620p, но ощутимого прорыва в графике тоже нет.

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Bethesda и Virtuos говорили, что перенесли все баги в игру и, как мы видим, вместе с ними технические ограничения, включая архаичное управление памятью. По состоянию на сейчас игра вышла в таком виде, где длинная сессия — это гарантированное проседание FPS или даже краш. И это контрастирует с тем, что на старте игра имела в основном положительные отзывы. Наверное, единственный вариант сейчас это ждать патча, поэтому это такой «пранк» сразу для 4 млн игроков.

Источник: Tech4Gamers