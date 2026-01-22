Первый сезон "Рыцаря семи королевств" обошел по рейтингу "Игру престолов" и "Дом дракона" с 95% на Rotten Tomatoes

Новости Кино 22.01.2026 comment views icon

Телевизионная версия «Рыцаря семи королевств» продемонстрировала самый высокий по оценкам старт во франшизе «Игра престолов».

На данный момент сериал имеет 95% от критиков на Rotten Tomatoes, что является самым высоким рейтингом среди первых сезонов франшизы. Для сравнения: у «Игры престолов» и «Дома дракона» по 90%.

Перший сезон "Лицаря сімох королівств" обійшов за рейтингом "Гру престолів" та "Дім дракона" з 95% на Rotten TomatoesПерший сезон "Лицаря сімох королівств" обійшов за рейтингом "Гру престолів" та "Дім дракона" з 95% на Rotten TomatoesПерший сезон "Лицаря сімох королівств" обійшов за рейтингом "Гру престолів" та "Дім дракона" з 95% на Rotten Tomatoes

Примечательно, что зрители оценили «Рыцаря» существенно хуже. Однако следует отметить, что они не видели сезон полностью, в отличие от журналистов.

Питер Клеффи в роли Дунка в сериале «Рыцарь семи королевств». Изображение: HBO

Сюжет «Рыцаря семи королевств», как и предыдущие два шоу, основан на произведениях Джорджа Р. Р. Мартина. В центре истории находится персонаж, по имени Дунк (Питер Клеффи), который после смерти своего хозяина решает стать рыцарем. Компанию ему в качестве оруженосца составляет загадочный лысый мальчик Эгг (Декстер Сол Анселл), который на самом деле имеет очень интересную историю происхождения. Дуэт отправляется на турнир, где среди прочих встречает нескольких Таргариенов, кукольницу Танселл и харизматичного Лайонела Баратеона в исполнении Дэниела Ингса.

Декстер Сол Анселл в роли Эгга в сериале «Рыцарь семи королевств». Изображение: HBO

Оригинальная серия состоит из трех новелл, тогда как для сериала на данный момент подтверждено сразу два сезона. Впрочем, шоураннер «Рыцаря семи королевств» Айра Паркер говорил, что Мартин передал ему еще 10-12 набросков о будущих приключениях Дунка и Эгга, поэтому при хорошем восприятии шоу может получить многосезонный формат.

Дэниел Ингс в роли Лайонела Баратеона в сериале «Рыцарь семи королевств». Изображение: HBO

Первый эпизод «Рыцаря семи королевств» уже доступен для просмотра на HBO и Megogo, следующие из в целом шести будут выходить по одному еженедельно.

Напомним, что ранее Джордж Мартин анонсировал по меньшей мере 5-6 спинофов во вселенной «Игры престолов», которые среди прочего будут включать прямые продолжения. Из известного: ранее отмененный сериал о Джоне Сноу, который, возможно перезапустят как историю об Арье Старк.

