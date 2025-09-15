banner
Петабайты на метр: прототип "кассетной пленки" на базе ДНК создали в Китае

Олександр Федоткін

Китайские исследователи из Южного университета науки и технологий (SUSTech) и Шанхайского университета разработали ленточный накопитель на основе ДНК.

Первый подобный рабочий прототип сочетает в себе хранение ДНК и ленточный накопитель с компактным накопителем с функцией поиска. Информация кодируется в синтетических цепочках ДНК и записывается на катушку гибкой пленки, сохраняясь на кассетах.

Их можно загружать, перематывать и воспроизводить. Теоретически это обеспечивает плотность записи в петабайтах на метр и гарантирует длительный срок службы. Однако во время испытаний системе удалось записать только один файл размером 156,6 КБ, а каждый цикл чтения-записи занимал около часа.

Лента представляет собой полосу из полиэстера и нейлона шириной 3,5 мм, покрытую штрихкодами высокой плотности, которые служат физическими адресами файлов. Исследователи напечатали 5 тыс. аналогичных полос на 9-метровой петле, обеспечив им индивидуальный доступ к зонам для размещения ДНК. Разработчики отмечают, что формат можно масштабировать до более миллиона подобных разделов со штрихкодами на километр. 

Схема кассеты ДНК и накопителя/ Science Advances

При максимальной плотности, каждый раздел может содержать более полутерабайта данных. По подсчетам, это 362 ПБ на км. Исследователи испытали полный цикл записи-чтения и перезаписи, закодировав 5 небольших файлов в ДНК. Они были помещены на ленту с помощью встроенной системы обработки жидкости, затем восстановлены с помощью секвенирования, удалены и перезаписаны. 

Весь цикл проходил в приводе размером с ланч-бокс, оснащенном моторами катушек, микроконтроллером и оптическим считывателем штрих-кодов. Считывание проходило очень медленно. Восстановленный в статусе демоверсии тестовый файл имел размер 156,6 КБ, а на его извлечение и обработку ушло 25 минут. Перезапись данных заняла еще 50 минут. Хотя команда оценивает возможность поиска до 1570 различных треков в секунду, этапы секвенирования и синтеза на порядок медленнее. Таким образом, хотя катушку можно прокручивать как кассету с магнитной лентой и мгновенно определять, где должен быть файл, реальная пропускная способность оказывается ограниченной.

Однако эта лента имеет значительно более долгий срок службы. Каждый фрагмент помещен в оболочку из цеолитного имидазолятного каркаса для защиты от влаги, ультрафиолета и окисления. Эту оболочку можно снять и нанести заново за считанные минуты без видимого повреждения ДНК. По результатам испытаний на ускоренное старение, исследователи оценили срок службы собственной разработки в 300 лет в условиях комнатной температуры и в десятки тысяч лет в случае хранения при низких температурах. 

«Энергонезависимая память на основе полупроводников достигла пределов закона Мура, и для хранения невероятно больших объемов данных необходимы новые носители», — отмечают разработчики. 

В то же время китайские ученые признают, что синтез ДНК остается ключевым нерешенным препятствием для коммерческого масштабирования их разработки.

Результаты исследования опубликованы в журнале  Science Advances

Источник: Tom’sHardware

