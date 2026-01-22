Новости Кино 22.01.2026 comment views icon

Первый кинопровал года: "Сайлент Хилл. Возвращение" оценили в 6% на Rotten Tomatoes

Катерина Левицкая

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Перший кінопровал 2026 року: "Сайлент Гілл. Повернення" оцінили в 6% на Rotten Tomatoes

Новый фильм во франшизе «Сайлент Хилл» пополнил коллекцию экранизаций видеоигр з наихудшими оценками: с провальными 6% на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

Рецензий немного, 17 на момент написания новости, но все они негативные. Журналисты критикуют скучных персонажей и актерскую игру, отсутствие страха и напряжения в истории, а также посредственные визуальные эффекты. Ниже продублируем несколько прямых цитат.

Перший кінопровал 2026 року: "Сайлент Гілл. Повернення" оцінили в 6% на Rotten Tometoes

  • «Не страшно, не напряженно и даже не смешно. Персонажи невероятно скучные, а талантливые актеры, которые их играют, делают все возможное с материалом, который им не на руку».
  • «С плохой игрой актеров, ужасно отредактированным сюжетом и неудачными развлечениями, напоминающими ночь ужасов, «Сайлент Хилл. Возвращение» отнюдь не является теплым приемом для поклонников фильмов ужасов и видеоигр».
  • «Запутанный сюжет, посредственные визуальные эффекты и чрезмерная актерская игра могут сделать новую экранизацию «Сайлент Хилл» Кристофа Ганса такой же противоречивой, как и его первую попытку, предпринятую 20 лет назад».

Собственно, остальные рецензии движутся в подобном ключе и добавлять больше не имеет смысла. Ни одного положительного отзыва фильм не получил, поэтому «успешно» пополняет рейтинг худших игровых адаптаций всех времен. Тот, где его ждут две предыдущие адаптации франшизы: «Сайлент Хилл» (2006) с 33% и «Сайлент Хилл 2» (2012) с 8%.

«Сайлент Хилл. Возвращение» экранизирует игру Silent Hill 2 и показывает Джеймса Сандерленда (Джереми Ирвин), который отправляется в мистический город после получения таинственного письма от жены Мэри (Ханна Эмили Андерсон) и попадает в очаг «настоящих кошмаров и ужасных монстров», согласно описанию к фильму. Эви Темплтон повторила роль Лоры на экране после озвучки игр.

С 22 января «Сайлент Хилл. Возвращение» транслируется в украинских кинотеатрах.

Silent Hill 2 — это психологический survival horror с элементами экшена и квеста, который был издан Konami в 2001 году. Почти сразу игра стала бестселлером, поэтому неудивительно, что в конце концов получила свою киноадаптацию. Режиссером выступил Кристоф Ганс, который работал над «Сайлент Хилл» 2006 года. Он рассказывал, что изначально хотел экранизировать именно вторую часть, поскольку считал ее самой любимой среди фанов и очень эмоциональной.

Напомним, что сама игровая серия не так давно вернулась с двумя громкими релизами: в октябре 2024 года вышел римейк Silent Hill 2, а в сентябре 2025-го — Silent Hill f о школьнице Хинако в Японии в 1960-х. Однако Konami не собирается останавливаться и уже анонсировала «конвейер Silent Hill» с выпуском по игре каждый год.

Первый сезон «Рыцаря семи королевств» обошел по рейтингу «Игру престолов» и «Дом дракона» с 95% на Rotten Tomatoes

