Дикая Охота в первом трейлере третьего сезона «Ведьмака» — последнего с Генри Кавиллом. Он выйдет в двух частях (первая выйдет 29 июня)

Как и ожидалось, на следующий день после постера Netflix опубликовал первый тизер-трейлер горячо ожидаемого многими третьего сезона «Ведьмака» и заодно сообщил дату его выхода — его действительно разделили на две части: первая (5 эпизодов) выйдет на Netflix 29 июня, а вторая (3 эпизода) почти через месяц — 27 июля.

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Пожалуй, наиболее эффектной и интригующей в трейлере сцена с Дикой Охотой, призрачных всадников Апокалипсиса с соответствующим снаряжением.

Продолжение телеадаптации романов Анджея Сапковского выпустят через полтора года после показа второго сезона — в свои роли вернутся Генри Кавилл, Фрея Аллан, Аня Чалотра и Джои Бэти (Геральт, Цири, Йеннефер и Лютик), а его сюжет основан на четвертой книге цикла «Время презрения», что вполне закономерно. Напомним, первый сезон в большинстве своем является свободной интерпретацией некоторых рассказов первых двух книг саги о Ведьмаке — «Последнее желание» и «Меч Назначения» (в целом в цикл входит восемь книг), а сюжет второго сезона основан на третьей книге «Кровь эльфов», а также частично на рассказах из предыдущих вышеупомянутых сборников.

Как известно, третий сезон «Ведьмака» станет последним с Генри Кавиллом — с четвертого сезона его сменит Лиам Хемсворт (младший из трех братьев Хемсвортов, известный по ролям в фильмах «Неудержимые 2» и «Голодные игры»).

Тизер-трейлер третьего сезона «Ведьмака» — в оригинале (на английском)

Постер

Ранее на Netflix вышел анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка» / «The Witcher: Nightmare of the Wolf», получивший одобрительные отзывы, а также приквел «Кровное происхождение», отличившийся антирекордом как наименее оцененный сериал Netflix за всю историю. Также в планах Netflix, по меньшей мере, еще по меньшей мере два проекта по вселенной Ведьмака — анимационный фильм и мультсериал для детей.