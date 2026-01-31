tradfi
Первый взгляд на четыре фильма о The Beatles: фото актеров в ролях Леннона, Маккартни, Харрисона и Старра

Sony впервые показала, как будут выглядеть актеры в ролях участников The Beatles. В кадре Пол Мескаль, Харрис Дикинсон, Джозеф Куинн и Барри Кеоган в образах Маккартни, Леннона, Харрисона и Старра.


Режиссер Сэм Мендес экспериментирует с форматом картин. Вместо классического фильма он захотел четыре, чтобы посвятить каждую картину отдельному «битлу». Даже первый показ актеров в этих ролях сделали необычным. Ливерпульский институт исполнительских искусств (LIPA), который основал Пол Маккартни, получил специальные открытки с изображениями актеров в образах музыкантов. Их спрятали по всему зданию, чтобы студенты могли стать первыми, кто найдет их.

Сначала LIPA поделился изображением Мескали в роли Маккартни, а в Instagram появились фото студентов с листовками, где видно остальных актеров. Позже Sony опубликовала снимки в высоком разрешении.

Каждый фильм The Beatles будет посвящен одному участнику и будет рассказывать историю с его точки зрения. Картины снимает Сэм Мендес, который дебютировал как режиссер в 1999 году с фильмом «Красота по-американски» (пять «Оскаров», включая лучшую режиссуру), а впоследствии снял два фильма о Джеймсе Бонде. Проект создается для Sony Pictures.


Кроме главной четверки, в фильмах снимаются Сирша Ронан в роли Линды Маккартни, Анна Савай как Йоко Оно, Эйми Лу Вуд в роли Пэтти Бойд, Миа МакКенна-Брюс как Морин Старки, Джеймс Нортон в роли Брайана Эпштейна. А также к команде присоединились Гарри Ллойд, Дэвид Моррисси, Лианн Бест и другие.

Премьера всех четырех фильмов одновременно запланирована в апреле 2028 года. Кроме того, это первое полнометражное произведение, которому предоставлены права на музыку большого каталога хитов The Beatles.

Источник: Broadway World, Hollywood Reporter

