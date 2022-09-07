Phantom Liberty станет первым и последним дополнением Cyberpunk 2077 — затем CD Projekt RED откажется от своего движка REDengine в пользу Unreal Engine 5

Только сегодня утром появилась информация о грядущем выходе первого сюжетного дополнения к игре Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty. Но уже через несколько часов стало известно, что это дополнение будет единственным крупным DLC.

Об этом говорится в комментарии к трейлеру Phantom Liberty, опубликованному на официальном YouTube-канале Cyberpunk 2077. Сначала под видео появился комментарий восторженного поклонника игры:

«Я очень заинтригован этим дополнением, надеюсь, что в будущем выйдет больше, так как у этой игры большой потенциал».

Вскоре на этот комментарий последовал ответ от администрации канала, в котором говорится, что других дополнений не будет:

Курс UI/UX Design вечірній Опануйте професію UI/UX-дизайнера за 5 місяців, навчайтесь у вільний час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

«Рад слышать, что мы вызвали ваш интерес! 😀 Что касается будущего, Phantom Liberty — единственное запланированное расширение для Cyberpunk 2077».

Таким образом, CD Projekt RED больше не планирует выпускать больших сюжетных дополнений к игре Cyberpunk 2077. Следовательно, Phantom Liberty станет последним проектом компании, основанном на собственном движке REDengine. Ранее CD Projekt Red объявила, что работает над следующей частью серии видеоигр по вселенной «Ведьмака», и она будет основана на движке Unreal Engine 5. Компания планировала отказаться от своего REDengine после завершения работ над Cyberpunk 2077 и расширениями для игры.

Источник: videogameschronicle