Так мог выглядеть Apple Car: Ferrari показала свой первый электрокар с дизайном Джони Айва

Ferrari показала первые изображения интерьера своего дебютного электрического суперкара Ferrari Luce (в переводе с итальянского — «свет»). Это уже второй тизер модели, ранее известной как Elettrica, и снова без демонстрации кузова или даже силуэта. Впрочем, внимание перетягивает имя дизайнера: Джони Айв.





Над салоном Luce работали Джони Айв и Марк Ньюсон из студии LoveFrom. Айв — бывший главный дизайнер Apple, который стоял за iMac, iPhone, iPad и Apple Watch. Теперь он взялся за Ferrari и невольно показал, каким мог быть автомобиль Apple, если бы компания не свернула Project Titan.

Ferrari и LoveFrom сотрудничали 5 лет в полной тайне. Техническую основу электрокара представили в Италии в прошлом году, а внешний вид дебютирует в мае 2026 года.

Несмотря на ожидания минимализма с одним экраном, салон Luce удивляет количеством физических кнопок и органов управления. Экраны со скругленными углами явно напоминают iPhone и iPad, но Ferrari не отдала все управление сенсору. И это выглядит сознательным решением в пользу удобства, к чему возвращается все больше автопроизводителей.





Материалы также отсылают к Apple: анодированный алюминий и упрочненное стекло Corning. Руль получил упрощенный трехспицевый дизайн, вдохновленный Ferrari 1950-1960-х годов. Его изготовили из 19 отдельных деталей из 100% переработанного алюминия, используя станки на ЧПУ. Он на 400 граммов легче стандартного руля Ferrari.

В салоне расположились три основных дисплея: цифровая панель приборов, центральный экран и задняя панель управления. Панель приборов движется вместе с рулём — впервые в истории Ferrari. Она использует наложенные OLED-экраны, сочетающие цифровые и аналоговые элементы. Ультратонкие OLED от Samsung имеют вырезы, которые открывают второй дисплей под ними и создают реальную глубину изображения.

Центральный экран закрепили на шаровом шарнире — его можно повернуть к водителю или пассажиру. Рядом есть подпорка для ладони, чтобы управлять без отрыва взгляда. Механический мультиграф-дисплей с тремя независимыми моторами работает как часы, хронограф, компас или индикатор старта.

Ключ получил E Ink-дисплей — по словам Ferrari, это первый такой случай в автоиндустрии. Он потребляет энергию только во время смены изображения. Когда ключ вставляют в центральную консоль, экран меняет цвет с желтого на черный, и салон «оживает».

Селектор передач и около 40 элементов интерьера изготовили из Gorilla Glass. Часть деталей имеет лазерно-просверленные микроотверстия, в которые наносят краску для графики.

Сотрудничество Ferrari с Айвом выглядит логичным: еще в 2014 году Ferrari FF стал первым серийным авто с Apple CarPlay. В то же время компания пока не подтвердила, получит ли Luce CarPlay Ultra.

Айв представил интерьер в Сан-Франциско и признался, что автомобильный дизайн стал для него вызовом из-за регуляторных требований.

«Это очень сложно, — сказал Айв. — Я никогда не работал в настолько зарегулированной сфере. Часть правил легко понять — безопасность людей важна. Но некоторые сводят с ума».

Источник: The Verge