Фанаты «Звездных войн» расшифровали тайное послание о втором сезоне «Асоки»

Подсказку спрятали в первой серии первого сезона.

Почти через год после премьеры «Асоки» поклонники «Звездных войн» раскрыли тайное послание, скрытое в первой серии. Это открытие, опубликованное на Reddit, одно из многих пасхалок, которые создатели сериала разместили на протяжении первого сезона. Для шифрования они использовали вымышленный язык ситхов ар-киттат, который можно полностью перевести.

Расшифрованное сообщение содержит такой текст:

Фанаты предполагают, что «три» в сообщении — это Боги Мортиса, известные как Отец, Сын и Дочь. Эти персонажи уже появлялись в анимационном сериале «Войны клонов», а также их показали в финале первого сезона «Асоки» в виде огромных статуй.

Боги Мортиса символизируют различные аспекты Силы: Сын олицетворяет темную сторону, Дочь — светлую, а Отец — равновесие между ними. Некоторые фаны проводят параллели между этими божествами и персонажами саги, в частности Энакином Скайуокером, Асокой Тано и Бэйланом Сколлом.

Упоминание о пути, соединяющем близкое и далекое, вероятно, касается Пути к Перидии — межгалактического маршрута, который играет ключевую роль в сериале. Это намекает на то, что второй сезон «Асоки» глубже исследует попытки героев найти этот давно потерянный путь в другую галактику.

