AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ превосходит RTX 5060 Ti 16 ГБ в играх — на 5% медленнее, но на $150 дешевле

Тест AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ в играх освещает видеокарту как привлекательный вариант для экономного геймера. Небольшая потеря производительности по сравнению с конкурентом компенсируется ценником.

Видео Eteknix с оценкой производительности RX 9060 XT 16 ГБ было быстро удалено из-за нарушения эмбарго, но пользователь BasedDaemonTargaryen из Reddit сохранил и опубликовал некоторые скриншоты. Radeon RX 9060 XT стали прямой ответом AMD на выпуск видеокарт NVIDIA RTX 5060 Ti. Они аналогично разделены на версии с 8 ГБ и 16 ГБ VRAM, по цене $299 и $349 соответственно.

Согласно внутренним оценкам производительности AMD, RX 9060 XT 16GB готова обеспечить на 6% лучшую производительность, чем RTX 5060 Ti 8GB, в разрешении 1440p. Это не совсем справедливое сравнение, поскольку наличие лишь 8 ГБ буфера практически «парализуют» производительность в играх с интенсивным использованием памяти.

Опубликованные слайды и дополнительные скриншоты VideoCardz демонстрируют сравнительную производительность различных видеокарт в режимах 1080p и 1440p. В среднем RX 9060 XT обеспечивает 187 FPS в разрешении 1080p — примерно на 3% меньше, чем RTX 5060 Ti. Видеокарта дает сопоставимую производительность с RX 7700 XT (186 FPS) и опережает RX 7600 XT 16GB на 35%. В 1440p RX 9060 XT показывает средний результат 134 FPS — на 5% меньше, чем у RTX 5060 Ti, и на 3% меньше, чем у RX 7700 XT. Однако преимущество над RX 7600 XT составляет около 30%.

Предварительно кажется, что видеокарта AMD на 20-30% доступнее, но теряет 5% производительности. К тому же надо учитывать реальные цены «красных» карт после запуска, а также программные преимущества NVIDIA RTX 5060 Ti, которая сейчас стоит в мире около $500.

Источник: Tom’s Hardware