Фанаты «Звездных войн» расшифровали тайное послание о втором сезоне «Асоки»

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Подсказку спрятали в первой серии первого сезона.

Почти через год после премьеры «Асоки» поклонники «Звездных войн» раскрыли тайное послание, скрытое в первой серии. Это открытие, опубликованное на Reddit, одно из многих пасхалок, которые создатели сериала разместили на протяжении первого сезона. Для шифрования они использовали вымышленный язык ситхов ар-киттат, который можно полностью перевести.

Расшифрованное сообщение содержит такой текст:

«Трое отправились в путешествие, без их знаний назад не вернуться. Путь соединяет близкое и далекое, через небо от звезды до звезды. Несмотря на могучие силы, что сопротивляются, эту тайную тропу трое защищают. Поэтому следи за путем оком внимательным, потому что как сойдешь — ждет гибель».

Фанаты предполагают, что «три» в сообщении — это Боги Мортиса, известные как Отец, Сын и Дочь. Эти персонажи уже появлялись в анимационном сериале «Войны клонов», а также их показали в финале первого сезона «Асоки» в виде огромных статуй.

Боги Мортиса символизируют различные аспекты Силы: Сын олицетворяет темную сторону, Дочь — светлую, а Отец — равновесие между ними. Некоторые фаны проводят параллели между этими божествами и персонажами саги, в частности Энакином Скайуокером, Асокой Тано и Бэйланом Сколлом.

Основи Python для школярів від Hillel IT School. Відкрийте для вашої дитини захопливий світ програмування з нашим онлайн-курсом "Програмування Python для школярів". Ми вивчимо основи програмування на прикладі мови Python, надаючи зрозумілі пояснення та цікаві практичні завдання. Зареєструватися

Упоминание о пути, соединяющем близкое и далекое, вероятно, касается Пути к Перидии — межгалактического маршрута, который играет ключевую роль в сериале. Это намекает на то, что второй сезон «Асоки» глубже исследует попытки героев найти этот давно потерянный путь в другую галактику.

The story continues.#Ahsoka Season 2 now in development with Dave Filoni. pic.twitter.com/1s2wqoqouy — Ahsoka (@ahsokaofficial) January 10, 2024

Концепт-арт для второго сезона изображает Асоку и Сабин на вершине статуй Мортиса, которые Бэйлан находит в конце первого сезона. Это указывает на то, что героини, возможно, отправятся вслед за Бэйланом в путешествие, описанное в таинственном послании.

На данный момент дата выхода второго сезона «Асоки» неизвестна. Подробнее о первом сезоне можно узнать из нашего обзора.

Основи Python для школярів від Hillel IT School. Відкрийте для вашої дитини захопливий світ програмування з нашим онлайн-курсом "Програмування Python для школярів". Ми вивчимо основи програмування на прикладі мови Python, надаючи зрозумілі пояснення та цікаві практичні завдання. Зареєструватися

Источник: Kotaku

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.