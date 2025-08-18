Смесь "Острых козырьков" с "Наследниками": Netflix показал первые кадры исторической драмы "Дом Гиннеса"

Netflix представил первый взгляд на свой будущий сериал «Дом Гиннеса» — историческую драму, исследующую историю ирландской династии, основавшей известную всему миру пивоварню.

«События сериала происходят в Дублине и Нью-Йорке, сразу после смерти Бенджамина Гиннеса в 1868 году, который в то время считался самым богатым человеком Ирландии, а Guinness имел статус крупного пивного бренда, основанного еще 100 лет назад Артуром Гиннесом. Четверо детей Бенджамина — Артур, Эдвард, Энн и Бен — попытаются распорядиться этим большим наследством».

Предпосылка немного напоминает сериал «Наследники», а учитывая то, что проектом руководит Стивен Найт без исторических вайбов «Острых козырьков» не обойтись.

Главные роли взяли на себя Энтони Бойл (Артур), Луис Партридж (Эдвард), Эмили Ферн (Энн) и Фионн О’Ши (Бен). Среди остального актерского состава: Джек Глисон из «Игры престолов», Шеймус О’Хара, Ниам Маккормак, Дервла Кирван, а также Джеймс Нортон, который играет ирландца по имени Шон Рафферти, хотя его отношения с семьей не совсем понятны.

«Здесь есть пиво. Есть эксцентричная семья. Есть персонажи Стивена Найта, которые толкаются и играют, дерутся, занимаются любовью. Это просто очень увлекательно!» — говорил Нортон, отмечая, что после прочтения сценария понял, что Найт «вернулся в своей лучшей форме».

Сам Найт рассказывал, что братья Артур и Эдвард являются «сердцем» сериала:

«Я не раскрою сюжет, но им поручили совместное управление пивоварней по очень интересным причинам. Прежде чем умереть, отец намеренно связал Артура и Эдварда. Вы узнаете почему, когда посмотрите».

Сериал «Дом Гиннеса» выйдет на Netflix уже 25 сентября, сразу со всеми 8 эпизодами.

Источник: Netflix, Deadline, Esquire