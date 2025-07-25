Первый взгляд на Эзру Бриджера во 2 сезоне «Асоки» — знакомые шрамы, но без бороды

На фестивале Comic-Con впервые показали новый образ Эзры Бриджера во втором сезоне «Асоки». Актер вернулся в обновленном виде.

Герой, которого играет Эман Эсфанди, решил побриться, постричься и принарядиться. Его лицо украшает знакомый шрам на щеке, а черты точно воспроизводят анимированную версию из «Повстанцев». Цвет глаз Эзры стал чуть менее ярко-голубыми, чем в первом сезоне. Фанаты тоже обратили внимание на другие контактные линзы, поэтому актер сам пошутил об этом в соцсетях.

Пользователям понравилось, как теперь выглядит персонаж. По их словам, создатели сериала идеально подобрали Эзру для живой экранизации. В целом в сети сошлись во мнении, что этот кастинг был точно успешным, а Эзру якобы вытащили прямо из «Повстанцев».

В сериале «Асока» 2023 года Эсфанди дебютировал в роли Эзры ближе к финалу, когда его наконец нашли на Перидее после долгого исчезновения. Теперь он, похоже, возвращается в главную галактику — на фото он сидит в помещении, напоминающем корабль Новой Республики. Это может указывать на новую роль Эзры — возможно, под руководством генерала Геры Синдуллы или даже в качестве наставника ее сына Джейсена, который чувствителен к Силе.

То как Эман Эсфанди прокомментировал в соцсетях цвет глаз Эзры Бриджера

Новый сезон «Асоки» также вернет знакомых персонажей: Хайден Кристенсен снова появится в роли Энакина Скайуокера, а адмирал Акбар встретится с гранд-адмиралом Трауном. Роль Бейлана Сколла теперь исполняет Рори МакКанн — он заменит покойного Рэя Стивенсона.

Дата премьеры второго сезона «Асоки» пока не объявлена, пока продолжаются съемки. Хотя продолжения надо подождать, можно узнать, какое тайное послание, скрытое в сериале.

Источник: Star Wars