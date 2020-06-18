Первые тесты Radeon Pro 5600M в составе MacBook Pro 16 демонстрируют впечатляющую производительность новой видеокарты

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В минувший понедельник AMD представила высокопроизводительную мобильную видеокарту Radeon Pro 5600M, предназначенную эксклюзивно для 16-дюймового ноутбука MacBook Pro. Новинка выделяется 7-нм GPU Navi 12, который технически идентичен уже хорошо знакомому нам Navi 10, а также 8-гигабайтным буфером из двух микросхем HBM2 (все ранее анонсированные Radeon 5000-й серии оснащаются памятью GDDR6). Первые результаты тестирования производительности новинки не заставили себя долго ждать — соответствующие замеры сделал автор YouTube-канала Max Tech.

Используя MacBook Pro 16 с этой видеокартой, источник выполнил множество синтетических тестов. С их результатами вы можете ознакомиться ниже:

Как можно видеть, Radeon Pro 5600M в полтора раза обгоняет Radeon Pro 5500M, которая до этого была топовой опцией для ноутбука Apple. Более того, в некоторых тестах мобильная Radeon Pro 5600M обходит модель Radeon Pro Vega 48 и даже Vega 56, использующиеся в моноблоках iMac.

И хотя основное применение Radeon Pro 5600M — профессиональное (обработка, звука видео и монтаж) и macOS далеко не лучшая игровая платформа, вероятно, приспособить MacBook Pro 16 для игр вполне можно. Как говорится, было бы желание (ну и эти самые игры).

Источник: YouTube