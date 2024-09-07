Петицию о возрождении Concord подписали 1300 человек — больше, чем было на пике игры в Steam

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Онлайн-петиция за повторный выпуск неудачного шутера Concord от Sony набрала более 1300 подписей, превзойдя пиковое количество игроков у Steam.

Sony прекратила работу серверов Concord через две недели после релиза. Эта игра в жанре «героический шутер», вышедшая 23 августа, стала настоящим разочарованием, несмотря на значительные инвестиции компании.

Сразу после закрытия игры появилась петиция под названием «Мы все были заняты в тот уикенд — пожалуйста, выпустите Concord снова». Она быстро набрала популярность, собрав уже более 1300 подписей. Это больше, чем пиковая количество одновременных игроков Concord в Steam — примерно 700 человек.

Однако большинство подписантов не стремятся к настоящему возвращению игры. Комментарии под петицией полны иронии и троллинга. Люди придумывают забавные причины, почему они пропустили релиз.

Один из пользователей написал: «Я так долго ждал эту игру, но во время запуска у меня случайно началась диарея, и я просидел на унитазе две недели подряд». Другой подписант предложил Sony снова выпустить шутер, чтобы его закрыли после очередного провала.

Несмотря на петицию, маловероятно, что Concord когда-нибудь вернется. К счастью для Sony, их другая игра — Astro Bot — демонстрирует значительно лучшие результаты.

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Источник: Tech4gamers

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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