Смесь "Острых козырьков" с "Наследниками": Netflix показал первые кадры исторической драмы "Дом Гиннеса"

Netflix представил первый взгляд на свой будущий сериал «Дом Гиннеса» — историческую драму, исследующую историю ирландской династии, основавшей известную всему миру пивоварню.

«События сериала происходят в Дублине и Нью-Йорке, сразу после смерти Бенджамина Гиннеса в 1868 году, который в то время считался самым богатым человеком Ирландии, а Guinness имел статус крупного пивного бренда, основанного еще 100 лет назад Артуром Гиннесом. Четверо детей Бенджамина — Артур, Эдвард, Энн и Бен — попытаются распорядиться этим большим наследством».

Предпосылка немного напоминает сериал «Наследники», а учитывая то, что проектом руководит Стивен Найт без исторических вайбов «Острых козырьков» не обойтись.

Кадри з серіалу "Дім Гіннеса" / NetflixКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / NetflixКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / NetflixКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / Netflix

Главные роли взяли на себя Энтони Бойл (Артур), Луис Партридж (Эдвард), Эмили Ферн (Энн) и Фионн О’Ши (Бен). Среди остального актерского состава: Джек Глисон из «Игры престолов», Шеймус О’Хара, Ниам Маккормак, Дервла Кирван, а также Джеймс Нортон, который играет ирландца по имени Шон Рафферти, хотя его отношения с семьей не совсем понятны.

«Здесь есть пиво. Есть эксцентричная семья. Есть персонажи Стивена Найта, которые толкаются и играют, дерутся, занимаются любовью. Это просто очень увлекательно!» — говорил Нортон, отмечая, что после прочтения сценария понял, что Найт «вернулся в своей лучшей форме».

Суміш "Гострих картузів" зі "Спадкоємцями": Netflix показав перші кадри історичної драми "Дім Гіннеса"Кадри з серіалу "Дім Гіннеса" / NetflixКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / NetflixКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / Netflix

Сам Найт рассказывал, что братья Артур и Эдвард являются «сердцем» сериала:

«Я не раскрою сюжет, но им поручили совместное управление пивоварней по очень интересным причинам. Прежде чем умереть, отец намеренно связал Артура и Эдварда. Вы узнаете почему, когда посмотрите».

Сериал «Дом Гиннеса» выйдет на Netflix уже 25 сентября, сразу со всеми 8 эпизодами.

Фільм «Гострі картузи» вийде в кінотеатрах, але під іншою назвою

Источник: Netflix, Deadline, Esquire

