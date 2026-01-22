Первый сезон "Рыцаря семи королевств" обошел по рейтингу "Игру престолов" и "Дом дракона" с 95% на Rotten Tomatoes

Телевизионная версия «Рыцаря семи королевств» продемонстрировала самый высокий по оценкам старт во франшизе «Игра престолов».

На данный момент сериал имеет 95% от критиков на Rotten Tomatoes, что является самым высоким рейтингом среди первых сезонов франшизы. Для сравнения: у «Игры престолов» и «Дома дракона» по 90%.

Примечательно, что зрители оценили «Рыцаря» существенно хуже. Однако следует отметить, что они не видели сезон полностью, в отличие от журналистов.

Сюжет «Рыцаря семи королевств», как и предыдущие два шоу, основан на произведениях Джорджа Р. Р. Мартина. В центре истории находится персонаж, по имени Дунк (Питер Клеффи), который после смерти своего хозяина решает стать рыцарем. Компанию ему в качестве оруженосца составляет загадочный лысый мальчик Эгг (Декстер Сол Анселл), который на самом деле имеет очень интересную историю происхождения. Дуэт отправляется на турнир, где среди прочих встречает нескольких Таргариенов, кукольницу Танселл и харизматичного Лайонела Баратеона в исполнении Дэниела Ингса.

Оригинальная серия состоит из трех новелл, тогда как для сериала на данный момент подтверждено сразу два сезона. Впрочем, шоураннер «Рыцаря семи королевств» Айра Паркер говорил, что Мартин передал ему еще 10-12 набросков о будущих приключениях Дунка и Эгга, поэтому при хорошем восприятии шоу может получить многосезонный формат.

Первый эпизод «Рыцаря семи королевств» уже доступен для просмотра на HBO и Megogo, следующие из в целом шести будут выходить по одному еженедельно.

Напомним, что ранее Джордж Мартин анонсировал по меньшей мере 5-6 спинофов во вселенной «Игры престолов», которые среди прочего будут включать прямые продолжения. Из известного: ранее отмененный сериал о Джоне Сноу, который, возможно перезапустят как историю об Арье Старк.