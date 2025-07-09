Первые кадры сериала «Чудо-человек» от Marvel — Саймон Уильямс демонстрирует свою суперсилу

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Disney+ выпустила тизер своих будущих новинок, где среди прочего предложила первый взгляд на супергеройский сериал «Чудо-человек».

Главный герой, очевидно, это Чудо-человек — Саймон Уильямс, актер и каскадер со сверхспособностями, который проходит прослушивание на главную роль в телесериале о супергероях. Похоже, мы получим вайбы «Киностудии» от Apple TV+, только на этот раз Marvel будет высмеивать сама себя.

Уильямса сыграл Яхья Абдул-Матин II («Хранители»), тогда как среди остального актерского состава появляются Бен Кингсли в роли Тревора Слеттери (ранее появлялся в фильмах «Железный человек 3» и «Шан-Чи и легенда десяти колец»), Деметриус Гросс (брат Саймона, Эрик), Эд Харрис (Нил), а также Лорен Глейзер, Джош Гэд, Байрон Бауэрс, Бешир Сильвен и Мэнни МакКорд в неназванных ролях.

New teaser for ‘WONDER MAN’ Coming to Disney+ this December. pic.twitter.com/mE6Oe40d8f — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) July 8, 2025

Шоураннерами сериала выступили режиссер «Шан-Чи» Дестин Дэниел Креттон и продюсер «Соколиного глаза» Эндрю Хест (Креттон также срежиссирует два эпизода).

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«Чудо-человек» будет состоять из 8 эпизодов продолжительностью до 30 минут и дебютирует на Disney+ в декабре 2025 года — в рамках 6-й фазы Marvel и под брендом Marvel Spotlight (новая линейка проектов, ориентированных на отдельных персонажей и их истории, с более приземленным подходом к повествованию).

Разработка сериала длилась с 2021 года, тогда как в интервью Collider руководитель отдела стриминга, телевидения и анимации Marvel Брэд Виндербаум назвал его лучшим из тех, которые еще никто не видел. Довольно странный тизер, если говорить по правде.

«»Чудо-человек» — это восемь эпизодов. Это что-то совершенно новое для Marvel. Он непосредственно создан Дестином Дэниелом Креттоном и Эндрю Хэстом. Честно говоря, это один из моих самых любимых проектов. Думаю, что это лучшее шоу из тех, которые еще никто не видел, и я был бы очень рад увидеть реакцию зрителей. Это письмо любви к тому, чем мы занимаемся как кинематографисты. Это письмо любви к актерской профессии, и это очень искреннее, прекрасное шоу».

Напомним, что предыдущий сериал Marvel «Железное сердце», который повествовал о женской версии Железного человека, большим успехом не отметился — сейчас у шоу скромные 49% от аудитории на Rotten Tomatoes. Из интересного фанаты отметили лишь появление злодея MCU, о котором умоляли годами. Есть также шансы, что он в компании Рири Уильямс присоединится к фильму «Мстители: Судный день».

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