«Петрофан», бот-ученый и астролог — кастомизированные GPT теперь доступны всем, но с лимитом на запросы

OpenAI открыла бесплатный доступ к кастомизированным GPT — чат-ботам, созданным сторонними разработчиками на основе ChatGPT с тематическими функциями (например, специализирующимся исключительно на математике или приготовлении борща).

Как отмечает The Verge, кроме пользовательских GPT, бесплатный доступ открыли и к функциям, добавленным с GPT-4o в начале мая — веб-ответы, аналитика данных, создание диаграмм, загрузка файлов и т.д. (ранее они были доступны исключительно платным пользователям — ChatGPT Plus, Teams и Enterprise).

При этом количество запросов ограничено, так же бесплатные пользователи ChatGPT не смогут создавать собственных кастомизированных ботов. Хотя сейчас сторонние разработчики натворили кучу ботов на любой вкус, так что вы точно найдете что-то по душе — кроме тех, что рекламирует OpenAI на главной странице GPT Store, можно воспользоваться исконно украинскими ботами (есть к примеру, версия «Петрофан» от украинских разработчиков, все ответы которой связаны исключительно с Порошенко).

Ранее OpenAI сообщила, что работает над новой версией GPT (но не уточнила, идет ли речь именно о GPT-5), а также создает «Комитет по безопасности» (Safety and Security Committee), чтобы исследовать риски, связанные с новой технологией.

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