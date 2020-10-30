Автономность iPhone 12 и iPhone 12 Pro: результаты большого сравнительного теста Phone Arena





Тематический веб-ресурс Phone Arena опубликовал результаты комплексного тестирования автономности новейших смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которые сегодня официально начали продаваться в Украине, в сравнении с прошлогодними iPhone 11 и конкурирующими моделями Android. Их алгоритм тестирования имитирует обычное использование, а неизменность методики обеспечивает возможность адекватно сравнить результаты с множеством других смартфонов.

Прежде чем перейти непосредственно к диаграммам с результатами тестов отметим, что iPhone 12 и iPhone 12 Pro имеют одинаковые размеры и оснащаются идентичными батареями емкостью 2815 мА•ч — ощутимо меньше, чем у iPhone 11 Pro (3046 мА•ч). Кроме iPhone 12 и iPhone 12 Pro в сравнительном тестировании автономности источника приняли участие iPhone 11, iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 FE и iPhone SE (2020). Тестирование проводилось по трем основным направлениям: браузинг, просмотр видео на YouTube и игры. При этом яркость была зафиксирована на среднем уровне — 200 кд/м²

Как можно видеть, результаты в целом достаточно ожидаемы. За счет энергоэффективной 5-нм SoC A14 Bionic и оптимизаций смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro не уступают конкурирующим моделям на Android с более емкими аккумуляторами при просмотре страниц в интернете. В то же время они заметно проигрывают при просмотре роликов на YouTube — если лидер Samsung Galaxy S20 (4000 мА•ч) проработал 10 часов 20 минут, то результаты iPhone 12 и iPhone 12 Pro куда скромнее —6 часов 38 минут и 6 часов 48 минут соответственно. Еще сильнее iPhone 12 и iPhone 12 Pro с аккумуляторами скромной по нынешним меркам емкости уступают по автономности конкурирующим моделям в играх — если Samsung Galaxy S20 FE сумел продержаться 8 часов 29 минут, то iPhone 12 и iPhone 12 Pro всего 3 часа 1 минуту. То есть, да, в игры на iPhone 12 и iPhone 12 Pro особе не поиграешь, если важно автономность.

Подводя итога можно сказать, что при обычном использовании автономность iPhone 12 и iPhone 12 Pro должна порадовать большинство пользователей — она действительно очень неплоха. Но, увы, чуда не произошло.