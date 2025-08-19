Первый взгляд на сериал "Робин Гуд": звезда "Игры престолов" становится злодеем и шерифом Ноттингема

Шон Бин из «Игры престолов» оставляет позади благородство Неда Старка и берет на себя роль главного врага Робина Гуда.

Новые кадры будущего драматического сериала MGM+ демонстрируют Бина в роли шерифа Ноттингема рядом с Конни Нильсен («Гладиатор»), которая играет королеву Англии Элеонору Аквитанскую. Роскошно одетая пара проходит мимо слуг в комнате с каменными стенами и горящими факелами, вооружившись загадочными улыбками. Хотя, вероятно, эта радость продлится не так уж и долго, учитывая финалы Бина в предыдущих проектах и роль главного антагониста в нынешнем.

Роль нового Робина Гуда взял на себя Джек Паттен, а Лорен Маккуин появится на экране, как его возлюбленная Мэриан. Среди остального актерского состава:

Лидия Пекхэм («Королевство планеты обезьян») — Присцилла Ноттингемская

Стивен Ваддингтон («Ловушка») — Граф Гантингдон

Маркус Фрейзер («Основание») — Маленький Джон

Ангус Касл-Даути («Тень и кость») — брат Тук

Генри Роули — Уилл

MGM+ описывает сериал как «умное, увлекательное и романтическое приключение», которое привносит «историческую достоверность и психологическую глубину» в отношения Роба и Мэриан.

«После нормандского вторжения в Англию Роб, сын саксонского лесника, и Мэриан, дочь нормандского лорда, влюбляются друг в друга и вместе борются за справедливость и свободу. Роб становится лидером банды повстанцев-разбойников, а Мэриан проникает во власть при дворе. Оба работают, чтобы предотвратить королевскую коррупцию и принести мир в страну».

Шоураннером выступил Джон Гленн («Морские котики»), а режиссером — Джонатан Инглиш («Библиотекари: Следующая глава»). Оба также писали сценарий и продюсируют шоу. Дата выхода еще не объявлена.

Источник: Variety, Collider