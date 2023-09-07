Новости Кино 07.09.2023 в 15:33

Первый тизер «Мальчика и Цапли» – нового и последнего мультфильма Хаяо Миядзаки

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Новая работа известного режиссера-аниматора уже вышла в Японии (собрав рекордные для Ghibli $13,2 млн за стартовый уик-энд), а 8 декабря дебютирует в США и Канаде.

Новый фильм Studio Ghibli «‎Мальчик и цапля‎» от известного японского анимационного режиссера Хаяо Миядзаки рассказывает о жизни парня Махито Маки (Сома Сантоки) во время Второй мировой войны. Юноша переживает ужасную семейную трагедию и вынужден переехать в сельскую местность, где его отец (Такуя Кимура) производит детали для самолетов японских военных (как это делал и отец Миядзаки). Махито начинает исследовать таинственные территории, встречая серую цаплю — и с этого момента фильм превращается в удивительную, часто поражающую фантасмагорию.

«‎Мальчик и цапля‎» — это первый полнометражный фильм Миядзаки за последние десять лет после «Ветер крепчает» 2013 года, а также первая полнометражная работа Studio Ghibli после CG-фильма «Айя и Ведьма» 2020 года, снятого сыном Миядзаки Горо.

Сейчас студия наконец добавила тизер, в котором можно рассмотреть фантастический, полный зелени, таинственных руин и болтливых волшебных существ, мир.

Хаяо Миядзаки – один из самых известных в мире японских мультипликаторов и анимационных режиссеров. Его часто называют «азиатским Уолтом Диснеем», хотя сам аниматор не любит этого сравнения. В Японии Миядзаки прославился благодаря полнометражным анимационным шедеврам «Навсикая из Долины Ветров» (1984), «Небесный замок Лапута» (1986), «Мой сосед Тоторо» (1988). На Западе он стал широко известен после выпуска в 1997 году его фильма «Принцесса Мононоке». В 2003 году произведение Миядзаки «Унесенные призраками» получило премию Оскар за лучший анимационный фильм года.

Фильм Миядзаки «Мальчик и цапля» («Как поживаешь?») откроет фестиваль в Сан-Себастьяне 22 сентября

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